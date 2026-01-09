Kidults, cuando los adultos también quieren juguetes

No es raro que algunas personas conserven juguetes y objetos de su niñez o adolescencia. Lo que sí se está convirtiendo en un fenómeno es que adultos entrados ya en los treinta, incluso en sus cuarenta, compren de manera frecuente figuras de acción, adquieran juguetes tecnológicos o sean grandes aficionados a los videojuegos. kidults

¿Le suena el nombre de Sheldon Cooper? Este personaje de la serie The Big Bang Theory es un brillante físico teórico al que le fascinan los cómics, le encanta todo lo relacionado con Star Trek, tiene una gran colección de trenes y participa con frecuencia en juegos de rol como Dungeons & Dragons.

Por otro lado, está Ramón (42 años), un comunicador social casado desde hace nueve años, que se acaba de trastear a una casa de conservación en Chapinero, recién remodelada. Entre sus cajas de la mudanza guardó con gran celo las 110 figuras de acción de su colección de Spawn, un cómic de los años noventa que comenzó a leer en su natal Líbano (Tolima) cuando era preadolescente.

¿Qué tienen en común Sheldon, personaje de ficción, y Ramón, un tolimense de pura cepa? Pues que ambos se podrían clasificar dentro del fenómeno kidult, adultos que tienen aficiones asociadas con la adolescencia, como comprar figuras de acción, hacer colecciones de autos de carreras, participar en videojuegos con grupos de amigos y desconocidos, o coleccionar cómics.

Según recientes estudios, la mayoría de los kidults se clasifican en los millennials nacidos entre 1981 y 1996, y la generación Z, que llegó a este mundo entre 1997 y 2012. Ambas generaciones están mediadas por los avances tecnológicos, aunque la primera vivió la transición de lo analógico a lo digital.

No es evasión, es bienestar kidults

¿Qué gratificación encuentra Ramón en este hobby? “Cuando me doy a la tarea de buscar una figura de acción que ya no se produce, siento como si estuviera buscando un pequeño tesoro”, dice. Pero confiesa que la mejor parte llega cuando las recibe en casa empacadas en cajas de lujo y envueltas en un plástico que, según él, “huele delicioso”.

Es claro que Ramón se encuentra en el terreno que más disfruta cuando habla de sus figuras de acción o de los personajes de películas que manufactura en Hong Kong la firma Hot Toys, que produce figuras de alta gama de la cultura pop y superhéroes. “Destapar la caja y ver el rostro exacto al del actor es muy emocionante, pues comienzo a pensar qué escena de la película quiero recrear”, dice refiriéndose a la figura de un musculoso Arnold Schwarzenegger de Terminator II al que le ha comprado toda suerte de complementos.

Tal como lo percibe Ramón, la mayoría de los kidults encuentran en esas aficiones una manera de canalizar el estrés que supone la vida adulta, es decir, por bienestar emocional. En otros casos, dicen los psicólogos, se trata de un comportamiento para compensar las carencias que se tuvieron en la infancia por las limitaciones de recursos. Un tercer grupo actúa movido por la nostalgia de aquellos buenos años, cuando la vida era menos complicada.

Según la firma Circana, citada por el portal Merca2.0, los adultos con aficiones de chicos generan el 25 % de las ventas del sector de juguetes en el mundo, lo que puede representar más de 9.300 millones de dólares. Las ventajas de este tipo de comprador es que suele enfocarse en productos de mayor costo por ticket, por la exclusividad y la calidad de su manufactura.

Por su parte, el portal Statista señala que el mercado mundial de los videojuegos está valorado en 522.460 millones de dólares, con China como la superpotencia y la PlayStation5 como la consola que más se vendió en el año 2024.

Síndrome de Peter Pan y kidults

A sus veintinueve años, Santi vive con su madre, en las tardes juega basquetbol en las canchas del parque de su barrio y trabaja de manera remota para un banco, en el área de cartera. Se graduó como ingeniero industrial de la Universidad Minuto de Dios, y aunque tiene novia hace varios años, el matrimonio no parece ser una prioridad para él.

Eso sí, tiene claro que pase lo que pase no dejará lo que más le gusta hacer en las noches: conectarse con personas de diferentes lugares del mundo para jugar unas buenas partidas de Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege o Fornite.

La acción es el componente básico de estos dos populares videojuegos. Desde batallas hasta combates con armas modernas, Santi vive emociones y aventuras que lo sacan de su cotidianidad por unas horas.

Este es otro aspecto que clasifica la tendencia kidult como un fenómeno sociológico, ya que se asocia con las nuevas generaciones que retrasan su independencia del hogar materno para intentar vivir en un entorno más protegido. Algo similar a lo que el psiquiatra canadiense Eric Berne denominó el síndrome de Peter Pan, o de los adultos que se niegan a crecer.

La emoción es la clave del marketing

Según Gerardo Castillo Ceballos, profesor emérito de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, existen diversas razones que llevan a las personas a querer mantenerse con un pie en la primera etapa de su vida. Desde la idealización de una infancia feliz que no se quiere abandonar, hasta las frustraciones por vivencias difíciles y carentes de afecto, pasando por el mimo excesivo de padres que generan dependencia emocional con sus hijos.

Con todo, debemos reconocer que en el aplazamiento de las decisiones adultas, como el matrimonio y la compra de casa, también influyen otros factores: la percepción de inestabilidad laboral, la falta de interés en tener hijos, la incertidumbre frente a una remota pensión y las ganas de viajar. Así, al mantenerse en la casa de sus padres, los adultos jóvenes cuentan con ingresos disponibles para el ocio de alto nivel.

Las marcas han leído muy bien las señales de las nuevas generaciones para apuntar al blanco: la nostalgia y la búsqueda de bienestar emocional. Los sectores que más han capitalizado este fenómeno son las productoras de cómics, las compañías fabricantes de figuras de acción, las productoras de videojuegos y hasta la industria textil que elabora prendas con personajes que se han convertido en figuras de culto.

No te pases de la raya

¿Qué daño le pueden hacer a la sociedad las aficiones de los kidults? En principio, se podría creer que son comportamientos de bajo riesgo, que no afectan a otras personas, pero eso no es tan cierto. Los psicólogos advierten que se puede llegar a desarrollar un trastorno de acumulación compulsiva, que hace referencia a la necesidad de acumular objetos de manera descontrolada, lo que termina afectando la calidad de vida de la persona.

Ramón reconoce que de no ser por su esposa, que cada tanto le recuerda el alto costo de su afición, y por la falta de espacio en su casa estaría expuesto a darle rienda suelta a su pasión por estas figuras de acción, que miden entre 18 y 30 centímetros.

Y aprendió la lección cuando se compró, a escondidas de su esposa, un batimóvil de colección que resultó más grande que su mesa de centro. "Cuando llegó el carro, supe que me había pasado. Me sentí encartado porque no tenía dónde ponerlo". Al principio lo escondió, pero la caja era demasiado grande para que pasara desapercibida.

Para resolver la bronca decidió venderlo, con la suerte de que un aficionado se lo compró en más de tres veces el valor original que había pagado. “Yo lo conseguí en 800.000 pesos, pero durante la pandemia la gente empezó a buscar este tipo de figuras de colección y todo subió, así que logré que me dieran dos millones y medio de pesos por él”.

En el caso de los videojuegos el riesgo de adicción también es muy alto, en especial porque se puede perder la noción del tiempo cuando se desarrollan las partidas, ya que están diseñados para que las personas mantengan un flujo constante de logros y, en consecuencia, hay una sobreproducción de dopamina que afecta el comportamiento de los jugadores.

Santiago es el jugador más constante de su grupo de amigos. La mayoría de ellos ahora solo se conecta un par de veces a la semana, pero en línea existen miles de competidores disponibles en diversos husos horarios con los que él entabla enconadas luchas en sus mundos paralelos; por el momento, no está interesado en buscar un trabajo diferente porque le encanta estar en casa y tampoco se ha planteado la necesidad de invertir en bienes raíces. En resumen, no tiene afán de complicarse la existencia.

Ramón y su esposa decidieron no tener hijos, pero eso no significa que se pueda gastar el presupuesto familiar en sus juguetes; de hecho, con los gastos de su nueva casa las prioridades están claras. Como buen coleccionista, sabe que sus personajes suben de precio todos los días, pero por nada del mundo está dispuesto a venderlos. Ni siquiera esas tortugas ninja que le regalaron cuando era pequeño y que aún conserva como si fueran piezas de museo.