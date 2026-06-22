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En el marco de la campaña “¡Have an apple day! Conoce las manzanas europeas de alta calidad”, que busca dar mayor visibilidad a los productos agroalimentarios europeos, reforzar los lazos comerciales y aumentar la presencia de las manzanas europeas en el mercado colombiano, se presentan estas recetas como una muestra de la versatilidad de esta fruta europea en la cocina contemporánea. A través de preparaciones dulces y saladas, se pone en valor su frescura, calidad y capacidad para integrarse en propuestas que conectan lo europeo con lo tropical y lo local.

Pollo en salsa de manzana y jengibre

Filetes de pollo marinados en jugo de manzana Red Jonaprince, combinados con jengibre fresco y miel. El resultado es un plato aromático, con un punto dulzón y muy bien balanceado, que mezcla la delicadeza culinaria europea con la intensidad colombiana.

Pollo en salsa de manzana y jengibre. Foto: cortesía de Have an Apple day colombia

Ingredientes:

2 filetes de pollo

1 vaso de zumo de manzana Red Jonaprince

2 cucharadas de miel

1 cucharadita de jengibre rallado

1 diente de ajo

1 cucharadita de salsa de soja

1 cucharada de aceite de oliva

sal, pimienta al gusto

Preparación:

Combina todos los ingredientes del marinado y deja el pollo reposar en él durante aproximadamente una hora. Dora el pollo en una sartén, incorpora el marinado y cocina a fuego bajo unos 10 minutos, hasta que la salsa reduzca, espese y libere su aroma. Acompaña con arroz jazmín y láminas de manzana.

Smoothie «Europa Tropical»

Una bebida refrescante hecha con manzana Red Delicious, maracuyá y lima. Es vibrante, nutritiva y llena de frescura, ideal para los días calurosos de Bogotá.

Smoothie «Europa Tropical» Foto: cortesía de Have an Apple Day Colombia

Ingredientes:

1 manzana Red Delicious

1 fruta de la maracuyá

zumo de media lima

½ plátano

150 ml de agua de coco

unos cubitos de hielo

Preparación:

Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Sirve en un vaso alto y decora con rodajas de manzana y hojas de menta.

La frescura europea se encuentra con el toque tropical: ¡Celebremos el día de la manzana!

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Ensalada de manzana Golden Delicius, rúgula y queso feta

Una receta sencilla que refleja cómo la sobriedad europea y la expresividad latinoamericana pueden unirse en un equilibrio perfecto de sabores.

Ensalada de manzana Golden Delicius, rúgula y queso feta. Foto: cortesía de Have an Apple day Colombia

Ingredientes:

2 manzanas Golden Delicious

Un puñado de rúcula

100 g de queso feta

Algunas nueces

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de miel

Jugo de limón (o zumo de limón, según la región)

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Corta las manzanas en láminas finas. Mezcla con la rúcula, el queso feta y las nueces. Aliña con una mezcla de aceite de oliva, miel y limón, y sirve.

Strudel de manzana con helado y salsa de panela con suero costeño. (1 rollo /2 personas)

Strudel de manzana con helado y salsa de panela con suero costeño. Foto: @MalejaBestial

Ingredientes:

25g de Almendras tostadas y troceadas

60g de manzana verde con cáscara en julianas

60g de manzana roja con cáscara en julianas

30g de mantequilla

7ml de vino blanco

25g de azúcar

0,8g de canela en polvo

20mg de ralladura de limón

1g de sal

40g de queso campesino en brunoise

masa filo

Ingredientes de la salsa:

25ml de suero costeño

10g de panela

10ml de agua

10ml de mantequilla fría

Pizca de sal

Procedimientos:

Cortar las manzanas verde y roja en julianas. Saltearlas en mantequilla hasta que comiencen a ablandarse. Incorporar una cucharada de vino blanco y cocinar hasta que el alcohol se evapore. Añadir azúcar, sal, canela y ralladura de limón. Cocinar a fuego bajo hasta que la manzana reduzca aproximadamente a la mitad. Tostar las almendras sin pelar hasta que tomen color, luego picarlas en trozos pequeños. Retirar la manzana del fuego, mezclar con las almendras y el queso, y dejar entibiar. Extender la masa filo y pincelar con mantequilla derretida, cuidando bien los bordes. Colocar el relleno en uno de los extremos en sentido vertical. Enrollar cubriendo el relleno, cerrar los extremos y continuar formando el rollo, dejando la unión hacia abajo. Hacer un corte diagonal en el centro con un cuchillo. Disponer en una bandeja engrasada. Hornear a 180 °C durante unos 15 minutos o hasta que esté dorado.

Procedimiento de la salsa: