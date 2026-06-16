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junio 16, 2026
Viajes Mundo

Los lugares reales que inspiraron las películas más icónicas de Disney

Castillos medievales, islas tropicales y ciudades históricas sirvieron de inspiración para películas icónicas de Disney como Frozen, Mulán, Enredados y Moana.
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Las producciones de Disney han marcado la infancia de generaciones enteras. Más allá del entretenimiento, estas historias se han transformado en un motor de turismo, impulsando a millones de viajeros a descubrir los destinos reales que inspiraron sus películas favoritas. Es por esto que Travel Report recopiló algunos lugares de la vida real que fueron la inspiración de algunas películas de Disney.

Mont Saint – Michel (Francia) – Enredados

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Mont Saint-Michel, Francia, en una tarde soleada de verano. Foto: Goldilock Project / Shutterstock

Un ejemplo perfecto es el Mont Saint-Michel, una icónica isla rocosa medieval en Normandía, Francia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su imponente arquitectura sirvió de inspiración para el castillo de Corona en Enredados, la famosa película de Disney. En esta historia, la familia real pierde a su hija Rapunzel, una joven de largo cabello mágico que es encerrada en una torre por Madre Gothel, hasta que logra escapar para descubrir el mundo exterior.

Alcázar de Segovia (España) – Blancanieves

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Segovia España. El Alcázar de Segovia. Castilla y León. Foto: SCStock / Shutterstock

Este emblemático castillo de España también forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Alcázar de Segovia se alza en la cima de una colina con vista a la ciudad y es reconocido por su inusual forma de barco. Su silueta sirvió de inspiración para el icónico castillo de Blancanieves y los siete enanitos (1937), el primer largometraje de Disney. De hecho, elementos como su foso, la torre del homenaje, el puente levadizo y las cuatro agujas evocan de inmediato el imaginario de la compañía. La historia sigue a la joven princesa en su huida de una cruel y envidiosa madrastra, encontrando refugio en el hogar de siete entrañables enanitos.

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Hallstatt (Austria) – Frozen

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Punto de postal fotogénica de Hallstatt Austria. Foto: p22agarw / Shutterstock

sta localidad de Austria ofrece una postal que parece casi irreal. Hallstatt alberga una de las minas de sal más antiguas del mundo, una de las razones por las que se convirtió en un destino turístico imprescindible. Con su arquitectura alpina, su lago cristalino y una imponente montaña de fondo, el pueblo inspiró visualmente al reino de Arendelle en la película Frozen. La historia sigue a dos hermanas: Anna, una optimista princesa, y Elsa, una joven reina con el poder sobrenatural de congelar las cosas. Tras desatar por accidente un invierno eterno sobre su hogar, Anna se aventura junto a Kristoff en una travesía para encontrar a su hermana, la única capaz de romper el hechizo.

Tahiti (Polinesia Francesa) – Moana

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Puesta de sol sobre Bora Bora desde Papeete, Tahití en la Polinesia Francesa. 04 de febrero de 2016. Foto: sbhughes / Shutterstock

Tahití es la isla más grande y poblada de la Polinesia Francesa. Este paraíso tropical se ha consolidado como un destino turístico clave gracias a sus playas de grandes olas, las cuales atraen a surfistas de todo el mundo. Su exuberante paisaje y la riqueza cultural de la región sirvieron de inspiración para Moana, una película de Disney que no solo tomó sus escenarios, sino también la mitología polinesia. La trama sigue a una joven que decide desafiar las reglas de su padre para salvar a su pueblo; en su travesía, se alía con el carismático semidiós Maui, con quien se embarca en una gran aventura marítima para devolver el corazón místico de la diosa Te Fiti.

Ciudad Prohibida (China) – Mulán

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Ciudad prohibida Beijing China Paisaje. Foto: sanzhuang_shi / Shutterstock

Ubicada en el centro de Pekín (Beijing), justo al norte de la plaza de Tiananmén, se encuentra la Ciudad Prohibida. También conocido como el antiguo palacio imperial chino —hogar de las dinastías Ming y Qing—, este majestuoso complejo ha sido la inspiración de múltiples producciones internacionales, entre ellas la película de Disney, Mulán. Este clásico animado narra la historia de una valiente joven que se hace pasar por un soldado para salvar la vida de su padre enfermo, ocupando su lugar en el ejército imperial para defender a su nación.

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