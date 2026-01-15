por qué se nos olvidan las cosas, por qué se nos olvidan las cosas, por qué se nos olvidan las cosas

Siempre me pregunté por qué se me olvidan las cosas que iba a hacer cuando salgo de mi cuarto para la cocina o para cualquier otro lado. Esa horrible sensación de llegar y no saber para qué. Al principio pensé que era por distraído o simplemente por una rareza personal, lo cierto es que se trata del Efecto umbral o el Doorway Effect, que el psicólogo Tom Stafford relata en su libro Mind Hacks y que hoy usted debe conocer.

MIB

Un olvido repetitivo por qué se nos olvidan las cosas

Por favor dígame que no soy el único que se queda mirando la nevera a las 11 p. m. en busca de algo sin recordar en principio el motivo por el que llegué hasta ese dicho lugar, o cuando simplemente quiero participar en una conversación para decir algo al respecto y me quedo a medio camino porque la idea se evapora o como decimos los colombianos: “se me va la paloma”.

Este fenómeno resulta incómodo y risible, pero me tranquilicé al saber que era algo más común de lo que parece, pero algo a lo que debemos prestar atención si se vuelve demasiado frecuente.

El efecto umbral bajo la luz de la ciencia

El Doorway Effect describe la tendencia a olvidar una intención inmediata al cambiar de escenario físico, un fenómeno estudiado en psicología cognitiva desde hace más de 20 años y documentado de manera sistemática por los psicólogos Gabriel Radvansky y Andrea Krawietz de la Universidad de Notre Dame, quienes en 2011 publicaron diversos experimentos que mostraban cómo atravesar una puerta producía un descenso medible en la capacidad de recordar una tarea en curso, incluso cuando la acción parecía sencilla y automática.

Stafford en su libro explica que el cerebro tiene múltiples niveles de interpretación de una tarea, por lo que empieza a reordenarlas hasta elegir la más eficiente, pero que al cambiar de escenario cree que la idea inicial simplemente ha sido descartada.

La jerarquía de nuestras acciones

Cuando avanzo por el día mi atención se mueve entre metas amplias, planes intermedios y gestos concretos, pienso en salir del cuarto, buscar las llaves y salir de casa y todo mientras estoy en un contexto familiar, por lo que mi mente se queda en el objetivo general porque los detalles se resuelven casi sin esfuerzo consciente, algo que ocurre también al conducir cuando los cambios de marcha y el volante funcionan en piloto automático mientras la atención se ocupa del tráfico o de la conversación.

Sin embargo, es ahí donde el efecto umbral aparece, cuando esa jerarquía se reordena de manera abrupta, al entrar en otra habitación cambia el entorno físico y también el mental, y en ese tránsito la intención recién formada puede perder su anclaje, los estudios de Radvansky muestran que la memoria depende de contextos asociados y que incluso los recuerdos de lo que estaba a punto de hacer se apoyan en señales ambientales que se debilitan al atravesar una puerta.

Memoria, contexto y asociaciones

Nuestras metas están incrustadas en redes de asociaciones que incluyen lugares, pensamientos previos y estados mentales, por eso volver a una casa de la infancia puede desatar recuerdos olvidados durante años, y por eso también una intención frágil como buscar las llaves puede desaparecer cuando la atención salta a otro tema, una metáfora que recuerda a un artista de circo intentando mantener en equilibrio demasiados platos al mismo tiempo.