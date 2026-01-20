The Palm Beaches: más que un destino de lujo

El lujo en The Palm Beaches es una historia heredada que empezó con The Breakers Palm Beach, el hotel que funciona como una puerta de entrada simbólica a un destino que aprendió a recibir viajeros exigentes gracias a la visión de Henry Flagler, magnate del petróleo, quien creó un refugio frente al mar, pensado para el descanso, la hospitalidad y una idea de bienestar que todavía hoy define el carácter de esta región del sur de la Florida.

“The Palm Beaches está conformado por 39 ciudades y municipios que se extienden desde Boca Ratón, al sur del destino, hasta Júpiter, en el norte, un corredor de 76 kilómetros que puede recorrerse en un día y medio con tranquilidad, y que resulta especialmente atractivo para el viajero colombiano que ya conoce Miami, Orlando o Fort Lauderdale”, asegura Erick Garnica, vicepresidente global de Ventas de Ocio en Discover The Palm Beaches.

De ahí que sea el destino ideal para aquellos que buscan una experiencia diferente sin alejarse de los grandes centros urbanos, más aún cuando el tren Brightline conecta el centro de Miami con Aventura, Fort Lauderdale y dos estaciones claves en Boca Ratón y en el centro de West Palm Beach, lo que les facilita el acceso a estas personas.

Un corazón urbano de lujo

Boca Ratón ocupa un lugar especial en la narrativa de The Palm Beaches, marcada por la influencia de Addison Mizner, arquitecto que tras viajar por el Mediterráneo y España regresó inspirado por esas fachadas y las convirtió en identidad urbana, una huella que también se refleja en el icónico hotel The Boca Raton, una propiedad con más de mil habitaciones y trece restaurantes liderados por chefs reconocidos que llegaron desde Nueva York para consolidar una escena gastronómica de alto nivel.

La promesa de lujo en The Palm Beaches se completa con una agenda cultural y social que incluye importantes eventos, como The Palm Beach Show, que se celebrará del 12 al 17 de febrero de 2026, una cita reconocida como la muestra más lujosa de su tipo en Estados Unidos, al reunir en un mismo espacio piezas de arte, antigüedades y joyería, al igual que con eventos deportivos de alcance global, como The Cognizant Classic in The Palm Beaches, del 25 de febrero al 1.º de marzo de 2026, en el PGA National Resort de Palm Beach Gardens, donde los mejores golfistas del mundo competirán en el Champion Course.

Sabores legendarios

La gastronomía continúa creciendo con aperturas de lujo, como Chauka Modern Indian Kitchen en West Palm Beach, liderado por el chef con estrella Michelin Hemant Mathur, junto con Pravin Mascarenhas, y Seahawk Prime en Lake Park, el concepto de alta cocina del chef David Burke —nominado a los premios James Beard—, reconocido por sus filetes madurados en sal del Himalaya, mariscos, sushi y postres creativos.

“The Palm Beaches es un destino multigeneracional, pensado para familias completas, donde diversos hoteles ofrecen actividades para niños, zonas acuáticas con piscinas amplias y toboganes, además de un parque acuático, experiencias educativas como Lion Country Safari y centros de investigación dedicados a la protección de tortugas marinas, con hospitales, museos y espacios de aprendizaje”, concluye Garnica.