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Hay reconocimientos que celebran el éxito empresarial, otros que distinguen la innovación tecnológica y algunos más que buscan identificar a quienes están transformando la vida de las personas. Ese es el espíritu del Cartier Women’s Initiative, uno de los programas de emprendimiento femenino más prestigiosos del mundo, creado hace veinte años por la firma francesa Cartier para impulsar proyectos liderados por mujeres que generan impacto social, ambiental y económico.

Cada año, miles de emprendedoras se postulan a esta convocatoria global, pero solo unas pocas son seleccionadas. En 2026, una de ellas fue la pediatra colombiana Natalia Cano, fundadora de DocoKids, una plataforma en la que se ofrece una solución sencilla y poderosa para uno de los problemas más persistentes de América Latina: la dificultad de acceder a orientación pediátrica confiable cuando más se necesita.

Para Cano, el reconocimiento llega después de varios años construyendo una empresa que nació de una pregunta aparentemente simple: ¿por qué sigue siendo tan difícil hablar con un pediatra?

DocoKids, la plataforma que fundó Cano, atiende cerca de 8.000 conversaciones cada mes. Foto: cortesía de Cartier

UNA NECESIDAD UNIVERSAL

La respuesta comenzó a tomar forma durante su residencia en Pediatría en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, donde atendía pacientes provenientes de todo el mundo. La ubicación de su consulta, cerca del corredor diplomático de Washington, le permitió conocer familias de países tan diversos como Uzbekistán, Myanmar, Kazajistán o Mauricio.

Aquella experiencia confirmó algo que se terminó convirtiendo en la base de su proyecto, pues sin importar el idioma, la cultura o el nivel socioeconómico, las preocupaciones de los padres son sorprendentemente parecidas: todos quieren saber si la fiebre es peligrosa, si ese sarpullido es normal, si deben correr a urgencias o esperar unas horas más.

Cuando regresó a Colombia, Natalia descubrió una realidad que se repetía constantemente. Por un lado, hospitales congestionados por consultas que se podían resolver con una guía médica básica; por otro, niños que llegaban demasiado tarde a recibir atención porque sus familias no habían encontrado ayuda a tiempo. Era un problema que afectaba tanto a las grandes ciudades como a las zonas rurales más apartadas.

“La gente necesita poder hablar con un pediatra de una manera mucho más fácil que la que ofrece hoy el sistema de salud”, explica. La primera idea fue crear una aplicación, pero el presupuesto necesario para desarrollarla estaba lejos del alcance de una empresa naciente; paradójicamente, la falta de recursos pasó a ser una ventaja. Mientras Natalia y su equipo buscaban opciones, descubrieron que la herramienta ideal ya estaba instalada en los teléfonos de millones de personas: WhatsApp.

Lo que comenzó como una solución provisional se terminó convirtiendo en el corazón de DocoKids. A través de esa plataforma, una familia en una comunidad indígena del Caquetá puede hablar con el mismo equipo médico que atiende consultas en Bogotá. Lo mismo sucede con usuarios en el Chocó, la costa del Caribe o incluso colombianos que viven fuera del país. La tecnología no era el objetivo, sino el puente.

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ESCUCHAR ANTES QUE RESPONDER

En tiempos en que la inteligencia artificial parece destinada a resolver cualquier problema, DocoKids ha optado por una estrategia diferente. Las conversaciones con las familias las siguen atendiendo pediatras reales, en tanto que la inteligencia artificial trabaja en segundo plano: resume consultas, organiza información clínica, optimiza procesos y ayuda a que los médicos sean más eficientes. Gracias a estas herramientas, tareas administrativas que antes requerían varios minutos hoy se pueden hacer en segundos.

Por fortuna, la conversación, la interpretación y el criterio clínico permanecen en manos humanas. La decisión no es casual. Para Cano, la salud infantil sigue requiriendo algo que ninguna tecnología ha logrado remplazar por completo: empatía.

Esa misma visión llevó a la compañía a desarrollar, junto con Unicef, un sistema de inteligencia artificial especializado en fiebre, la consulta más frecuente entre los usuarios de la plataforma. El objetivo es construir herramientas cada vez más precisas y seguras, sin perder el componente humano que caracteriza el servicio.

Para Cano, el reconocimiento tiene un significado personal, pues hace un año se convirtió en madre. Foto: cortesía Cartier

HISTORIAS QUE CAMBIAN DESTINOS

Detrás de las cerca de 8.000 conversaciones que DocoKids atiende cada mes, hay historias que ex-

plican por qué la idea le llamó la atención a Cartier Women’s Initiative. Una de ellas ocurrió cuando

una madre escribió preocupada porque su hija tenía dificultades para respirar. Había vivido experiencias traumáticas dentro del sistema de salud y dudaba en acudir nuevamente a un hospital.

El equipo insistió. Cuando la niña llegó a urgencias, su nivel de oxígeno estaba peligrosamente bajo. Recibió atención inmediata y se logró recuperar. Otra de las usuarias más antiguas contactó el servicio cuando su recién nacido presentó movimientos inusuales y la recomendación fue acudir de inmediato a un centro médico. El diagnóstico confirmó una condición poco frecuente que se pudo tratar oportunamente. Años después, aquella madre continúa utilizando la plataforma, no porque exista una emergencia permanente, sino porque encontró algo más valioso: confianza.

UN PREMIO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN DE LÍDERES

Desde su creación, el Cartier Women’s Initiative ha respaldado a centenares de mujeres emprendedoras en más de 60 países. Las seleccionadas reciben apoyo financiero, mentorías especializadas, acompañamiento estratégico y acceso a una red internacional de liderazgo.

Para Cano, además, el reconocimiento tiene un significado personal, pues hace apenas un año se convirtió en madre. Por tal motivo, recibir esta distinción representa una validación que va más allá de los resultados empresariales. “Sentí que alguien veía todo el esfuerzo que había detrás”, recuerda.

La noticia la sorprendió mientras estaba en una reunión con su equipo. Leyó el correo, comprendió lo que significaba y rompió en llanto. Era la emoción de quien sabe que ningún proyecto se construye en solitario.

El reconocimiento llega en un momento de expansión para DocoKids. La compañía trabaja en nuevas alianzas con fundaciones, organizaciones sociales y entidades internacionales para ampliar su alcance, al tiempo que prepara su llegada formal a mercados como Perú y México.

Quizás por eso Cartier Women’s Initiative vio en DocoKids mucho más que una empresa tecnológica. Vio una nueva manera de entender el cuidado, así como una idea nacida en Colombia, capaz de transformar la salud infantil en América Latina.