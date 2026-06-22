Revista Diners
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En el marco de la campaña “¡Have an apple day! Conoce las manzanas europeas de alta calidad”, que busca dar mayor visibilidad a los productos agroalimentarios europeos, reforzar los lazos comerciales y aumentar la presencia de las manzanas europeas en el mercado colombiano, se presentan estas recetas como una muestra de la versatilidad de esta fruta europea en la cocina contemporánea. A través de preparaciones dulces y saladas, se pone en valor su frescura, calidad y capacidad para integrarse en propuestas que conectan lo europeo con lo tropical y lo local.
Pollo en salsa de manzana y jengibre
Filetes de pollo marinados en jugo de manzana Red Jonaprince, combinados con jengibre fresco y miel. El resultado es un plato aromático, con un punto dulzón y muy bien balanceado, que mezcla la delicadeza culinaria europea con la intensidad colombiana.
Ingredientes:
- 2 filetes de pollo
- 1 vaso de zumo de manzana Red Jonaprince
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharadita de jengibre rallado
- 1 diente de ajo
- 1 cucharadita de salsa de soja
- 1 cucharada de aceite de oliva
- sal, pimienta al gusto
Preparación:
- Combina todos los ingredientes del marinado y deja el pollo reposar en él durante aproximadamente una hora.
- Dora el pollo en una sartén, incorpora el marinado y cocina a fuego bajo unos 10 minutos, hasta que la salsa reduzca, espese y libere su aroma.
- Acompaña con arroz jazmín y láminas de manzana.
Smoothie «Europa Tropical»
Una bebida refrescante hecha con manzana Red Delicious, maracuyá y lima. Es vibrante, nutritiva y llena de frescura, ideal para los días calurosos de Bogotá.
Ingredientes:
- 1 manzana Red Delicious
- 1 fruta de la maracuyá
- zumo de media lima
- ½ plátano
- 150 ml de agua de coco
- unos cubitos de hielo
Preparación:
- Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
- Sirve en un vaso alto y decora con rodajas de manzana y hojas de menta.
La frescura europea se encuentra con el toque tropical: ¡Celebremos el día de la manzana!
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Ensalada de manzana Golden Delicius, rúgula y queso feta
Una receta sencilla que refleja cómo la sobriedad europea y la expresividad latinoamericana pueden unirse en un equilibrio perfecto de sabores.
Ingredientes:
- 2 manzanas Golden Delicious
- Un puñado de rúcula
- 100 g de queso feta
- Algunas nueces
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de miel
- Jugo de limón (o zumo de limón, según la región)
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Corta las manzanas en láminas finas.
- Mezcla con la rúcula, el queso feta y las nueces.
- Aliña con una mezcla de aceite de oliva, miel y limón, y sirve.
Strudel de manzana con helado y salsa de panela con suero costeño. (1 rollo /2 personas)
Ingredientes:
- 25g de Almendras tostadas y troceadas
- 60g de manzana verde con cáscara en julianas
- 60g de manzana roja con cáscara en julianas
- 30g de mantequilla
- 7ml de vino blanco
- 25g de azúcar
- 0,8g de canela en polvo
- 20mg de ralladura de limón
- 1g de sal
- 40g de queso campesino en brunoise
- masa filo
Ingredientes de la salsa:
- 25ml de suero costeño
- 10g de panela
- 10ml de agua
- 10ml de mantequilla fría
- Pizca de sal
Procedimientos:
- Cortar las manzanas verde y roja en julianas.
- Saltearlas en mantequilla hasta que comiencen a ablandarse.
- Incorporar una cucharada de vino blanco y cocinar hasta que el alcohol se evapore.
- Añadir azúcar, sal, canela y ralladura de limón.
- Cocinar a fuego bajo hasta que la manzana reduzca aproximadamente a la mitad.
- Tostar las almendras sin pelar hasta que tomen color, luego picarlas en trozos pequeños.
- Retirar la manzana del fuego, mezclar con las almendras y el queso, y dejar entibiar.
- Extender la masa filo y pincelar con mantequilla derretida, cuidando bien los bordes. Colocar el relleno en uno de los extremos en sentido vertical.
- Enrollar cubriendo el relleno, cerrar los extremos y continuar formando el rollo, dejando la unión hacia abajo.
- Hacer un corte diagonal en el centro con un cuchillo.
- Disponer en una bandeja engrasada. Hornear a 180 °C durante unos 15 minutos o hasta que esté dorado.
Procedimiento de la salsa:
- Colocar la panela en una olla junto con el agua y llevar a cocción.
- Cuando la mezcla comience a reducir, añadir el suero y una pizca de sal, integrando bien.
- Una vez alcance consistencia de nappé, retirar del fuego y agregar la mantequilla fría, mezclando hasta integrar.