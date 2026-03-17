La ceremonia de los premios Óscar 2026 dejó un sabor agridulce. Por un lado, los máximos galardones (incluyendo Mejor película) se entregaron sin mayores sorpresas: Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson se coronó como la película victoriosa de la noche, mientras que su principal contrincante Sinners, aun con récord de nominaciones, se quedó en segundo lugar en número de victorias.

Y por otro lado, este 2026 fue un año cargado de historias que se salieron de las fronteras de Estados Unidos. No solo fue la categoría de Mejor película internacional la que premiaba estas narrativas. Películas como Valor sentimental, El agente secreto, Fue solo un accidente y Sirat se colaron en las demás categorías compitiendo con el cine más mainstream y norteamericano.

La ceremonia fue particularmente rápida, el comportamiento de la Academia predecible y aunque en Latinoamérica quedamos con ganas de un premio para Brasil, más reconocimientos para Guillermo del Toro o una victoria para el colombiano Juan Arredondo por su cortometraje documental, la ceremonia sí logró que alzáramos la ceja en más de una ocasión. En algunos momentos se hizo historia, en otros se cumplieron deseos del fandom y otros más marcaron el inicio de reconocimientos a oficios antes invisibles.

Aquí les contamos cuáles fueron esos momentos y por qué son inolvidables.

(Para leer más: Premios Óscar 2026: lista completa de ganadores y en dónde ver las películas)

Autumn Durald Arkapaw, ganadora Mejor fotografía por Sinners

Autumn Durald se convirtió en la primera mujer en ganar el Óscar a Mejor cinematografía por Sinners. Este premio sentó un precedente en el reconocimiento a mujeres en oficios del cine mayoritariamente ocupados por hombres. Antes que ella estuvieron nominadas Rachel Morrison por Mudbound en 2018, Ari Wegner por The Power of the Dog en 2022 y Mandy Walker por Elvis en 2023.

Empate en la categoría Mejor cortometraje

The Singers & Two People Exchanging Saliva tie for the Best Live-Action Short Film award at the #Oscars.



Check out the #Oscars2026 nominees and winners here (updating live): https://t.co/PpqR2o70er pic.twitter.com/071aBhGjPE — Screen Rant (@screenrant) March 16, 2026

The Singers de Sam A. Davies y Two People Exchanging Saliva de Natalie Musteata y Alexandre Singh compartieron el premio a Mejor cortometraje. Ambos subieron al escenario a recibir sus estatuillas y, aunque haya generado sorpresa, esta no es la primera vez que ocurre un empate en la historia de los Óscar.

El primero ocurrió durante la quinta ceremonia en 1932. En ese entonces, las reglas permitían que cualquier persona dentro de los tres votos del ganador también fuera nombrada ganadora. Luego, la Academia cambió los términos para que un empate solo pudiera declararse si ambos recibían exactamente la misma cantidad de votos.

En la categoría de Mejor cortometraje esto solo había ocurrido una vez, y fue hace ya más de treinta años con Trevor y Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life.

Michael B. Jordan y el sexto Óscar para un actor afroamericano

Con el premio a Mejor actor por su papel de gemelos en Sinners, Michael B. Jordan entró directamente al reino de actores y actrices afroamericanos que han logrado la estatuilla por un papel protagonista. Entre sus antecesores están Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Halle Berry y Will Smith.

Jordan consiguió su primer Óscar en su primera nominación, cuando parecía que no tenía las de ganar. Wagner Moura y Timothée Chalamet ya se habían llevado los premios a Mejor actor en los Globos de Oro y Critic’s Choice respectivamente. Pero cuando Jordan ganó en los Actor Awards (antes SAG Awards) las predicciones cambiaron.

Timothée Chalamet: el perdedor de la temporada

timothee chalamet attending the oscars pic.twitter.com/I6InpxHtEM — pop backup ꧂ (@favsbackupp) March 15, 2026

La realidad supera a la ficción y el destino de su personaje en Marty Supreme parece haberse trasladado al resultado de la categoría en la que parecía llevar la ventaja. El actor fue superado por Michael B. Jordan y es la segunda vez que se queda sentado en la butaca viendo a otro llevarse el premio. ¿La tercera es la vencida? No lo sabemos.

Si Chalamet hubiera ganado, a sus 30 años se habría convertido en el segundo ganador más joven como mejor actor en la historia de la Academia. Adrien Brody tenía 29 cuando ganó por El pianista y sigue siendo el único veinteañero que ha triunfado en esa categoría. Pero más allá de la edad, sus comentarios sobre el ballet y la ópera hicieron que su popularidad cayera en picada. Eso sí, las votaciones se cerraron antes de que abriera la boca, lo que solo quiere decir una cosa: funado o no, nunca fue el favorito.

Premios Óscar 2026: una ceremonia en x2

Foto: HBO

Una de las singularidades de este año fue la velocidad. Los Óscar, así como otras premiaciones del mundo del arte y el entretenimiento, toman horas y suelen acabar a la medianoche. Esta vez, la ceremonia finalizó casi dos horas antes de lo previsto y los premios se entregaron con una agilidad raramente vista.

Ahora, no faltó nada. Ninguna sección fue saltada. El in memoriam estuvo, las presentaciones musicales también, chistes y discursos extensos o interrumpidos nunca faltaron, pero sin duda, que el telón se haya recogido antes genera sospecha.

¿Tendrá el declive del rating de las premiaciones algo que ver? Según datos de Nielsen Media Research, la audiencia de los premios de la Academia continúa recuperándose después de 2021, cuando solo 10.4 millones de espectadores sintonizaron el evento. La audiencia alcanzó un máximo reciente en 2025 con 19.7 millones de espectadores, y la tendencia es que aumenta cuando películas populares están nominadas. Sin embargo, este total sigue siendo menor que a mediados de la década de 2010. La última vez que el show atrajo más de 40 millones de espectadores fue en 2014, cuando 12 Years a Slave ganó Mejor película.

Con poca audiencia, momentos virales y discursos eternos o no, los premios de la Academia siguen siendo la epítome del cine en el continente americano. Con esta entrega se marca el fin de una temporada que se inaugura todos los años en enero y finaliza en marzo. ¿Cuáles serán los protagonistas del próximo año? Dentro de poco volveremos a especular.

(Siga leyendo: ¿Por qué Michael B.Jordan celebró su Óscar a Mejor Actor en el restaurante In-N-Out Burger de Los Ángeles?)