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En el mundo existen alrededor de 195 países, los cuales varían enormemente en tamaño, población, cultura e historia. Mientras algunas naciones poseen enormes extensiones territoriales y millones de habitantes, otras ocupan espacios sorprendentemente pequeños y cuentan con poblaciones reducidas. Aún así, estos países mantienen gobiernos, tradiciones y características únicas que los hacen importantes dentro de la comunidad internacional. Algunos de ellos son tan pequeños que muchas personas desconocen su existencia o consideran imposible que un territorio de dimensiones tan reducidas pueda funcionar como un Estado independiente. Es por esto que la página Food and Travel México hizo una recopilación de algunos de los países más pequeños que se caracterizan por su exclusividad e historia..

Ciudad del Vaticano

Vista aérea de la ciudad del Vaticano en el soleado día de verano. Foto: Pajor Pawel / Shutterstock

La ciudad del Vaticano es considerado el país más pequeño del mundo en extensión y población. Este país está ubicado dentro de Roma, Italia, y es la sede central de la Iglesia Católica Romana. En este Estado la máxima autoridad y jefe de Estado es el papa de la Iglesia Católica, en este momento sería el papa León XIV. Es uno de los destinos turísticos favoritos de los turistas, ya que en sus instalaciones posee monumentos, museos e historia para los creyentes y apasionados por la historia y del arte.

Mónaco

Montecarlo. Vista Aéreas del horizonte de Mónaco al atardecer. Foto: GagliardiPhotography / Shutterstock

Mónaco es uno de los países más pequeños y exclusivos del mundo. Este principado está ubicado en la Costa Azul, al sur de Europa, limita con Francia y el mar Mediterráneo. Mónaco es reconocido internacionalmente por su lujo, sus casinos y su estilo de vida sofisticado, sin dejar de lado el famoso Gran Premio de la Fórmula 1. Además, es uno de los destinos turísticos más visitados de Europa gracias a sus paisajes, puertos llenos de yates, hoteles de lujo y atractivos culturales e históricos.

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San Marino

Fortaleza de Guaita en el Monte Titano al atardecer con vistas a la ciudad de San Marino y el paisaje circundante en San Marino. Foto: kavalenkava / Shutterstock

San Marino es un país muy pequeño y, según algunos expertos, es uno de los países más antiguos. Este Estado se encuentra ubicado en el sur de Europa, rodeado completamente por Italia y asentada sobre el Monte Titano. San Marino es una república y su sistema político está liderado por dos capitanes regentes, quienes ejercen como jefes de Estado por periodos de seis meses. El país es reconocido por su historia medieval, su independencia y sus impresionantes fortalezas ubicadas en la cima de las montañas. Además, se ha convertido en un destino turístico atractivo gracias a sus paisajes, calles históricas y vistas panorámicas que conservan el encanto de épocas antiguas.

Liechtenstein

Vaduz, la capital de Liechtenstein en un día nublado. Foto: Frennet Studio / Shutterst

Liechtenstein, además de su pequeño territorio, esta situado entre Suiza y Austria. Con una población de aproximadamente treinta y nueve mil habitantes, es reconocido por sus paisajes alpinos y su estabilidad económica. Su capital, Vaduz, combina una arquitectura que mezcla el estilo moderno con el tradicional europeo.