Ficciones de barro: la nueva exposición de Rosario López

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Esta historia es real, aunque parezca el argumento de una película de suspenso. A finales del siglo XIX, el antioqueño Julián Alzate solía cazar y embalsamar animales para venderles a los visitantes extranjeros que llegaban a Medellín. De esta manera, Alzate identificó que los europeos solían darle un gran valor simbólico al pasado prehispánico, encarnado en aquellas figuras cerámicas conocidas como “ídolos de barro”.

Alzate, junto con sus hijos Miguel, Luis y Pascual, se dedicó entonces a moldear su propia serie de cerámicas con estilo prehispánico en la quebrada La Iguana y en el barrio Enciso. Además de los métodos de envejecimiento a los que se sometían esas piezas, este “emprendimiento” también incluía entierros falsos para lograr una mayor autenticidad.

“Lo fascinante es que muchos arqueólogos europeos o estadounidenses vinieron y compraron las piezas de primera mano. Es decir, fueron hasta donde la familia Alzate y les compraron un montón de figurinas, las cuales están resguardadas hoy en día en el Museo del Hombre en París, en el Museo de Etnografía de Neuchâtel en Suiza y en el Museo de Arte Moderno en Nueva York”, apunta la artista Rosario López.

Además de las cerámicas, «Ficciones de barro» también incluye figuras de fieltro diseñadas por López.

Décadas después de aquel pintoresco episodio, López tuvo la oportunidad de conocer de primera mano la colección de cerámicas de los Alzate, que está resguardada en el Museo de la Universidad de Antioquia. Según la artista, los antropólogos han cuidado por más de cien años ese conjunto de piezas, y a ella, en particular, le interesaba esa labor que habían desarrollado aquellos alfareros para crear un cuerpo de obras que aludiera a una especie de una nueva cultura, una nueva tipología de piezas prehispánicas, pero que se había hecho a finales del siglo XIX.

“En últimas, la ciencia, si no tiene una fecha y una exactitud en las mediciones de carbono 14, pues descarta inmediatamente ese objeto de estudio o lo pone en otro nivel. Y a mí ese intersticio es el que me interesa, ese lugar donde somos los artistas quienes nos detenemos a rescatar aquello que la ciencia no considera relevante y que para nosotros es tremendamente relevante”, explica López.

Así nació entonces “Ficciones de barro”, la exposición de López que se puede visitar hasta el 22 de agosto en la galería NC arte de Bogotá y que contó con la curaduría de Elías Doria. A ese doble nivel de invención que configura la historia original, la artista añadió otra capa que se conecta con la cultura ancestral de territorios originarios, ya que, aparte de algunas piezas originales de la Colección Alzate, la muestra incluye esculturas producidas por Rosario López en colaboración con tres generaciones de alfareras de la comunidad indígena Cubay Jëjënava, en el Vaupés.

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López cuenta que su trabajo con esta comunidad nació en 2023, a partir del programa “Arte vivo”, de Artesanías de Colombia, liderado por Claudia Ramírez, que proponía conectar artistas contemporáneos y visuales, escultores y pintores con personas de diferentes comunidades del territorio nacional.

La primera etapa del trabajo de López con las alfareras del pueblo Cubay Jëjënava consistió en la elaboración de unos tubos cerámicos, cuerpos que no tienen ni base ni boca y que sirven como una especie de conector. Para la exposición, la artista regresó por su cuenta al territorio, les mostró a las alfareras los registros fotográficos de la Colección Alzate y ellas decidieron, de manera autónoma, cuáles imágenes transformar y reactivar a partir de sus propios saberes.

Las alfareras eligieron crear algunas figuras humanas, con los tradicionales rasgos exacerbados de esta estética, además de animales como jaguares, caimanes, lagartos y armadillos. López cuenta que esas piezas se elaboraron a partir de métodos similares a los que emplearon los Alzate, como la técnica de rollito, que consiste en enrollar la arcilla hasta darle la figura de un cuenco o de un tubo; el bruñido, que es sacar brillo con una piedra, y la posterior quema en leña.

Animales como lagartos, caimanes y jaguares forman parte de las esculturas producidas por Rosario López en colaboración con tres generaciones de alfareras de la comunidad indígena Cubay Jëjënava, en el Vaupés.

La artista resalta que los Alzate eran de hecho una familia de guaqueros, por lo que sabían perfectamente cuáles eran las piezas que funcionaban, y a partir de esa información, desarrollaron un trabajo totalmente intuitivo.

“Lo que yo he hecho a lo largo de estos años, en los que he estado trabajando en la Amazonia, Guaviare, Leticia y Vaupés, es darme cuenta de cómo es la rigidez de la ciencia y del método de investigación, y de qué manera el arte entra como una suerte de cómplice entre aquello que los científicos no se atreven a decir, por el rigor mismo de la ciencia, y aquello que los artistas sí podemos decir, con esa libertad que nos da el arte para afirmar que el emperador está desnudo”, añade la artista.

Es así como se configura ese concepto de la etnoficción, tan importante para “Ficciones de barro”. López asegura que una de las cuestiones que más le han interesado es que, como seres humanos, estamos mirando permanentemente hacia el futuro, hacia esa lejana línea del horizonte, preguntándonos hasta dónde más podremos llegar. Sin embargo, para ella aún hay muchísima información debajo de la línea del horizonte, por lo que se necesita hacer un estudio profundo de la historia que se esconde debajo de nosotros.

“Es fascinante, porque todavía hay muchísima información que podemos recuperar y que hoy en día se está leyendo también desde otro paradigma, desde los mismos lenguajes feministas, desde la misma recuperación de los oficios y también desde cómo esa información prehispánica todavía está vigente”, complementa.

En la exposición, las figuras originales de la Colección Alzate, como mocasines animales, un cuerpo parado de camaleón, una mujer parada y cuellos y cabezas, están ubicadas en urnas cubiertas por vidrios. En los soportes y pedestales del centro del espacio museográfico —creados por López—, están las figuras creadas por las alfareras Cubay Jëjënava y por la artista, entre las que sobresale, por ejemplo, un gran caimán en apareamiento, cuyo cuerpo está construido a partir de las cerámicas y de unos fieltros diseñados por López.

Esas inserciones de fieltros complementan otras piezas de la exposición, además del hecho de que al visitante a NC arte lo recibe una gran cortina negra con patrones bidimensionales de estas obras.

“El fieltro se convierte en una metáfora del cuidado, de la protección, de arropar esas figuras que vienen de las tierras bajas de la Amazonia colombiana y que suben al altiplano; vienen también a un clima y a un entorno que son mucho más fríos”, finaliza López.

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