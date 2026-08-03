Idilio: la nueva plataforma de microdramas de Gabriela Tafur

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Gabriela Tafur abre un espacio en su agenda para dialogar. No tiene mucho tiempo, pero cuando lo reserva lo cumple. Es puntual, sonríe, habla rápido y dice que ha tenido una semana de locos porque ha estado en medio de una ronda de inversión y se ha dedicado a revisar y contratar nuevos perfiles.

Trabaja en un sueño que tiene mucho de pequeño y más de descomunal. Lo pequeño es el formato de producción: una industria nativa digital, basada en microdramas verticales para móviles. Lo mayúsculo es que describe su sueño como algo que nadie en la región había intentado: convertir a América Latina en algo más que un hub de producción de contenidos para llegar a ser un hub de tecnología de medios, a la manera de Netflix en su momento pero nacido en español, con un formato especializado para los tiempos breves y las tendencias de consumo de contenido.

Ese es su sueño. Y su Idilio, como ha bautizado a su plataforma.

¿Cómo llegó a esto? Hay que ir a los orígenes de este microdrama personal que termina, por ahora, con un final en punta. Su historia comienza, de hecho, antes que ella naciera.

Explorar lo desconocido

Los antepasados de Gabriela Tafur Náder vivieron los azares de la migración y aprendieron a reinventarse una y otra vez. La emprendedora caleña entiende hoy que, gracias a sus ancestros, en sus genes lleva el legado de saber abrir caminos y explorar lo desconocido.

La mayor herencia en ese sentido se la regaló su abuelo Adib, quien migró en los años cincuenta desde el Líbano, cuando la mayoría de los inmigrantes cristianos y ortodoxos que vivían en territorios ocupados por el Imperio otomano salieron de su país, Siria y Palestina, como lo hacen hoy de nuevo ante los ataques de Israel. Su abuelo se reinventó en Cali y a los pocos años de estar en el país se enamoró de Nelly Cardona. Fruto de ese amor nació Olga Liliana, su madre, un 9 de junio de 1960.

Gabriela, nacida el 7 de julio de 1995, heredó de esa línea materna, que incluye a sus bisabuelos Nayib y Elena, su capacidad de moverse en distintas aguas, cambiar de escenario y probarse en todos los terrenos.

Todavía era una niña en su Cali natal y crecía entre la urbe y las haciendas aledañas, rodeada de verde, animales y loros bulliciosos, cuando se comenzó a dar cuenta de algo: su familia quería el mejor futuro posible para ella. Como les había costado tanto abrirse camino, no iban a dejarlo en manos del azar.

Para ellos, además del amor que le profesaban, eso significaba ajustar su camino a la férrea disciplina de su estricta ascendencia libanesa. La niña era feliz, entonces, por el simple hecho de estar viva y se sentía a gusto entre los suyos, como buena canceriana que ama su núcleo familiar. Pero su madre y Octavio Tafur, su padre, querían su felicidad y también la excelencia, así que la inscribieron en clases de violín, piano y ballet desde niña, sin posibilidad de argumentar excusas para saltarse las lecciones.

Con una dedicación que no entendía de edades, Gabriela aprendió desde los cuatro años a tocar el piano y luego saltó al violín, por curiosidad natural. El estudio de la música le ayudó a desarrollar la concentración, aun cuando internamente terminó por odiar esa rutina forzosa de aprender a dominar ambos instrumentos. Igual, la obligatoriedad de hacerlo sin pausa hasta los dieciocho años la llevó a desarrollar la voluntad. Hoy lo agradece.

“Tenía prohibido rendirme. Va de la mano con lo que soy y me he convertido”, confiesa.

El sueño de Tafur es convertir a América Latina en un hub de tecnología en medios.

Esa mentalidad la llevó al extremo. Entre las clases de música los miércoles y los sábados de ensayo con la Orquesta Sinfónica Juvenil, Gabriela encontró el deporte: el baloncesto primero y el voleibol después, con la misma lógica con que se dedicaba al piano —sin excusas, sin pausas—. En 2016, su equipo quedó campeón en los Juegos Uncoli (Unión de Colegios Internacionales).

Apenas con trece años, Gabriela empezó a vender dulces, con el espíritu empresarial metido en los huesos. No lo hizo por una necesidad imperiosa. En realidad, era una invitación familiar para que usara su instinto y desarrollara su capacidad de generar ingresos por su cuenta.

La experiencia de vender dulces para la entonces adolescente fue más que un capricho: se convirtió en una herramienta que le permitió comprender algo más profundo, pues con su esfuerzo podía conseguir propósitos. No para comprarse algo en una tienda de ropa, sino como una herramienta que le permitía abrirse a nuevas posibilidades.

Su padre llevaba en ese punto varios años levantando edificios con la empresa Megaconstructores, en tanto que su madre había optado por montar su propio negocio de decoración, sin que nadie le explicara lo básico de aquel oficio. Ambos lo daban todo, sin parar, consagrados a sus emprendimientos, por lo que creció con la certeza de que en su casa no existía el concepto del descanso como una opción posible. El trabajo era, en ese contexto, el camino natural para salir adelante.

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Entonces llegó el modelaje. Gabriela se entusiasmó con la idea y les vendió la idea a sus padres. Su madre la inscribió a regañadientes, pero porque logró presentarle la academia de Chachi Ledesma como una sumatoria de clases de protocolo. Y sí, había protocolo, pero ante todo era una academia de modelaje. Gabriela, en ese punto, no tenía permiso para salir los viernes porque vivía castigada por rebelde y porque, además, estaba obligada a ir a la orquesta cada sábado. Pero se dio a la tarea de aprender. Y de hacerlo bien.

Con su impulso natural de destacarse en todo, desde los estudios hasta las pasarelas, se dedicó de lleno a alcanzar la excelencia. El resultado no tardó en evidenciarse. A los catorce años, en 2008, la eligieron modelo revelación en el Cali Exposhow. Su madre lo celebró, por supuesto, sin dejar de recordarle a su hija que entre las dos había un trato con una cláusula innegociable: si las notas eran buenas, podía seguir en el modelaje; si decaían, se acababa.

Gabriela logró balancear los dos mundos y se instaló un chip —así lo llama— de que podía vivir de su trabajo. El modelaje fue útil cuando la economía familiar comenzó a tambalear y lo que había sido un pasatiempo se convirtió en un oportuno salvavidas.

La plataforma de microdamas Idilio crea contenidos propios, nacidos tras sondear el mercado y comprender las dinámicas actuales.

Incapaz de hacer una sola cosa a la vez

Aquel mundo le gustó y se divirtió. De hecho, le sigue gustando. Si no siguió en pleno dedicada a las pasarelas, fue porque Gabriela nunca fue capaz de hacer una sola cosa a la vez.

Una vez graduada, cuando llegó la hora de elegir carrera, se dio cuenta de que tenía un problema: amaba la ciencia, las humanidades y las matemáticas con igual intensidad. Sin embargo, su padre le sugirió estudiar derecho. La argumentación de Octavio Tafur fue clara: “Eres rebelde, te gusta tener la razón”. Gabriela asumió el reto de estudiar aquella profesión, aunque fuera sin vocación —como reconoce sin pudor—, sino como una apuesta razonada que le permitía moverse por un terreno donde su carácter podía ser una ventaja.

Estudió con la misma ferocidad con que había aprendido a tocar el violín: decidida a hacerlo bien. Como era lógico por su empecinamiento, terminó siendo la mejor de su clase, trabajó como coordinadora de una especialización y terminó trabajando al final de su carrera en una firma de abogados, mientras jugaba voleibol y alcanzaba el campeonato nacional.

Todo al tiempo, siempre al tiempo.

Fue cuando llegó la llamada que no esperaba: el Comité del Valle del Cauca la nombró señorita Valle por decreto. La política de austeridad los había llevado a buscar una candidata con un perfil profesional destacado, así que el comité departamental optó por su nombramiento directo, en lugar de celebrar un concurso local.

En aquella ocasión no encontró argumentos para negarse. La propuesta le llegó al final de su carrera y le permitía graduarse de derecho con tesis laureada, grado cum laude, el 18 de octubre de 2018 en la Universidad de los Andes, y llegar, ese mismo día, con el vestido de grado todavía en la maleta, a la concentración en Cartagena de Indias. De hecho, recibió su diploma de grado con ropa gris, se cambió y se vistió de reina.

El 11 de noviembre de ese año ganó en el Concurso Nacional de Belleza, pero lo más relevante fue que aquello que Gabriela concebía como un paréntesis en su vida resultó ser la mayor apertura de sus opciones laborales y de su mirada personal del país en que vivía.

Una vez elegida reina de la belleza y obligada a ejecutar una estricta agenda, entendió que su victoria la comprometía a hacer labor social, a empaparse de la complejidad de lo que sucedía en el país, a conocer gente sencilla y valiosa y a ser voz de los desamparados. Resultó ya anecdótico que terminara cuarta en Miss Universo. Lo importante era lo que había aprendido.

Cuando llegó la pandemia, con todas las puertas cerradas de golpe, Gabriela encontró la radio casi por accidente. La W la llamó en 2020 y, aunque nunca había estado al aire, acudió a intentarlo. Luego vinieron Caracol, la televisión, los nuevos formatos, El desafío y los formatos de realidad. En medio de todo, en su tiempo libre tuvo una revelación incómoda: había hecho muchas cosas, pero le faltaba entender de negocios.

Era buena para eso. Lo sabía desde que vendió dulces a los trece años: le gustaba generar ingresos, pero se sentía sin las herramientas para construir algo grande. Decidida a superarse, estudió para el examen de admisión de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, donde se graduó de su MBA en 2025.

Al regresar, en una peluquería se dio cuenta de la manera como las empleadas consumían contenidos breves producidos en China para TikTok. Y supo que allí había un nicho. Se metió de cabeza en desarrollarlo, decidida a crear contenidos propios, nacidos tras sondear el mercado y comprender las dinámicas actuales.

La apuesta de su plataforma de microdramas Idilio comenzó a crecer y logró una ronda semilla por cinco millones de dólares para fortalecer su operación y ampliar su catálogo. En eso, justo, estaba Gabriela cuando iniciamos la conversación. Pero su sueño no es el de la empresa solamente, por mucho que insista en que le gusta hacer dinero.

Entonces, ¿cuál es? La pregunta fuerza un silencio. Me responde con menos prisa. “Cuando crecí, mis referentes eran modelos, presentadoras y reinas. Quise ser eso —y lo fui— solo para entender que querer serlo era consecuencia de no haber visto nada distinto. Ahora comprendo que las mujeres poderosas siempre han existido, pero operaban en privado. Quiero ser una referente de empresaria, no para demostrarle nada a nadie, sino para abrir camino y para que las niñas que hoy crecen mirando influenciadoras sepan que también pueden montar una empresa, liderar una ronda de inversión, graduarse con honores y cambiarse de vestido y rol en el mismo día para ser todo lo que pretendan ser”.

Gabriela está viviendo su idilio. Y está decidida a cumplirlo.

“Quiero ser una referente de empresaria, no para demostrarle nada a nadie, sino para abrir camino”.

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