Entre runners de Bogotá y de otras latitudes del mundo circula una frase con el tono de broma amarga en la que la probabilidad de lograr correr una de las grandes Majors es igual a ser presidente de Colombia, porque realmente entrar a una de las siete maratones más importantes del mundo bajo el sello de los World Marathon Majors demanda mucho más que voluntad, entrenamiento y zapatos adecuados. De hecho es más una carrera de paciencia, estrategia, recursos y un poco de suerte que nunca está garantizada.

Y es que para quienes se adentran en esta aventura deportiva el circuito de las siete grandes maratones del mundo empieza en Berlín, seguido de Boston, Chicago, Londres, Nueva York, Tokio y finalmente Sídney. La experiencia empieza mucho antes de la carrera en sí, en un proceso de inscripción que es prueba de resistencia administrativa, de lectura atenta de calendarios que muchas veces están cerrados más de un año antes de la fecha de la competencia, sin dejar de contar los criterios de selección que se vuelven más exigentes con cada edición y tarifas de participación y de viaje que se elevan más que sus pulsaciones en esos metros finales de unos 42K.

La inscripción parece lo más sencillo

Seguramente usted que ha corrido en Colombia le parece sencillo entrar a una página web, poner su tarjeta de crédito y listo, ya está inscrito en una de las múltiples carreras en el país.

Sin embargo, con las 7 Majors es a otro nivel. Tan solo tomemos de ejemplo la Maratón de Boston, catalogada por la comunidad runner como una de las más prestigiosas por su historia, por la tradición y por sus exigentes criterios de entrada que no contemplan ningún tipo de sorteo sino únicamente marcas clasificatorias, lo que significa que un atleta debe haber completado un maratón certificado previamente dentro de un tiempo estándar que varía según la categoría de edad y género para poder siquiera aparecer en el listado de corredores a ser aceptados por los organizadores y aun cuando ese tiempo sea alcanzado, la plaza no está asegurada si el número de solicitudes supera la oferta disponible.

Entre tanto, para otras maratones del circuito como Berlín, Chicago, Londres, Nueva York y Tokio, la puerta de entrada más común para corredores aficionados es la lotería internacional, un sorteo que abre en distintos momentos del ciclo anual de cada carrera, que requiere registrarse con meses de anticipación y que deja a miles de aspirantes afuera con mensajes de rechazo en sus correos electrónicos, un episodio recurrente en la vida de los runners que se quedan sin dorsal.

Por otro lado, si usted es un filántropo millonario, existe también la ruta de las donaciones a causas benéficas asociadas a cada maratón, una vía que da acceso garantizado a la competencia a cambio de un compromiso de recaudación que puede ascender en muchos casos a los $1500 dólares, eso sí también depende de la fundación a la que ayude y la reputación que tiene dentro de las maratones. Y si el dinero no es problema puede donar hasta $5000 dólares para que sí o sí obtenga una certificación de lujo, algo así como el boleto dorado del libro Charlie y la Fábrica de Chocolates.

Existe finalmente la invitación formal que organizaciones o patrocinadores pueden extender a atletas élite, celebridades o personas de alto perfil, una opción que ubica a aquellos en un corral privilegiado y que sigue estando fuera del alcance de la mayoría que se define como corredores populares.

Las maratones en cifras

El calendario de los World Marathon Majors de 2025 ilustra la secuencia y la diversidad geográfica de estas pruebas. Tokio abrió la serie el 2 de marzo de 2025 con una cifra de inscritos que rondó los 37.785 participantes, de los cuales más de 36.000 cruzaron la línea de meta.

Boston siguió el 21 de abril con más de 31.600 corredores inscritos, de los cuales cerca de 28.400 completaron la distancia. El 27 de abril, Londres hizo historia con un récord absoluto de 56.640 finishers y una demanda de inscripción que superó ampliamente los 840.000 solicitantes registrados en la lotería para pocos miles de plazas disponibles. Hacia el 31 de agosto, Sídney celebró su primera edición como Major con cerca de 35.000 inscritos y una alta tasa de finalización, consolidando su estatus en el circuito mundial.

Berlín recibió el 29 de septiembre a más de 55.000 corredores ansiosos por su recorrido plano y eficiente, Chicago reunió cerca de 53.000 dorsales vendidos el 12 de octubre y finalmente el 2 de noviembre, Nueva York cerró con una de las cifras de finishers más altas que se recuerdan en la historia de los majors con más de 59.000 atletas completando los 42,195 kilómetros.

El precio de correr las principales Majors de 2026

Más allá del vuelo y el hotel, todo corredor que viaje a una Major necesita contemplar el traslado desde y hacia el aeropuerto, la visita obligatoria a la feria del corredor para recoger el número, el costo del transporte público durante los días previos, la alimentación adecuada antes de la carrera y los días necesarios para ajustar el reloj biológico cuando el cambio horario es exigente. Esto se traduce en permanecer entre 4 y 6 noches en la ciudad, lo cual no es un lujo turístico, forma parte de la estrategia para llegar en buenas condiciones físicas a la línea de salida.

A continuación, vea lo que le cuesta asistir a las grandes maratones del mundo solo para usted como corredor:

1. Tokio, Japón, domingo 01 de marzo de 2026

La Maratón de Tokio abre cada año el calendario de los majors y representa uno de los trayectos más largos para un corredor colombiano. La inscripción para extranjeros ronda los $230 dólares. Un vuelo ida y vuelta desde Bogotá, reservado con varios meses de anticipación y con escalas en Estados Unidos o Europa, puede ubicarse entre $900 y $1.500 dólares. Los hoteles de gama media cercanos al recorrido se mueven entre $200 y $280 por noche.

La comida y el transporte público durante 5 días pueden representar entre $50 y $100 dólares diarios. El presupuesto total estimado se ubica en $3.000.

2. Boston, Estados Unidos, lunes 20 de abril de 2026

Boston no ofrece sorteo y exige tiempos clasificatorios, lo que añade un filtro deportivo a la inversión económica. La inscripción ronda los $260. Los vuelos desde Bogotá con una conexión pueden encontrarse entre $800 y $1.400.

Los hoteles cercanos al recorrido se ubican entre $200 y $350 por noche. La alimentación y el transporte durante 5 días pueden representar entre $60 y $100 diarios. El presupuesto total estimado se mueve en $3.500.

3. Londres, Reino Unido, domingo 26 de abril de 2026

La Maratón de Londres figura entre las más solicitadas del mundo y su inscripción para corredores internacionales se acerca a los $300. Los vuelos desde Bogotá suelen encontrarse entre $1.000 y $1.500 si se compran con suficiente anticipación.

Un hotel de gama media en zonas bien conectadas con la largada puede costar entre $180 y $250 por noche. Los gastos diarios en comida y transporte se sitúan entre $50 y $90. El presupuesto total estimado oscila en $3.300.

4. Sídney, Australia, domingo 30 de agosto de 2026

Sídney ingresó recientemente al circuito de los majors y se convirtió en el destino más lejano para un corredor colombiano. La inscripción ronda los $220. Los vuelos desde Bogotá pueden ubicarse entre $1.500 y $2.500 debido a la distancia y a las escalas necesarias. Los hoteles de gama media cuestan entre $180 y $300 por noche.

La comida y el transporte durante 5 o 6 días pueden representar entre $70 y $110 diarios. El presupuesto total estimado se encuentra en $5.000.

5. Berlín, Alemania, domingo 27 de septiembre de 2026

Berlín es conocida por su recorrido plano y por los récords mundiales que se han marcado en sus calles. La inscripción ronda los $240. Los vuelos desde Bogotá hacia Europa pueden encontrarse entre $900 y $1.600. Los hoteles de gama media están entre $120 y $220 por noche. Los gastos diarios de comida y transporte se sitúan entre $50 y $80. El presupuesto total estimado oscila en $3.300.

6. Chicago, Estados Unidos, domingo 11 de octubre de 2026

Chicago ofrece uno de los recorridos más rápidos del circuito y una logística amable para el corredor visitante. La inscripción ronda los $260. Los vuelos desde Bogotá pueden encontrarse entre $700 y $1.200. Los hoteles de gama media oscilan entre $150 y $300 por noche. La comida y el transporte durante la estadía pueden representar entre $60 y $100 diarios. El presupuesto total estimado se ubica entre los $3.400.

7. Nueva York, Estados Unidos, domingo 01 de noviembre de 2026

La Maratón de Nueva York cierra el calendario de los majors con cifras récord de participación y con una de las ciudades más costosas para hospedarse. La inscripción para extranjeros ronda los $315. Los vuelos desde Bogotá pueden costar entre $800 y $1.500. Los hoteles de gama media se mueven entre $250 y $400 por noche. La comida y el transporte pueden superar los $100 diarios. El presupuesto total estimado se encuentra entre $3.000 y $4.500.