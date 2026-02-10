¿Qué hacer en Aguas Calientes, Cundinamarca?

Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo, tan solo por detrás de Brasil. Cuenta con más de 50 mil especies registradas y un poco más de 30 millones de hectáreas protegidas, que equivalen al 15 por ciento del territorio nacional. Y a tan solo 4 horas y media de Bogotá puede comprobarlo usted mismo en la reserva natural Aguas Calientes, en Paratebueno (Cundinamarca).

Este destino de aventura cuenta con 434 hectáreas conformadas de montañas, bosques nubados, ríos y caños como el Palomar, Nancuya y Maya. Al estar atravesado por grandes corrientes de agua es común encontrar en el camino armadillos, lapas (roedor de pelaje oscuro con ligeras manchas blancas), monos, osos hormigueros, entre otros animales como el tigrillo que está en peligro de extinción debido a la caza furtiva.

Foto: Aguas Calientes.

Las aguas cristalinas de la región sacian la sed de los animales y proveen a pescadores artesanales que encuentran en el cauce nicuros, yamús, bocachicos, guabinas y sardinatas. Y es que la ubicación de esta reserva, en todo el límite de Cundinamarca y el departamento del Meta, ofrece una riqueza ambiental y paisajística que está contemplada para proyectos eco turísticos por parte de los paratebonenses.

La reserva natural de Aguas Calientes

Foto: Aguas Calientes.

Un fragmento de la reserva natural está administrado por Nestor Hernán Calderón, quien habilitó su propiedad privada para que los turistas pudieran disfrutar de los baños a vapor de la zona, así como sus pozos de aguas termales y las caídas de agua -de hasta 15 metros de altura- que puede encontrar a lo largo del territorio.

El lugar también cuenta con rutas demarcadas por el bosque para senderistas principiantes. Allí avistan aves, anfibios y reptiles, así como corrientes de aguas cristalinas de los ríos Humea, Amarillo y Cabuyarito, que alimentan las piscinas termales de la reserva natural.

Se recomienda utilizar ropa holgada, tenis o botas para las caminatas ya que la temperatura promedio es de 27 grados centígrados y el vapor de las aguas puede hacer resbalosas las rocas por donde debe caminar.

Termales Aguas Calientes

Si su plan es visitar directamente las termales y los baños turcos de la zona, se recomienda llegar temprano, pues los horarios de atención son de 8 a. m. a 6 p. m. y si viene de Bogotá tendrá que tomar la vía Villavicencio, Restrepo, Cumaral, Paratebueno, hasta el kilómetro 92,5 donde encontrará el aviso de las termales Aguas Calientes, ubicadas dentro de la reserva natural.

La entrada para adultos cuesta $35.000 pesos y para niños menores de 10 años, $20.000 pesos. Esto incluye: caminata por el sendero ecológico, turco, termales, piscina y cascada natural, siempre y cuando no sea temporada de lluvias. Los administradores del lugar recomiendan utilizar traje de baño de lycra y gorro de baño y en la taquilla preguntar por el servicio de restaurante, en el que ofrecen el clásico sancocho de gallina para una persona por $20.000 pesos o mojarra frita o carne a la plancha por $25.000 pesos.

Foto: Aguas Calientes.

Entre tanto, recomiendan tener paciencia porque la vía entre Cumaral Meta y Aguazul Casanare tiene tramos de restricción en una sola dirección por mantenimientos en la vía. Así como informarle que los últimos 10 kilómetros para llegar a las termales tienen una carretera destapada en buena condición por la que pueden transitar automóviles.

Si desea salir por el norte de Bogotá, debe tomar la vía Chía, Sisga, Machetá, Macanal y Agua Clara, lo que se traduce en un viaje de 5 horas. También puede poner en Waze o Google Maps: Termales Aguas Calientes y le dará la mejor ruta según en qué ciudad o municipio se encuentre.

Los secretos de Paratebueno

Luego de haber saciado sus ganas de aventura con caminatas, termales y baños turcos, puede explorar todo el municipio en el que puede visitar el Cerro Guaicáramo para ver la salida o la puesta de sol y luego vivir una travesía en flotador desde la bocatoma hasta el casco urbano de Paratebueno, donde puede disfrutar una carne a la llanera en el restaurante Las Acacias, el mejor lugar para comer en el municipio.

Si le llama la atención, también puede practicar sus dotes de pescador en la vereda San Luis de la Naguaya, ubicada a 1 kilómetro del casco urbano de Paratebueno.

¿Dónde quedarse?

Las termales Aguas Calientes ofrecen cabañas familiares y para parejas con desayuno continental. También puede ir hasta la vereda la Naguaya y visitar el rancho Las Corocoras, que evoca al paisaje llanero con sus asados de res y cerdo, así como con la mojarra y la cachama frita.

Encuentre habitaciones de 2 camas dobles en $460.000 pesos; habitación para tres personas en $350.000 y habitación de cama doble o dos camas sencillas en $260.000.

¿Qué otra actividad recomienda en la reserva natural de Aguas Calientes en Paratebueno? Escríbanos a nuestras redes sociales @dinersrevista