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En la actualidad existen un sin fin de festivales que buscan reunir a los apasionados de algunos géneros musicales como el rock, la música independiente o el jazz. Estos son algunos festivales para aquellos que busquen disfrutar de la buena música sin estar rodeados de aglomeraciones. Son espacios con talleres y música que se mezcla con la naturaleza. Algunos de estos festivales, según el Condé Nast Traveler, son:

Afroblue Festival

El 5 y 6 de junio se va a celebrar la quinta edición del Afroblue Festival, un espacio en donde se busca resaltar la música afroamericana y se ha consolidado como un evento para los amantes de la música negra. La música que se presenta logra fusionar de manera única algunos géneros, como el blues, el soul, el jazz, el funk, entre otros. Este evento se lleva a cabo al aire libre y rodeado de un ambiente romántico, esto causa que la atmosfera sea íntima y cercana con una acústica privilegiada.

Festival Observatorio

Este festival de valle de Balboa, España, es considerado uno de las joyas por los amantes de los festivales y este año se va a celebrar del 25 al 27 de junio. Sin embargo, a través de los años se ha consolidado como uno de los festivales más peleados, ya que suelen hacer sold out apenas las boletas salen a la venta, sin tener la alineación de los artistas invitados. Esto se debe a que tiene un aforo limitado, por lo que se vuelve más complicado acceder a las entradas.

Usualmente su programación suele traer artistas entorno al pop experimental, la electrónica under ground y el rock alternativo nacional. No obstante, este festival no solo gira alrededor de los conciertos, sino que también se ha convertido en un espacio con talleres, actividades y propuestas culturales que conectan con lo rural y el entorno.

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Festival Vesu

Del 26 al 28 de junio se va a celebrar el VESU Festival en Oviedo y Bueño, Asturias, España. Este festival se ha consolidado como un referente cultural de la región y de la música independiente. Este año cuenta con la participación de artistas como Mujeres Dora Band, Maria Arnal, Puño Dragón, Billy Boom Band, entre otros. Es un evento que se define por ser un espacio cómodo y tranquilo para los amantes de la música, sobre todo de la música independiente (indie), pop alternativo, post-punk, electrónica y rock.

Prestoso Fest

Del 6 al 8 de agosto de 2026 se va a celebrar el Prestoso Fest o también conocido como Prestos Fest y va a volver a tomar lugar en Asturias, España. Es un festival boutique de formato pequeño que apuesta por la propuesta indie, rock, pop alternativo, electrónica y propuestas de verbena moderna. Esto lo convierte en uno de los espacios que combina la música independiente con la naturaleza y la gastronomía. Además, este festival no es solo para los conciertos, sino que también se cuenta con actividades especiales como cata de vinos, rutas de senderismo y degustaciones gastronómicas. Este año la alineación musical cuenta con artistas como Él Mató a un Policía Motorizado, Standstill, Rufus T. Firefly, entre otros.

Festival Internacional de Jazz de Vejer de la Frontera

La décima edición del Festival Internacional de Jazz de Vejer de la Frontera tomará lugar del 25 al 27 de junio en Cádiz, Andalucía, específicamente en el teatro San Francisco y en Muralla de la Segur. Este es un espacio para los amantes del Jazz contemporáneo mezclado con otros géneros como el flamenco, el soul, el funk e incluso el punk y el rock; reunirá a artistas como Busty And The Bass, Eme Eme Project o Banda Magda, entre otros. Es un festival que busca ser intimo y cómodo para los asistentes, por lo que no vela por las aglomeraciones sino por la exclusividad.