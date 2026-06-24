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Las playas son consideradas espacios importantes para relajarse y, usualmente, son destinos buscados por los turistas para disfrutar y tomar el sol en un espacio tranquilo. Ya sea por su calidad de agua, buena arena o por su belleza natural hay algunas playas que se deben visitar por lo menos una vez en la vida. Por la ubicación y la geografía, Latinoamérica goza de varias playas hermosas, está es una lista de algunas de las playas de ensueño del continente.

Cayo de Agua, Los Roques – Venezuela

Vista satelital Aéreas del archipiélago de Los Roques y los arrecifes de coral, Venezuela. Foto: Aerial Viewer / Shutterstock

Cayo del Agua, Los Roques, Venezuela, es una de las playas más emblemáticas e icónicas de la región, convirtiéndose en una de las más fotografiadas del país. Por sus bellas arenas blancas y playas solitarias, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos por los amantes de las playas.

Baía do Sancho, Fernando de Noronha – Brasil

Impresionante panorama Aéreas de Praia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasil, mostrando sus acantilados, aguas turquesas y una belleza natural virgen en un paraíso tropical. Foto: rafaelnlins / Shutterstock

La Baia do Sancho en Brasil, ubicada en la isla de Fernando de Nornha, es una playa difícil de llegar; solo se puede acceder en barco o mediante una escalera empinada a través de estrechas aberturas de roca que tienen un horario de ascenso y descenso. Al llegar, los turistas se encuentran con arena clara y agua que varía de un color azulado a verdoso.

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Bahía de las Águilas – República Dominicana

Con una de las aguas más cristalinas del mundo, la playa Bahía de las Águilas, provincia de Pedernales, República Dominicana. Foto: LouieLea / Shutterstock

La Bahía de las Águilas, ubicada en la parte central de la costa meridional de la isla de Santo Domingo, República Dominicana, es considerada una de las playas más hermosas del país por su agua cristalina y arena suave. Con la peculiaridad de no poseer ni hoteles, tiendas ni restaurantes, es una playa que se puede acceder a través de vehículos todoterreno o en barco desde las orillas de Cabo Rojo.

Manuel Antonio, Quepos – Costa Rica

Manuel Antonio Beach in Quepos, Costa Rica. Foto: onurbdias / Shutterstock

La playa Manuel Antonio, ubicada dentro del famoso Parque Nacional Manuel Antonio en la costa pacífica de Quepos, es uno de los destinos más paradisíacos de Costa Rica. Rodeada de exuberante selva tropical, esta playa combina arena blanca, aguas turquesas y una biodiversidad impresionante que permite observar monos, perezosos y aves coloridas en su hábitat natural. Su ambiente tranquilo y sus paisajes convierten el lugar en un escenario ideal para descansar, nadar y conectarse con la naturaleza, mientras el sonido del mar y la vegetación crean una experiencia única para los visitantes.

Cayos Holandeses, San Blas – Panamá

Nubes de lluvia en temporada de lluvias sobre la isla Banedup en East Hollandaise Cays en el archipiélago de San Blas (Kuna o Guna Yala) a lo largo de la costa caribeña de Panamá. Foto: Ildi Papp / Shutterstock

Los Cayos Holandeses, ubicados en el archipiélago de San Blas en Panamá, son considerados uno de los rincones más paradisíacos del Caribe panameño. Este conjunto de pequeñas islas de arena blanca y aguas cristalinas de tonos turquesa está rodeado de arrecifes de coral y una naturaleza prácticamente intacta, es considerada el grupo de islas más remoto y exclusivo del archipiélago de San Blas. Su ambiente tranquilo y alejado del turismo masivo permite disfrutar de una experiencia auténtica, ideal para descansar, practicar snorkel y contemplar atardeceres espectaculares. Además, la riqueza cultural del pueblo guna aporta un valor especial a la visita, convirtiendo a los Cayos Holandeses en un destino perfecto para quienes buscan desconectarse y vivir el Caribe en su estado más puro.



