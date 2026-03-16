Los Óscar 2026 se celebraron el domingo 15 de marzo en Los Ángeles, y como era de esperarse, Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson dominó la noche. Llegó con 13 nominaciones y se llevó un total de seis estatuillas, incluyendo Mejor película y Mejor director. Sinners de Ryan Coogler ganó cuatro premios, entre ellos Mejor actor para Michael B. Jordan. Y Sean Penn sumó un nuevo Óscar a su colección (ya tenía uno por Mystic River y otro por Milk) con el premio a Mejor actor de reparto.

Anderson, el mismo de películas como There Will Be Blood y Phantom Thread, obtuvo sus primeras estatuillas doradas y consolidó su lugar como uno de los directores de su generación. Así mismo, y por la misma película Andy Jurgensen se quedó con el premio a Mejor edición y Cassandra Kulukundis grabó su nombre en la historia como la primera ganadora de la categoría Mejor casting.

That’s one Oscar after another for Paul Thomas Anderson! #Oscars pic.twitter.com/TiFIwnzvaS — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Jessie Buckley se llevó el Óscar a Mejor actriz protagonista por su rol en Hamnet, y Amy Madigan se quedó con la estatuilla a Mejor actriz de reparto por Weapons (en español La hora de la desaparición). Ambas las favoritas de siempre en cada una de sus categorías.

Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, se llevó el Óscar a Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, y Mejor diseño de producción. Fue la cuota latina de la noche, pues El Agente Secreto del director brasileño Kleber Mendonça Filho (que llegó con cuatro nominaciones) fue derrotada por Valor Sentimental del noruego Joachim Trier en la categoría de Mejor película internacional.

Pero sin hacer más preámbulos ni spoilers, aquí le contamos quién ganó qué y, más importante, dónde puede ver las películas que resultaron victoriosas en Colombia.

(Para leer más: “Es un thriller, pero también una reflexión política”: Wagner Moura y Kleber Mendonça Filho hablan de Agente Secreto)

Lista completa de ganadores Óscar 2026

Paul Thomas Anderson, Sarah Murphy, Anthony Carlino, Will Weiske, Andy Jurgensen, Teyana Taylor, Michael Bauman, Cassandra Kulukundis, Regina Hall, Shayna McHale (aka Junglepussy), Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti y Benicio del Toro reciben el Oscar® a la Mejor Película durante la 98ª edición de los Oscars® en el Dolby® Theatre at Ovation Hollywood, el domingo 15 de marzo de 2026. Foto cortesía HBO



Mejor película: Una batalla tras otra

Una batalla tras otra Mejor director: Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley, Hamnet

Jessie Buckley, Hamnet Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan, Sinners

Michael B. Jordan, Sinners Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, Weapons (La hora de la desaparición)

Amy Madigan, Weapons (La hora de la desaparición) Mejor actor de reparto: Sean Penn, Una batalla tras otra

Sean Penn, Una batalla tras otra Mejor guion original: Ryan Coogler, Sinners

Ryan Coogler, Sinners Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra Mejor película internacional: Valor sentimental, Noruega

Valor sentimental, Noruega Mejor película documental: Mr. Nobody Against Putin

Mr. Nobody Against Putin Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms

All the Empty Rooms Mejor película de animación: KPop Demon Hunters (Las guerreras k-pop)

KPop Demon Hunters (Las guerreras k-pop) Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls

The Girl Who Cried Pearls Mejor cortometraje de ficción (empate): The Singers y Two People Exchanging Saliva

The Singers y Two People Exchanging Saliva Mejor edición: Andy Jurgensen, Una batalla tras otra

Andy Jurgensen, Una batalla tras otra Mejor casting: Cassandra Kulukundis, Una batalla tras otra

Cassandra Kulukundis, Una batalla tras otra Mejor fotografía: Autumn Durald Arkapaw, Sinners

Autumn Durald Arkapaw, Sinners Mejor diseño de vestuario: Kate Hawley, Frankenstein

Kate Hawley, Frankenstein Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein

Frankenstein Mejor diseño de producción: Tamara Deverell y Shane Vieau, Frankenstein

Tamara Deverell y Shane Vieau, Frankenstein Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash (Avatar: fuego y cenizas)

Avatar: Fire and Ash (Avatar: fuego y cenizas) Mejor sonido: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, F1

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, F1 Mejor banda sonora original: Ludwig Göransson, Sinners

Ludwig Göransson, Sinners Mejor canción original: «Golden» – KPop Demon Hunters (Las guerreras k-pop)

¿Dónde ver las ganadoras del Óscar 2026 en Colombia?

Michael B. Jordan accepts the Oscar® for Actor in a Leading Role during the live ABC Telecast of the 98th Oscars® at the Dolby® Theatre at Ovation Hollywood on Sunday, March 15, 2026. Foto cortesía HBO

La fiebre de los Óscar no termina con la ceremonia. Después de conocer la lista de ganadores, los cinéfilos comienzan la misión de ver todo lo que consiguió llevarse la estatuilla. Algunas películas ya están disponibles en streaming, otras todavía en cines.

En streaming

Una batalla tras otra, Sinners (Pecadores) y La hora de la desaparición (Weapons) están disponibles en HBO Max. Valor Sentimental está en MUBI. Frankenstein, KPop Demon Hunters y All The Empty Rooms están en Netflix. F1 está en Apple TV+ y Avatar: fuego y cenizas en Disney+.

En cines

Hamnet, la película que le dio el Óscar a Jessie Buckley, todavía está en cartelera en salas seleccionadas.

Ahora, ¿Por cuál va a empezar?

(Siga leyendo: Las salas de cine más increíbles del mundo que todo cinéfilo debería conocer)