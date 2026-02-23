Los carnavales pertenecen a esa categoría de eventos que no se entienden hasta que se viven. No importa cuántos videos haya visto o cuántas fotos haya revisado en redes sociales: estar en medio de una comparsa, rodeado de música, disfraces y cuerpos en movimiento, es una experiencia que no se traduce bien a ninguna pantalla.

Según datos de la Organización Mundial del Turismo, movilizan más de 500 millones de turistas internacionales cada año y representan una de las principales atracciones culturales en países de tradición católica, donde estas fiestas marcan el periodo previo a la Cuaresma. Pero más allá de su origen religioso, se han convertido en celebraciones que reflejan la historia, la música y las sociedades de cada lugar.

Si está pensando en vivir esta experiencia en 2026 o en los años que vienen, aquí le presentamos cinco destinos imperdibles alrededor del mundo.

Carnaval de Barranquilla, Colombia

Foto: Doleesi – Shutterstock

Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 2003, sucede durante cuatro días (desde el sábado hasta el martes anterior al Miércoles de Ceniza) y la ciudad de Barranquilla se transforma en un escenario donde confluyen cumbia, mapalé, garabato, Congo y decenas de expresiones culturales del Caribe colombiano.

La Batalla de Flores, el desfile inaugural que se realiza el sábado, reúne a más de 500.000 personas en la Vía 40. La Gran Parada, que se realiza el domingo, es el desfile más grande del carnaval y concentra comparsas, danzas tradicionales y carrozas. El martes, el carnaval cierra con el entierro de Joselito Carnaval, una ceremonia burlesca que marca el fin de la fiesta.

El Carnaval de 2026 acaba de finalizar, sin embargo, si quiere programar su visita para la próxima edición, tenga en cuenta que se celebra anualmente en febrero o marzo. Las fechas para 2027 serán del 6 al 9 de febrero.

Carnaval de Río de Janeiro, Brasil

Foto: Delmiro Junior – Shutterstock

El más grande del mundo en términos de participación y presupuesto. El evento principal es el desfile de las escuelas de samba en el Sambódromo, un estadio diseñado por Oscar Niemeyer que alberga a más de 70.000 espectadores por noche.

Cada escuela de samba presenta un enredo (tema narrativo) que se desarrolla a través de carrozas, disfraces y coreografías sincronizadas por miles de integrantes. El desfile es una competencia: las escuelas son evaluadas por un jurado y los resultados determinan quién permanece en el Grupo Especial, la primera división del carnaval carioca.

Pero el Carnaval de Río no se limita al Sambódromo. Los blocos de rua (comparsas callejeras) se toman barrios como Santa Teresa, Ipanema y Lapa con música en vivo y fiesta abierta al público. Según Travel + Leisure, los blocos más populares como Cordão da Bola Preta o Sargento Pimenta pueden reunir a más de 1 millón de personas en un solo día.

Similar al de Barranquilla también se celebra en febrero o marzo, y para 2027, las fechas serán del 6 al 9 de febrero.

Carnaval de Venecia, Italia

Foto: Steven Me – Shutterstock

El Carnaval de Venecia es el más antiguo de Europa, con registros que datan del siglo XI. A diferencia de los carnavales latinoamericanos, centrados en la música y el baile callejero, el carnaval veneciano se caracteriza por las máscaras elaboradas y los bailes de disfraces en palacios históricos.

Las máscaras venecianas tienen historia propia: la bauta, el volto y la moretta eran utilizadas en la República de Venecia para permitir el anonimato en eventos públicos. Hoy, talleres artesanales en el barrio de Dorsoduro fabrican máscaras a mano con técnicas tradicionales que pueden costar entre 50 y 500 euros, dependiendo de la complejidad.

El evento central es el Volo dell’Angelo, una ceremonia en la que una artista desciende desde el Campanile de San Marcos hasta la Piazza San Marco frente a miles de espectadores. También se realizan bailes de gala en palacios como el Ca’ Vendramin Calergi, con entradas que pueden superar los 1.000 euros por persona.

El Carnaval de Venecia se celebra en febrero y este 2026, las fechas oficiales son del 7 al 25.

Carnaval de Niza, Francia

Foto: Macri Roland – Shutterstock

El Carnaval de Niza es el evento más importante de la Costa Azul francesa y uno de los más antiguos del mundo, con registros que datan de 1294. Se caracteriza por sus carrozas gigantes hechas de papel maché que representan figuras satíricas y políticas, y cada año tiene un tema diferente que se desarrolla a través de los desfiles en la Promenade des Anglais y la Place Massena.

La Bataille de Fleurs (Batalla de Flores) es uno de los eventos más esperados: carrozas decoradas con miles de flores naturales recorren la ciudad mientras los participantes lanzan flores al público. Este atractivo puede movilizar a más de 1 millón de visitantes cada año.

El Carnaval de Niza se celebra durante dos semanas en el mes de febrero y en este 2026 va del 14 de febrero al 1 de marzo.

Carnaval de Notting Hill, Londres, Reino Unido

Foto: Wally Cassidy – Shutterstock

El Carnaval de Notting Hill, el festival callejero más grande de Europa, celebra la cultura afrocaribeña en Londres. El evento, que se celebra durante el fin de semana del último lunes de agosto, atrae a más de dos millones de personas cada año y, a diferencia de otros carnavales, la entrada es gratuita y abierta al público.

Fundado en 1966 por inmigrantes caribeños, principalmente de Trinidad y Tobago y Jamaica, el carnaval actúa como una respuesta al racismo en Londres. Hoy es una celebración que incluye desfiles de comparsas con disfraces elaborados, sound systems con música soca, calipso, reggae y dancehall, y puestos de comida caribeña que venden jerk chicken, roti y arroz con gandules.

El desfile principal se realiza el lunes y recorre las calles de Notting Hill, Ladbroke Grove y Westbourne Park. Si quiere agendarse, todavía está a tiempo. Las fechas del Carnaval de Notting Hill 2026 van del 30 al 31 de agosto.

