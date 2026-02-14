Preguntas para enamorarse, Preguntas para enamorarse, Preguntas para enamorarse,Preguntas. ¿Existe una ciencia para el amor? Todos los días millones de personas se lo preguntan. Las canciones, el cine, las telenovelas, las series de televisión… en todas partes aparece de una u otra forma Cupido flechando o haciendo 36 preguntas para enamorarse hasta no saber qué fue lo que les pasó.

Sin embargo, en el mundo real la cosa no es tan sencilla, y las altas expectativas sobre «el destino» y «la persona adecuada» tienen disparadas las tasas de divorcio en el mundo.

De ahí que llame la atención el artículo del New York Times sobre la capacidad de dos desconocidos de enamorarse en un laboratorio.

La autora, Mandy Len Catron, decidió poner en práctica el estudio que el psicólogo Arthur Aron realizó hace más de 20 años en la universidad de SUNY, en Nueva York.

Varias de las parejas que participaron en la prueba piloto del doctor Aron terminaron casándose, por lo que Catron decidió intentarlo en una cita con quien, efectivamente, se convirtió en su esposo.

El secreto: el nivel de privacidad

El cuestionario, que incluye preguntas como «¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué manera? y ¿A qué persona famosa te gustaría invitar a comer?», concluye con cuatro minutos en los que los participantes deben mirarse fijamente a los ojos en silencio.

La dificultad de las preguntas, es decir, el nivel de privacidad, va aumentando con cada paso. La idea es que estas preguntas ayuden a las personas a conocerse profundamente y aumentar la vulnerabilidad de los participantes a medida que progresa la actividad.

También, dice Catron, se produce una intimidad acelerada: es como si, al tener los secretos del otro, las personas dejaran de ser los perfectos desconocidos que eran minutos antes. Y al decir en voz alta las características positivas de la persona que se tiene enfrente, estas se hacen más reales y tangibles, no solo para quien las dice, sino para el poseedor de estas características.

Sobre la parte final, cuatro minutos de mirarse a los ojos en silencio, Catron cuenta que es «una de las experiencias más emocionantes y aterradoras» de su vida, pues «estaba viendo a alguien verme por completo».

Lo interesante del estudio, continúa Catron, es que asume al amor como una acción y no como un «flechazo» del destino sobre el que no tenemos poder de decisión. Se elige a la persona, se elige el enamoramiento.

¿Quiere intentarlo? Aquí están las preguntas para enamorarse:

1. ¿Si pudiera invitar a cualquier persona a comer, a quién invitaría?

2. ¿Le gustaría ser famoso? ¿De qué forma?

3. ¿Ensaya lo que va a decir antes de hacer una llamada telefónica? ¿Por qué?

4. ¿Qué hace que un día sea «perfecto»?

5. ¿Cuándo fue la última vez que cantó para usted mismo? ¿Y para alguien más?

6. Si pudiera vivir hasta los 90 años con la mente o el cuerpo de alguien de treinta, ¿qué elegiría?

7. ¿Tiene alguna idea de cómo se va a morir?

8. Diga tres cosas que usted y su pareja tienen en común.

9. ¿Qué es lo que más le agradece a la vida?

10. Si pudiera cambiar algo de su crianza, ¿qué sería?

11. Durante cuatro minutos, cuéntele a su pareja la historia de su vida con la mayor cantidad posible de detalles.

12. Si pudiera levantarse mañana con alguna habilidad o cualidad, ¿cuál sería?

13. Si tuviera una bola de cristal que le contara la verdad sobre usted mismo, su vida, el futuro, o cualquier otra cosa, ¿qué le gustaría saber?

14. ¿Hay algo que haya soñado durante mucho tiempo? ¿Por qué no lo ha hecho?

15. ¿Cuál es el mayor logro de su vida?

16. ¿Qué es lo que más valora de sus amigos?

17. ¿Cuál es su recuerdo más preciado?

18. ¿Cuál es su recuerdo más terrible?

19. Si supiera que en un año morirá de repente, ¿cambiaría algo de la forma como vive ahora? ¿Por qué?

20. ¿Para usted qué significa la amistad?

21. ¿Cuál es el papel del amor y el afecto en su vida?

22. Ambos cuenten una característica positiva del otro. Alternen hasta contar cinco.

23. ¿Qué tan cercana es su familia? ¿Cree usted que su infancia fue más feliz que las de otras personas?

24. ¿Qué tal es su relación con su mamá?

25. Diga tres frases ciertas sobre los dos. «Estamos los dos en este restaurante…» etc.

26. Complete la frase: «Ojalá tuviera alguien para compartir…»

27. Si quiere ser amigo cercano de su pareja, por favor cuente ahora qué es importante que él/ella sepa.

28. Dígale a su pareja lo que le gusta de él/ella. Sea muy honesto, diga cosas que no le diría a alguien que acaba de conocer.

29. Cuente el momento más vergonzoso de su vida.

30. ¿Cuándo fue la última vez que lloró frente a alguien? ¿Cuándo la última vez que lloró solo?

31. Cuéntele a su pareja algo que ya le guste de él/ella.

32. ¿Qué tema es demasiado serio para hacer chistes?

33. Si se fuera a morir esta noche, sin poder comunicarse con nadie, ¿qué es lo que más lamenta no haberle dicho a alguien? ¿Por qué no se lo ha contado aún?

34. Su casa, con todas sus pertenencias, se está quemando. Después de salvar a sus seres queridos y a sus mascotas, tiene tiempo de entrar una última vez a salvar u objeto. ¿Qué sería y por qué?

35. De todas las personas en su familia, ¿cuál muerte le afectaría más y por qué?

36. Cuente un problema personal y pídale a su pareja que le dé consejo. Luego pregúntele a su pareja cómo cree que usted se está sintiendo sobre este problema.

Por último mírese a los ojos con la persona que hizo el cuestionario durante 4 minutos.

