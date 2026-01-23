Cuando era niña, veía sagradamente la serie de dibujos animados de Heidi. Para los que no se acuerdan, narraba la historia de una niña huérfana que tuvo que irse a vivir con su abuelo, solitario y huraño, a los Alpes suizos. Heidi, curiosa y tierna, tenía un amigo pastor llamado Pedro, y corría por las laderas de esas montañas junto a Niebla, su perro San Bernardo, y Copo de Nieve, su cabra favorita.

La serie japonesa estaba inspirada en el libro escrito por la suiza Johanna Spyri en 1880, un fenómeno mundial que ha tenido varias adaptaciones televisivas y cinematográficas. Recuerdo nítidamente que vivía fascinada con los paisajes que aparecían en la serie. Me encantaba la cabaña de madera en la que abuelo y nieta vivían, en medio de ese bosque alpino, la nieve, las montañas afiladas.

Tuvieron que pasar muchísimos años para que pudiera conocer los Alpes suizos en la vida real. Lo cierto es que, cuando los vi por primera vez, fui tan feliz como cuando de niña los veía cada vez que encendía el televisor para ver el programa.

Y es que Suiza ofrece eso. Unos paisajes tan encantadores que parecen de ficción. He recorrido muchos lugares, pero nunca me había conmovido tanto con una montaña o un lago. Y pensándolo con calma, el orden, la precisión y el silencio de los suizos ayudan a que la experiencia se magnifique.

Este es el recorrido que Diners hizo por algunas de las montañas más famosas, los paisajes y las ciudades más memorables del país europeo.

Camino a la montaña de los ángeles

Cortesía Kempinski Palace Engelberg

El tren llegó a la estación de Zúrich a las 4:48 de la tarde, ni un minuto menos ni un minuto más. Precisión suiza. Nuestro destino, luego de cambiar de tren dos veces más, es Engelberg, un pequeño pueblo ubicado en el cantón de Obwalden, centro de operaciones de nuestros próximos dos días, reconocido por estar cerca de Titlis, la montaña más alta de Suiza central, y por ser un importante centro de esquí.

Llegamos de noche. No hay ni un alma en las calles. Cenamos en Alpenclub, una típica taberna suiza que huele a queso intenso apenas abrimos la puerta. Tienen platos de temporada, como venado, el tradicional fondue y el schnitzel.

Stockcreations/ Shutterstock

Al día siguiente, me despierto temprano. Corro las cortinas de la habitación y veo una imagen que parece de ficción: una montaña perfecta, muy cerca, con pequeñas casitas alpinas. Me restriego los ojos de nuevo. En la noche no lo había percibido, pero ahora todo tiene sentido. Engelberg significa “montaña de los ángeles”. Salimos a dar una vuelta. El aire está fresco.

Caminamos hasta el monasterio benedictino, construido en el año 1120, símbolo del pueblo. Aún viven algunos monjes allí; también hay un colegio, donde ofrecen hospedaje a los turistas. Luego vamos a Chas Im Kloster, la antigua quesería de los monjes, que ahora es un emprendimiento de quesos artesanales; hacemos un taller de quesos y después nos sentamos a probarlos con una copa de vino y pan recién cortado.

Nuestro guía es Axel Dippold, quien decidió abandonar su trabajo de oficina para dedicarse a elaborar quesos suizos. Hay una gran variedad: gruyère, etivaz, appenzeller… ¡El paraíso para un sibarita!

Cortesía Engelberg.ch

Posteriormente, el plan es ir a Fürenalp, una montaña a 1.850 metros de altura a la que se llega en teleférico, el cual me pone algo nerviosa porque se mueve de un lado a otro por el fuerte viento. Seis minutos después, una vez que piso tierra firme, la vista de las montañas Titlis y Spannort es impresionante. A esta región la suelen llamar “la pequeña Patagonia”.

Uno solo quiere estar en silencio y quedarse mirando el paisaje. Damos una caminata por el lugar, cubierto de nieve, y luego almorzamos en la terraza del restaurante familiar, donde probamos algunos platos típicos de la región.

El día lo finalizamos con una caminata hasta Porticos, un bar reconocido por tener una de las colecciones de ginebra más grandes de la región: 1.700 ginebras para elegir. Situado en el Hotel Terrace, tiene una panorámica del pueblo desde la parte alta.

Es curioso, porque es viernes y no hay gente en el lugar, solo una pareja aparte de nosotros, pero es entendible, no es temporada alta; sin embargo, la música es buena y el lugar también. A las 11:00 p.m en punto, ni un minuto más ni un minuto menos, se apagan las luces.

El Titlis de cerca

Foto: Boris Stroujko/ Shutterstock

La principal atracción para venir hasta Engelberg es, sin duda, ir a conocer Titlis, una montaña glaciar que está a 3.062 metros de altura. Afortunadamente, hay buen tiempo y el cielo está despejado. Tenemos mucha suerte porque hace una semana no paraba de llover.

Tomamos el primer teleférico, que nos sube en 25 minutos a la primera estación. Se ven pinos, lagos de color turquesa, nieve. Es inmenso —son 82 kilómetros de pistas de esquí—. Respiro hondo. Luego, nos subimos al primer teleférico giratorio del mundo. Son solo cinco minutos para llegar hasta la cima, y tranquilos, ya que rota despacio para apreciar el paisaje.

Ya arriba hay varias actividades para hacer, además de esquiar, como entrar a un túnel glaciar de 5.000 años de antigüedad, y para los más extremos, subirse a una telesilla o atravesar el puente colgante peatonal más alto de Europa. Me subo a la telesilla, pero la valentía no me alcanza para recorrer el puente a esa altura.

Danuta Hyniewska/ Shutterstock

Sí, lo contemplo a la distancia. Hoy, además, hay muchísimos turistas, sobre todo de la India. Pregunto la razón y me explican que decenas de películas de Bollywood se han grabado en este sitio.

Actualmente, en la cima están construyendo una nueva torre, que se inaugurará en mayo de 2026. Subimos a conocerla, protegidos con cascos y ropa reflectiva. En la parte superior hay una plataforma panorámica desde donde se puede apreciar la belleza natural del espacio; bajamos justo a donde quedará el restaurante Joseph’s, un concepto de casual fine dining desarrollado en colaboración con el chefDietmar Sawyere, que sin duda dará de qué hablar, no solo por la comida sino por la vista del lugar; también habrá una boutique de Rolex y un lounge bar.

Esto forma parte de la primera parte del Proyecto Titlis. La segunda fase será la nueva estación de montaña, que esperan abrir en 2029 (un verdadero reto para los constructores por las condiciones del lugar).

Cortesía: Kempinski Palace Engelberg.

Para finalizar la noche, nada mejor que ir a un restaurante de cocina tradicional llamado Flühmatt, atendido por miembros de la quinta generación de la familia Hurschler. Localizado a las afueras de Engelberg, es una típica cabaña suiza: mesas y sillas de madera, cortinas con cuadros blancos y rojos, luces tenues, ideal para probar el fondue, los macarrones con queso alpino o el rösti, un plato de papa rallada frita.

¿Dónde dormir?

En Interlaken: el St. Georges, hotel boutique inspirado en la belle époque, ahora fusiona elementos contemporáneos con su peso histórico. Recomendado el desayuno de su restaurante.

En Engelberg: el Kempinski es un hotel de cinco estrellas donde desde el primer momento lo hacen sentir a uno como en casa. El recibimiento es con un shot de una bebida de jengibre, energizante. Los cuartos tienen una vista a los Alpes sin igual, así como la piscina del lugar; su restaurante, Catanni, ofrece una fusión de sabores suizos y franceses que resulta exquisita.

En Grindelwald: el Hotel Romantik Schweizerhof queda muy cerca de la estación de tren. Y lo mejor de todo es que la habitación tiene un amplio patio, con una vista increíble a las montañas. En el bar, por las noches, tocan piano en vivo.