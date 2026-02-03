Por primera vez, HelloSafe lanza su Índice Global de Prosperidad, un estudio innovador que clasifica a 186 países respondiendo a la pregunta clave: ¿cuáles son los países más ricos del mundo 2026? Este índice va más allá del PIB tradicional, integrando economía, cohesión social y desarrollo humano para medir la verdadera riqueza nacional.
¿Qué mide el Índice de Prosperidad HelloSafe?
El Índice de Prosperidad HelloSafe redefine la riqueza al combinar seis indicadores clave: PIB per cápita (30% de peso), INB per cápita (20%), tasa de ahorro nacional bruto (5%), Índice de Desarrollo Humano o IDH (20%), coeficiente de Gini para desigualdad (15%) y tasa de pobreza (10%). Esta metodología, basada en datos del Banco Mundial y PNUD, pondera factores económicos con sociales para evaluar no solo la creación de riqueza, sino su impacto en la calidad de vida y sostenibilidad a largo plazo.
Datos estandarizados permiten comparaciones globales precisas, excluyendo países sin al menos 90% de información, como Cuba o Corea del Norte. Las puntuaciones van de 0 a 100, categorizando naciones desde «muy baja prosperidad» (menos de 30) hasta «muy alta» (más de 60), destacando brechas en distribución de ingresos y bienestar.
Los 20 países más ricos del mundo en 2026
Europa domina el top del ranking global, con Luxemburgo como el país más rico del mundo (86,2 puntos), seguido de Noruega (85,09) e Irlanda (84,72). Suiza (81,17) y Catar (80,52) completan los cinco primeros, mostrando cómo economías diversificadas y ricas en recursos compiten globalmente.
|Puesto
|País
|Región
|Índice de Prosperidad (0-100)
|1
|🇱🇺 Luxemburgo
|Europa
|86.20
|2
|🇳🇴 Noruega
|Europa
|85.09
|3
|🇮🇪 Irlanda
|Europa
|84.72
|4
|🇨🇭 Suiza
|Europa
|81.17
|5
|🇶🇦 Catar
|Oriente Medio
|80.52
|6
|🇸🇬 Singapur
|Asia
|77.45
|7
|🇮🇸 Islandia
|Europa
|77.04
|8
|🇩🇰 Dinamarca
|Europa
|72.96
|9
|🇳🇱 Países Bajos
|Europa
|71.06
|10
|🇧🇪 Bélgica
|Europa
|68.26
|11
|🇸🇪 Suecia
|Europa
|68.16
|12
|🇦🇺 Australia
|Oceanía
|66.96
|13
|🇩🇪 Alemania
|Europa
|66.80
|14
|🇦🇹 Austria
|Europa
|66.43
|15
|🇫🇮 Finlandia
|Europa
|66.14
|16
|🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos
|Oriente Medio
|65.95
|17
|🇸🇲 San Marino
|Europa
|65.27
|18
|🇺🇸 Estados Unidos
|América del Norte
|64.03
|19
|🇨🇦 Canadá
|América del Norte
|63.68
|20
|🇫🇷 Francia
|Europa
|60.36
Estados Unidos (18º, 64,03) y Canadá (19º) revelan fortalezas económicas limitadas por desigualdad, mientras Francia cierra el top 20 con 60,36 puntos.
Países más ricos de Europa: liderazgo nórdico
Europa Occidental y del Norte concentran la prosperidad, con Luxemburgo (86,20), Noruega (85,09) e Irlanda (84,72) en cabeza. Países nórdicos como Islandia (77,04) y Dinamarca (72,96) destacan por sistemas de bienestar y bajo Gini.
España ocupa el puesto 21 con 54,90, intermedia por economía diversificada pero afectada por desempleo. Francia (14º en Europa, 60,36) supera a España, aunque por debajo de líderes nórdicos. Europa del Este, como Moldavia (36,99), muestra brechas persistentes.
|Puesto
|País
|Índice de Prosperidad
|1
|🇱🇺 Luxemburgo
|86.20
|2
|🇳🇴 Noruega
|85.09
|3
|🇮🇪 Irlanda
|84.72
|…
|…
|…
|21
|🇪🇸 España
|54.90
Ranking de prosperidad en África: Mauricio lidera
Mauricio (41,05) es el país más próspero de África, seguido de Seychelles (40,77) y Argelia (40,36). Libia (33,84) y Egipto (33,24) destacan por recursos, mientras África subsahariana como Botsuana (27,35) enfrenta contrastes norte-sur.
|Puesto
|País
|Índice de Prosperidad
|1
|🇲🇺 Mauricio
|41.05
|2
|🇸🇨 Seychelles
|40.77
|3
|🇩🇿 Argelia
|40.36
América Latina: Chile, el país más rico de la región
Chile lidera América Latina (43,19), por delante de Uruguay (42,48) y Panamá (40,36). Argentina (38,18) y México (33,22, 7º) muestran límites por desigualdad. Brasil cierra el top 10 con 29,57.
|Puesto
|País
|Índice de Prosperidad
|1
|🇨🇱 Chile
|43.19
|2
|🇺🇾 Uruguay
|42.48
|3
|🇵🇦 Panamá
|40.36
Asia: Catar y Singapur al frente
Catar (80,52) domina Asia, con Singapur (77,45) y Emiratos Árabes (65,95). Golfo y asiáticos innovadores como Corea del Sur (57,40) ilustran dos velocidades de desarrollo.
|Puesto
|País
|Índice de Prosperidad
|1
|🇶🇦 Catar
|80.52
|2
|🇸🇬 Singapur
|77.45
Metodología y limitaciones del estudio sobre: cuáles son los países más ricos del mundo 2026
Este informe cuenta con datos del Banco Mundial y PNUD, lo cual asegura fiabilidad, con ponderaciones fijas para equidad. Sin embargo, es importante resaltar que tienen datos desactualizados en Gini o pobreza, y exclusiones por falta de información. El índice prioriza prosperidad inclusiva sobre PIB puro.
Este Índice Global de Prosperidad HelloSafe 2026 revela que ser el país más rico del mundo implica equilibrar economía y sociedad. Luxemburgo ejemplifica cómo altos ingresos, bajo Gini y IDH elevado generan bienestar real. Para inversores y viajeros, ofrece insights clave sobre calidad de vida global.
