Hoy es común recibir al menos tres mensajes de texto a la semana con promociones de ropa, descuentos en droguerías y hasta anuncios de vuelos baratos, donde le prometen comprar tiquetes a destinos nacionales por menos de $60.000 pesos. Y como se trata de un mensaje de texto, creemos que es posible que exista esa promoción.

Incluso si usted es más minucioso, hace una búsqueda rápida en Google para verificar que sea cierto que existen esta clase de vuelos baratos y en las primeras búsquedas encuentra que efectivamente es así, por lo que usted confía en ese mensaje y hace clic en él.

Luego de eso aparece en la página web de la aerolínea, que puede ser de las más conocidas de Colombia, como Avianca, en la que encontrará en orden: búsqueda de vuelos, fechas, horas de salida y llegada, que pertenecen a los horarios oficiales de los vuelos.

Usted hace todo el trámite y al final pone sus datos de tarjeta de crédito o débito, sin saber que está cayendo en una estafa que le vaciará su cuenta en un abrir y cerrar de ojos. Y por supuesto la aerolínea no le va a responder, pues lo que le van a decir es que ellos no envían mensajes de texto con esa información

¿Cómo hacer para no caer en la estafa de los vuelos baratos?

Vuelos baratos: una estafa cada vez más común en Colombia

Esta estafa hace caer a 9 de cada 10 personas, que abren, leen los mensajes y hacen clic en los enlaces insertados, según revela la empresa de tecnología Mobile Monkey que además revela que el 75 % de los usuarios de celular aceptan recibir estos mensajes de texto.

Por eso lo más fácil que puede hacer es evitar abrir cualquier mensaje de texto que le llegue a su celular, en lo posible eliminarlos apenas lleguen a su bandeja de entrada. Sin embargo, entendemos que hay personas que siguen esperando información por este medio, por lo que se debe asegurar el número del remitente.

En este caso, la estafa de los vuelos baratos está utilizando el número: 892243 y con el siguiente mensaje:

“Ultimos dias para unirte a la celebracion! #Avianca104Años, vuelos talla XS a cualquier destino nacional por 49.999 COP”.

Así sin tildes o los correspondientes signos de admiración llegará el mensaje con un enlace acortado en el que NO debe hacer clic, pues aunque no tenga datos en el momento, este enlace es capaz de quedarse activo en su celular y apenas tenga conexión WiFi, también podrá entrar a las claves y datos personajes que estén alojadas en su dispositivo móvil.

También vale la pena destacar que de este número (892243) llegan promociones reales de otras aplicaciones como Picap, en la que le mandan códigos de descuento para hacer viajes en moto dentro de Colombia y que realmente funcionan, por lo que el detector de spam de su celular no lo podrá identificar con facilidad.

El spam en mensajes de texto

Al igual que el correo electrónico, su dispositivo es capaz de organizar los mensajes de texto que parecen sospechosos, es decir que le puedan robar información o que son enviados de forma masiva a bases de datos de usuarios de Claro, Movistar, Tigo y otras operadoras móviles que funcionan en el país.

Por lo general estos mensajes no los puede ver en la bandeja de entrada de los mensajes de texto, por lo que tendrá que dar clic en los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla de su celular e ir a la opción: “Spam y bloqueados”.

Aquí podrá eliminar todos los enlaces maliciosos que llegan a su celular, así como ver qué empresas tienen su información personal y por lo tanto le envían mensajes de texto casi todas las semanas con anuncios de descuentos y otras ofertas.

¿Cómo evitar que lleguen estos mensajes de texto?

Esta es una tarea difícil pero no imposible, según expertos del departamento de ciberseguridad de la Policía Nacional de Colombia, lo importante es omitir cualquier mensaje que usted no esté esperando, como lo son todos aquellos que tienen promociones o prometen grandes descuentos como sucede con el tema de los vuelos baratos.

Segundo, activar la opción que ofrece iOS y Android en los diferentes dispositivos móviles para filtrar los mensajes de dudosa procedencia. En Apple, debe entrar a configuración, pulsar el globo de mensajes y luego habilitar la opción Filtrar desconocidos, por lo que todo número que usted no tiene guardado en su celular, automáticamente terminará en la sección de spam.

En Android, esta opción está operada por Google, por lo que se activa automáticamente en su dispositivo. Sin embargo, si no es así, puede ir a los tres puntos, pulsar la opción de Spam y bloqueado y activar la casilla que dice Habilitar la protección contra Spam.

De esta forma reducirá las posibilidades de hacer un clic accidental en estas promociones y descuentos que solo desean robar su información o tener acceso a sus cuentas bancarias.

Otros consejos para evitar ser estafado con vuelos baratos

Esto es válido tanto para mensajes de texto, correos electrónicos y hasta mensajes en redes sociales. Si usted ya tomó todas las medidas de precaución y está seguro que la promoción que le están haciendo es legítima, asegúrese de hacer sus pagos con una tarjeta de crédito y no de débito, pues en caso de ser estafado en el proceso, es más fácil para el banco anular esa compra, cosa que no sucede con la tarjeta de débito.

Por otro lado, las estadísticas arrojan que las principales víctimas de estas estafas son personas adultas de 40 a 70 años, por lo que se recomienda compartir esta información con sus familiares y ayudarles a activar las opciones de bloqueo en sus dispositivos móviles.

Por último, si está cansado de los mensajes de descuento -así sean legítimos-, inscriba su número de forma gratuita al Registro de Números Excluidos (RNE) para evitar la recepción de estos mensajes de texto con fines comerciales o publicitarios. Para hacerlo, tendrá que hacer clic aquí, donde encontrará la Resolución CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) 5050 de 2016 en la que establece que los usuarios puede inscribir su número y no por ello dejarán de llegan mensajes de aviso cuando su factura esté próxima a vencer y que además en cualquier momento se puede salir de la lista para volver a recibir mensajes comerciales.

Luego de su inscripción la CRC le informa que el operador de su línea tendrá 5 días hábiles para informarle a través de correo electrónico que no volverá a recibir mensajes comerciales y de no ser así usted puede hacer una reclamación. Sin embargo, la CRC aclara que no es la responsable de hacer efectivo los bloqueos de dichos mensajes.