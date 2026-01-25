A la mañana siguiente, tomamos de nuevo el tren hasta Zúrich, un trayecto de dos horas y quince minutos. Esta es la ciudad más grande de Suiza y, sin duda, la más cosmopolita. En su área metropolitana se estima que tiene aproximadamente 1,8 millones de habitantes.

Un buen comienzo es caminar por su casco antiguo y perderse entre sus callejuelas y plazas. Entrar a la iglesia Fraumünster, que tiene una mezcla de estilos románico y gótico, y ver los cinco ventanales y el rosetón que hizo Marc Chagall en los años sesenta; pasar al lado, a la iglesia de Grossmünster, famosa por su papel en la Reforma protestante.

Tomar el tranvía para dar una vuelta por la biblioteca de la Facultad de Derecho, en la Universidad de Zúrich, que diseñó el arquitecto español Santiago Calatrava, quien tiene nacionalidad suiza, y luego, caminar hasta el Museo de Kunsthaus, dos edificios conectados por un pasadizo subterráneo, con una impresionante colección de arte.

En el Kunsthaus, el museo más grande de Suiza, hay mucho para ver. Se destacan las colecciones de obras del noruego Edvard Munch y del suizo Albert Giacometti. También hubo dos videoinstalaciones, de su colección permanente, que me llamaron poderosamente la atención: Pixel Forest Turicum, de Pipilotti Rist, un espacio poético de luz y movimiento, y Glacier Dreams, de Refik Anadol, millones de imágenes de glaciares que cambian cada segundo.

De vuelta a la calle, no hay que dejar de recorrer Bahnhofstrasse, famosa por sus tiendas de lujo y por figurar siempre entre las calles más caras del mundo. En kilómetro y medio se encuentra lo mejor de lo mejor en moda, relojerías y chocolates. Al fin y al cabo, nadie cobra por mirar.

Lucerna: torre y lago

Un paseo que vale la pena hacer es tomar el tren hasta Lucerna, un viaje de solo 40 minutos desde Zúrich. Ubicada en el corazón de Suiza, esta hermosa ciudad es la capital del cantón del mismo nombre. Lo primero, y muy recomendado, es tomar un barco por el lago. Es un circuito circular y tuvimos la fortuna de hacerlo cuando salió el sol; la vista de la ciudad y las montañas desde el lago es, sencillamente, impresionante.

Otro imperdible es caminar por el Kapellbrücke, icónico puente de madera construido en el siglo XIV, que tiene paneles pictóricos, incorporados en el siglo XVII, los cuales muestran algunos apartes de la historia suiza. El puente, tristemente, se incendió casi en su totalidad en 1993, pero lo reconstruyeron en forma milimétrica. Al fondo se aprecia la torre de Agua, de 34 metros de altura y con 700 años de historia, que ha servido para múltiples propósitos (hasta de cárcel).

Caminar por la ciudad es muy agradable. Pasear por sus plazoletas, ver los antiguos murales, visitar alguna de sus iglesias, como la de los jesuitas, que es la primera iglesia barroca del país, y apreciar la colección Rosengart, que contiene obras de Pablo Picasso, Paul Klee y otros artistas modernistas, son algunos de los planes ideales para hacer.

Para cerrar con broche de oro —y porque a estas alturas el paladar ya quería probar cosas distintas—, nada como cenar en Colonnade, un restaurante de cocina moderna francesa con dos estrellas Michelin, liderado por el chef Gilad Peled. El menú degustación de cinco pasos, acompañado de un formidable maridaje de vinos del mundo, lo sorprenderá con platos como el cangrejo marrón, con caviar de kaluga, pepino y alga kombu.

La estadía en Suiza ha llegado a su fin. Es hora de tomar un avión y regresar al aeropuerto de Zúrich. Hay lugares a los que volvería una y otra vez, y, sin duda, Suiza es uno de ellos.

Tenga en cuenta…

Suiza es un país de 40.285 kilómetros cuadrados y 8,9 millones de habitantes; cuenta con 26 cantones que conforman la Confederación Helvética; en su territorio se hablan cuatro idiomas: alemán, francés, italiano y romanche, dependiendo del cantón en el que se encuentre.

La aerolínea Edelweiss reanudó sus vuelos entre Colombia y Suiza, conectando a Bogotá y Cartagena con Zúrich. Los vuelos son los miércoles y domingos, en aviones Airbus A350; el servicio es muy bueno y las tarifas, muy competitivas.

Indudablemente, la mejor forma de moverse por este país alpino con paisajes de ensueño es por tren. Suiza ofrece el Swiss Travel Pass, un billete que le permite viajar trayectos ilimitados en los trenes, barcos y buses del país, e incluye además la entrada a más de 500 museos y sitios de interés. Más información en www.myswitzerland.com/stp

La moneda de Suiza es el franco, que equivale a 4.745 pesos colombianos, según la tasa representativa del día.

