La macarena tiene nueva cara en meta, colombia

La tarde caía sobre el río Guayabero y la luz, ya menguada, se empezaba a reflejar en el agua en tonos dorados y cobrizos. Jesús Sánchez nos recibía sobre una de las lanchas atracadas en el muelle del Inderena en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta.

Don Chucho pertenece a la Asociación de Transportadores Fluviales de Turismo en el Río Guayabero (Asoflutugua), una de las tres asociaciones —junto con Barú y Araguán— que suman alrededor de 33 lancheros que transportan a turistas y lugareños por la autopista de agua más importante de la zona.

Este lanchero llegó desde Santander a La Macarena cuando era un niño, por lo que ha visto crecer el municipio y transformarse en sus diferentes etapas: el apogeo de la madera —cuando se trabajaba en la región con el cedro macho—, luego el auge de la coca y ahora el impulso del turismo.

“En ese entonces, se transportaban muchos insumos —hablo de la época del auge de la coca— y también muchas personas que se dirigían a las fincas o a los caseríos, pues algunas tenían negocios allí. Aquí pasaban gasolina, ACPM, cemento, cal, que era lo que más utilizaban, además de abonos y matamalezas”, recuerda.

Y es que el río Guayabero pasó de ser la autopista por donde décadas atrás se movían insumos para la producción de coca, a ser una carretera de aguas vibrantes por la que hoy cada mañana avanzan embarcaciones llenas de turistas. Ellos disparan sus cámaras al ver algunas de las 700 especies de aves, a los monos aulladores colgados de la cola en las ramas o a los delfines rosados.

Al comienzo les tocó remar a contracorriente, pues muchas personas dudaban de que el turismo fuera una actividad rentable. Ahora, la comunidad de lancheros no solo es protagonista en los servicios turísticos, sino que además se preocupa por conservar las aguas y el medio ambiente, y entiende que cada buen servicio impulsa el voz a voz que atrae más visitantes al municipio.

Don Chucho es un ejemplo del renacer que ha tenido La Macarena, famosa por ser la puerta de entrada a Caño Cristales —el tesoro natural más importante del Meta—, y también por haber sido décadas atrás uno de los epicentros del conflicto armado.

La Macarena y su gobernanza turística

Camilo Medina Noy

La Macarena es un punto de encuentro donde se unen la selva amazónica, el corredor andino y las sabanas de la Orinoquia. Ubicado a unos 225 kilómetros de Villavicencio, cuenta con cerca de 36.000 habitantes y su principal economía gira en torno a la ganadería.

“Nosotros trabajamos una gobernanza turística que nos permite desarrollar turismo comunitario. Cerca de 780 familias viven del turismo por medio de la asociatividad. Tenemos asociaciones de lancheros, guías turísticos, restaurantes y transportadores, lo que nos permite trabajar de la mano con ellos y fortalecer toda la cadena de valor”, explica Luis Carlos Londoño Vargas, director del Instituto de Turismo del Meta.

Según el director, la transformación de La Macarena empezó cuando las familias entendieron que podían generar ingresos lícitos conservando su entorno, su fauna y su flora, y convirtiéndolos en atractivos turísticos.

“En ese modelo de gobernanza encontramos personas que antes portaban un fusil y hoy portan un remo, manejan una lancha y llevan un chaleco. Actualmente generan empleo, se han formalizado y están en un proceso de transformación de toda la cadena económica de estos municipios”, añade.

Es, además, uno de los municipios más visitados por extranjeros en el departamento: de los más de 10.000 turistas que llegan al año, alrededor del 30 % provienen de otros países.

Los guardianes de Caño Cristale

Para Mario Fidel Alfonso, ser guía en La Macarena ha sido una mezcla de vocación, herencia y destino. Todo comenzó cuando tenía quince años y vivía con sus abuelos en la ribera de Caño Cristales.

Relata que Andrés Hurtado García (periodista, ecologista y fotógrafo) fue quien dio a conocer Caño Cristales al mundo en 1989. “Los primeros turistas eran excursiones del Colegio Champagnat, y mis abuelos eran los encargados de atender esos grupos que llegaban a La Macarena”, recuerda. Ese turismo continuó hasta 1993 o 1994, cuando se detuvo por los secuestros y el conflicto armado en la zona.

Mario observa la inmensidad del Llano desde el mirador Cristalitos, mientras recuerda aquellos tiempos en los que, en lugar de guiar turistas, recogía hoja de coca junto a sus compañeros.

“Hoy en día, La Macarena es un destino de paz, una ruta segura que, gracias a la articulación con las instituciones, el Ejército, la Policía y la cadena de valor, ha podido avanzar en turismo”, asegura César Augusto Sánchez Castillo, alcalde de La Macarena.

El impacto del turismo comunitario y asociativo ha sido tal que, en 2023, el municipio ganó la Medalla de Oro al Mérito Turístico en la categoría de Gobernanza Turística del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, en julio de este año fue sede del primer encuentro de la Red de Destinos de Paz, una iniciativa para articular proyectos comunitarios en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

El río más hermoso del mundo

Camilo Medina Noy

El principal atractivo natural es Caño Cristales, un río que recorre el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena a lo largo de cien kilómetros. Durante el trayecto, el visitante puede admirar los colores de la Macarenia clavigera, la planta endémica que debajo de la superficie les da color a sus aguas en tonos amarillos, rojos, verdes, azules, blancos y hasta negros.

La temporada turística se inicia en junio, cuando las lluvias del invierno permiten el rebrote de la planta y se extienden hasta noviembre o diciembre, según el clima. En verano, cuando el caudal baja, la planta queda expuesta y entra en reposo hasta el siguiente ciclo. Durante estos meses, los viajeros pueden visitar otros atractivos, como el raudal Angosturas, donde el escudo guayanés revela formaciones rocosas con petroglifos de culturas tiniguas y guayaberas.

“Es muy grato ver que los guías se han capacitado, que las señoras de los restaurantes han estudiado cocina, que todo el mundo se ha puesto las pilas para aprender y ofrecer cada día un mejor servicio”, afirma Nilson Cardoso, líder social de la vereda La Cachivera, quien desde 2013 ha trabajado por organizar a su comunidad en torno al turismo.

Hoy, alrededor de cuarenta familias campesinas de la vereda, ubicada en pleno corazón de Caño Cristales, dejaron atrás lo que marcó su pasado para tomar las riendas de su futuro y ofrecer servicios como cabalgatas, canotaje, senderismo y tubing.