Revenge Dress: Lily Allen, Shakira y otras artistas que hicieron de la venganza su mejor look

Cuando alguien te traiciona públicamente, la tentación es esconderse, procesar el dolor en privado y esperar a que pase la tormenta mediática. El revenge dress dice lo contrario: no me voy a esconder, no voy a desaparecer y definitivamente no vas a verte mejor que yo.

La moda siempre ha sido política, y en un mundo donde las mujeres son constantemente juzgadas por su apariencia, usar esa misma herramienta para recuperar poder tiene su propia lógica artística. Desde la princesa Diana hasta Shakira, pasando por Rihanna y más recientemente Lily Allen, el revenge dress no es vanidad ni superficialidad. Es pura recuperación del control sobre la narrativa.

Aquí le contamos cinco casos icónicos de vestidos de la venganza que, además de la función utilitaria, fueron toda una declaración.

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Princesa Diana

La noche del 29 de junio de 1994, el entonces príncipe Carlos confesó su adulterio en una entrevista televisada. Esa misma noche, la princesa Diana apareció en una gala en la Serpentine Gallery con un vestido negro de Christina Stambolian. Acto seguido: las cámaras dejaron de apuntar a Carlos inmediatamente.

Al día siguiente, los medios británicos lo bautizaron como su «I’ll show you dress» y, finalmente, su revenge dress. El término nació ahí, y la estrategia quedó establecida. Cuando alguien te humilla públicamente, la mejor respuesta puede ser simplemente verte mejor que nunca.

Dato curioso: El vestido había estado guardado en su armario durante años porque lo consideraba demasiado atrevido.

Rihanna

Uno de los looks más icónicos de Rihanna es el vestido transparente de malla brillante diseñado por Adam Selman que usó en los premios CFDA Fashion Awards de 2014. El atuendo supuestamente fue un mensaje dirigido a Drake, con quien la cantante tuvo una relación intermitente durante años.

Elizabeth Hurley

Foto: Facebook

Elizabeth Hurley salió con Hugh Grant durante trece años, incluso después del escándalo de mediados de los noventa cuando Grant fue arrestado por solicitar los servicios de una trabajadora sexual. A pesar de sobrevivir a eso, finalmente terminaron en el año 2000.

Sin embargo, cuando Hurley apareció en la alfombra roja del evento del 40 aniversario de Valentino en beneficio de la Children’s Action Network, llevaba un vestido dorado con escote profundo que dejaba muy claro lo que él estaría extrañando.

Shakira

El vestido negro sin tirantes con escote corazón que Shakira llevó a la alfombra roja del 75.º Festival de Cine de Cannes fue un momento revenge dress directo. Tomando notas de estilo de la difunta princesa Diana, la cantante complementó el look de la firma neoyorquina Mônot con guantes y joyas de diamantes.

Esto fue apenas el comienzo. Desde su separación de Gerard Piqué, Shakira ha estado luciendo mejor que nunca, y todos sus atuendos de gira y actuaciones (incluida la icónica S gigante sobre la que baila) pueden leerse también como declaraciones de venganza. Aunque, sin lugar a dudas, facturar ha sido la mayor de todas.

Lily Allen

El caso más reciente viene de Lily Allen, quien durante su presentación del 2 de marzo de 2026 en el Glasgow Royal Concert Hall en Escocia, como parte de su gira West End Girl, usó un vestido con tela verde impresa con lo que parecían ser recibos de compra. La cantante envolvió la tela alrededor de sí misma mientras cantaba «4chanStan»: «Le compraste un bolso / No fue barato / Yo estaba en Londres / Probablemente dormida».

El álbum West End Girl de Allen fue inspirado por la ruptura de su matrimonio con David Harbour, de quien se separó en febrero de 2025 después de cuatro años de matrimonio. Los recibos en el vestido eran literales, tal como su declaración.

Usar un revenge dress es un gesto de poder disfrazado de moda. Después de todo, la venganza no siempre se sirve fría. A veces se sirve con atuendos, accesorios y puesta en escena.

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