Diez años después de su lanzamiento, ANTI no suena viejo ni fuera de época. Suena, más bien, incómodo. Y esa incomodidad —esa sensación de estar escuchando algo que no busca agradar del todo— es justamente lo que lo mantiene vivo. Publicado en enero de 2016, el octavo álbum de Rihanna nació torcido, cansado, atravesado por bloqueos creativos, filtraciones, silencios largos y una artista que ya no quería seguir explicándose ante una industria pop voraz, pero conservadora. ANTI fue, desde su origen, un gesto de ruptura.

Hasta entonces, Rihanna había construido una carrera imparable basada en la eficiencia del hit. Desde Music of the Sun(2005) hasta Unapologetic (2012), lanzó discos casi de forma anual, dominando las listas con una mezcla de pop, R&B y dancehall diseñada para sonar en todas partes. Pero tras ese séptimo álbum, algo se detuvo. Por primera vez, Rihanna se permitió el silencio: cuatro años sin un disco nuevo, el período más largo de su carrera. En ese lapso, expandió su imperio hacia el cine, la moda y los negocios, mientras soltaba sencillos sueltos que mantenían viva la expectativa sin revelar el rumbo real.

Portada del álbum ANTI de Rihanna.

Ese rumbo empezó a insinuarse en 2015 con lanzamientos tan dispares como “FourFiveSeconds”, junto a Kanye West y Paul McCartney, de espíritu folk y minimalista, y “Bitch Better Have My Money”, un trap agresivo donde Rihanna dejaba claro quién mandaba. Nadie sabía qué esperar de ANTI. La portada tampoco ayudaba a descifrarlo: una imagen en rojo intenso de una Rihanna infantil, con una corona que le cubre los ojos, acompañada de un poema en braille titulado If They Let Us, Part I. El mensaje era claro y críptico a la vez: el miedo a no ser entendida, a no ser escuchada como merecía.

ANTI, el álbum más accidentado de Rihanna

Musicalmente, ANTI fue una declaración de independencia. Rihanna dejó de perseguir la coherencia sonora y apostó por la verdad emocional. El disco se mueve por atmósferas densas, beats lo-fi, capas de R&B alternativo, soul psicodélico, dancehall, hip hop, trap, incluso destellos de rock y country. No hay aquí el pop brillante que había definido su carrera previa. Hay algo más visceral, más íntimo, más raro. ANTI no busca complacer: busca decir.

El lanzamiento fue tan accidentado como su gestación. El álbum se filtró el 27 de enero de 2016, el mismo día en que Rihanna estrenó “Work”, su primer sencillo, dos días antes de la fecha oficial. Aun así, el impacto fue inmediato: ANTI se convirtió en disco de platino en menos de 24 horas y debutó en el número uno del Billboard 200. Rihanna se transformó además en la primera mujer negra en permanecer 200 semanas en esa lista, confirmando que el riesgo también podía ser masivo.

“Work” es el mejor ejemplo de esa tensión entre éxito y autenticidad. Aunque su ADN dancehall no era nuevo en su discografía, Rihanna fue más lejos al cantar en patois jamaiquino, desconcertando a oyentes internacionales que confundieron la letra con simple balbuceo. Para ella, sin embargo, era una de sus canciones más honestas: una forma de hablar y de sentir que no necesitaba traducción. La canción funcionaba en dos niveles: el esfuerzo por sostener una relación y el trabajo interno por sostenerse a sí misma. “I got to do things my own way, darling”, canta en “Consideration”, la apertura del álbum. Esa frase podría resumir todo ANTI.

A diferencia de sus discos anteriores, construidos alrededor de singles evidentes, ANTI es un álbum de climas. La producción es más contenida, lo que permite que la voz de Rihanna —caribeña, rasposa, flexible— ocupe el centro. Productores como The-Dream, Timbaland y The Weeknd ayudaron a moldear ese sonido introspectivo. Canciones como “Kiss It Better” rinden homenaje al costado más sensual del pop ochentero, con ecos claros de Prince, mientras que “Needed Me” retoma la figura de la forajida segura de sí misma, capaz de dominar el mainstream sin pedir permiso.

El disco también funciona como un laboratorio vocal. Rihanna adopta distintas máscaras: el fraseo cortado de “Desperado”, la distorsión en “Woo” junto a Travis Scott, la crudeza emocional de “Higher”, donde canta al borde del desgarro. Uno de los gestos más reveladores es su versión de “New Person, Same Old Mistakes” de Tame Impala, rebautizada como “Same Ol’ Mistakes”. Al apropiarse de esa canción desde una perspectiva femenina, Rihanna la convierte en una reflexión sobre la repetición, el error y la aceptación de quien se ha llegado a ser.

En el corazón del álbum está “Love On The Brain”, una balada soul de apariencia clásica que esconde una letra oscura sobre el amor como golpe y dependencia. No fue un éxito inmediato, pero un año después alcanzó el Top 5 del Billboard Hot 100, demostrando la vocación atemporal que Rihanna buscaba. ANTI era una reacción contra el pop de su tiempo, pero también una apuesta por algo que resistiera el desgaste.

Diez años después, ANTI se escucha como lo que fue: una confesión sin pulir, un disco hecho desde el cansancio y la necesidad de libertad. No marcó solo un quiebre musical, sino una declaración de identidad. Con él, Rihanna le dijo al mundo que su destino era más grande que el de una popstar eficiente. ANTI no fue un cierre anunciado, pero terminó funcionando como tal: el último álbum de una artista que, antes de alejarse de la música, decidió dejar una verdad cruda, incómoda y, por eso mismo, inolvidable.

