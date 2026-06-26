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Los hoteles han dejado de ser simples lugares de alojamiento para convertirse en destinos en sí mismos. En distintas partes del mundo existen establecimientos que destacan no solo por el lujo de sus instalaciones, sino también por su arquitectura, historia, ubicación y capacidad para ofrecer experiencias únicas a los viajeros. Desde antiguos edificios históricos transformados en espacios de diseño contemporáneo hasta complejos que se integran con paisajes naturales extraordinarios, estos hoteles han logrado posicionarse entre los más hermosos y sorprendentes del planeta. Es por esto que Prix Versailles realizó una lista con los hoteles más bonitos del mundo. Estos son algunos hoteles de la lista.

The Telegraph Hotel (Tiflis Georgia)

Fachada del hotel Telegraph. Foto: tomada de la página web del hotel.

Antiguamente una sede de comunicaciones soviética, The Telegraph se convirtió en uno de los hoteles más innovadores de Tiflis. El edificio conserva elementos originales como sus grandes atrios, techos artesonados y fachadas monumentales, mientras que su diseño interior recrea la esencia de la ciudad. Sus pasillos evocan las calles estrechas de Tiflis, los balcones recuerdan la arquitectura residencial georgiana y los espacios comunes se organizan alrededor de un patio central que funciona como una plaza urbana. Más que un hotel tradicional, ofrece una experiencia que refleja la vida y el ambiente de la ciudad.

Villa Dubrovnik (Croacia)

Villa Dubrovnik. Foto: tomada de la página web.

Con una llave Michelin, el hotel Villa Dubrovnik, ha logrado volverse uno de los hoteles más hermosos del mundo por su ubicación cerca del mar, su diseño elegante y experiencia de lujo. Su interior destaca por la mezcla de mobiliario del diseñador italiano Gio Ponti con piezas de diseño croata, creando una atmósfera sofisticada y atemporal. Además, cuenta con un spa inspirado en ingredientes mediterráneos, una piscina y jacuzzis con amplios ventanales al mar, y una destacada oferta gastronómica que incluye el restaurante Pjerin, recomendado por la Guía Michelin, y el único rooftop de Dubrovnik

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Orient Express La Minerva (Roma, Italia)

Orient Express La Minerva. Foto: tomada de la página web

Anteriormente el hotel Orient Express La Minerva fue un palacio del siglo XVII cerca del Panteón de Roma. Orient Express es una compañía dueña de una de las empresas de trenes de lujos más famosas, es por esto que no sorprende la ambientación de trenes en el hotel. Además, el hotel incluye una estatua de mármol de 1854, cuyo autor es Rinaldo Rinaldi, que representa a Minerva, la diosa romana de la sabiduría. Es un hotel con toques contemporáneos, con estilo Art´Deco, sin perder sus raíces romanas. Cuenta con tres restaurantes que suman a la experiencia una amplia oferta gastronómica.

The Oberoi Rajgarh Palace (Khajuraho, India)

The Oberoi Rajgarh Palace. Foto: tomada de la página web

El hotel El Palacio Oberoi Rajgarh cumple con su nombre y ofrece una experiencia de cuentos de princesas y príncipes con una ambientación de palacio real. Incluso, en un época el hotel fue un palacio en donde vivió la realeza de India. El hotel ofrece un panorama de un paisaje con el parque Nacional de Panna como telón de fondo. Además, incluye la experiencia safari en donde conecta a los visitantes con la vida salvaje.

Desert Rock (Mar Rojo, Arabia Saudita)

Desert Rock. Foto: tomada de la página web

Como su nombre lo indica, el Desert Rock propone un concepto en donde el hotel es parte de una montaña, siguiendo con la filosofía de los dueños de construir con la tierra y no sobre ella. Esto, de por si, ofrece una experiencia aventurera, montañista, desértica y paisajista, con sus increíbles paisajes de desiertos, de rocas y anocheceres de color dorado. Está situado en un valle escondido y enclavado entre montañas, lo cual le da un ambiente de otro planeta.