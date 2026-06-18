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Los World Food Photography Awards celebran la fotografía gastronómica como una forma de narrar el mundo a través de la comida. Más que imágenes de platos, el concurso reúne historias de trabajo, tradición, celebración, comunidad y memoria en torno a lo que comemos y cómo lo compartimos.

El concurso tiene alrededor de treinta categorías que buscan representar de distinta forma la gastronomía, desde rituales cotidianos en mercados y hogares, hasta retratos de alimentos. A continuación se pueden observar los primeros puestos de cada una de las categorías.

Lleva la cosecha a casa (Bring Home the Harvest)

Captura de madrugada, río Hooghly. Foto: Marco Rutten/ tomada de la página World Food Photography Awards

«Al despuntar el día bajo el puente Howrah, un grupo de pescadores recoge sus redes en las aguas del río Hooghly. La pesca fluvial continúa siendo una fuente fundamental de sustento y alimentación para muchas familias de la región: los peces capturados por embarcaciones como la que aparece en la imagen llegan a los mercados locales y, pocas horas después, forman parte de los platos preparados en los hogares bengalíes. Una labor discreta y comunitaria que se desarrolla bajo uno de los puntos de mayor movimiento de la ciudad.» Así describen la fotografía «Captura de madrugada, río Hooghly» del neerlandés Marco Rutten.

Premio Pastel (Cake Award)

Un hombre de mediados de siglo y su pastel. Foto: Claudia Anton / tomada de la página de World Food Photography Awards

La fotografía «Un hombre de mediados de siglo y su pastel» de la australiana Claudia Anton. La fotógrafa creó una imagen con una atmósfera cinematográfica de mediados del siglo XX, «con contrastes marcados, colores cálidos y una rica sensación de textura. En el centro de la escena destaca el pastel, cuya composición simétrica y decoraciones de crema iluminadas por el resplandor del fuego captan toda la atención. A su alrededor aparecen diversos objetos antiguos, recuerdos familiares y curiosidades de época que enriquecen la imagen. El resultado es una evocación nostálgica de una era pasada y de un momento detenido en el tiempo.»

Champagne Taittinger: Comida para celebrar (Champagne Taittinger Food for Celebration)

El festival de los entusiastas de la comida. Foto: Pingyao Song / tomada de la página World Food Photography Awards

El chino Pingyao Song presentó la fotografía «El festival de los entusiastas de la comida», una imagen que se tomó durante el Festival Gastronómico organizado por la marca china Zouchuan Hotpot. En este evento los aficionados se reúnen alrededor de un banquete comunitario para disfrutar de varios sabores tradicionales. «A través de la degustación, el intercambio y la interacción, comparten los sabores auténticos y la vibrante cultura del hotpot de Sichuan con amantes de la gastronomía tanto en China como en el resto del mundo.»

Champagne Taittinger: Fotografía gastronómica de bodas (Champagne Taittinger Wedding Food Photographer)

Damas de honor gemelas disfrutan de canapés. Foto: Emma Stoner / Tomada de la página World Food Photography Awards

«Damas de honor gemelas disfrutan de canapés» es la fotografía de Emma Stoner de Reino Unido. Esta imagen fue tomada en los jardines de The Grain Store, en Devon, Reino Unido, donde hay unas gemelas disfrutando de dos canapés en la boda de Jess y Tom.

Premio Claire Aho para fotógrafas (Claire Aho Award for Women Photographers)

El regalo de bienvenida de la abuela: amor. Foto: Kellie Carter / tomada de la página World Food Photography Awards

La estadounidense Kellie Carter presentó la fotografía «El regalo de bienvenida de amor de la abuela», una imagen que retrata el valor de la familia y el cariño expresado a través de los pequeños gestos cotidianos. La escena muestra un hogar donde la generosidad y el afecto se manifiestan en detalles sencillos pero significativos, como unas galletas recién horneadas, un vaso de leche fría y la cálida sonrisa de una abuela. La fotografía celebra esos momentos de cuidado y compañía que pueden iluminar incluso los días más difíciles, recordando el papel fundamental que tiene el amor familiar en la construcción de un hogar.

Lo mejor de la cosecha (Cream of the Crop)

Pueblo pesquero de Ine, Kioto, Japón. Foto: Albert González / tomada de la página World Food Photography Awards

«Pueblo pesquero de Ine, Kioto, Japón» del español Albert González muestra Calamares puestos a secar bajo la luz del sol siguiendo la tradicional técnica japonesa conocida como himono, una práctica común en la localidad pesquera de Ine, situada en la prefectura de Kioto, Japón.

Comida para la familia (Food for the Family)

El toque final. Foro: Michela Balboni y Federico Borella / tomada de la página World Food Photography Awards

La foto de los italianos Michela Balboni y Federico Borella muestra al niño «Asilbek toca con curiosidad un pan caliente recién horneado en el tandoor de su familia. En la ciudad de Samarcanda, el non tradicional se distingue por su forma redonda, su textura densa, una corteza gruesa y masticable, además de las semillas de sésamo negro que decoran su parte central.»

Comida en el campo (Food in the Field)

Tozlu Yolculuk. Foto: Serkan Dogus / tomada de la página World Food Photography Awards

«Al amanecer, cientos de ovejas llegan al pueblo procedentes de los pastos ubicados a gran altitud en el monte Nemrut para el proceso de ordeño. Cuando termina la jornada y el sol comienza a ponerse, los rebaños emprenden el regreso hacia las laderas de la montaña, recorriendo senderos polvorientos que marcan el ritmo de esta tradición diaria.» Así describen la fotografía «Tozlu Yolculuk» de Serkan Dogus de Reino Unido.

Influenciador gastronómico (Food Influencer)

Fideos. Foto: Maja Lewicz / tomada de la página World Food Photography Awards

El fotografó neerlandes Maja Lewicz presentó «Fideos». «Unos fideos de tonos oscuros y textura marcada que se destacan por su apariencia llamativa. Su presentación transmite un aire misterioso y atractivo, difícil de ignorar.»

Retrato gastronómico (Food Portraiture)

Gelatina con una cereza. Foto: Danielle Marie / tomada de la página World Food Photography Awards

Según Danielle Marie, la autora australiana, «quise capturar esta imagen con un estilo minimalista y melancólico, mostrando el drama silencioso de este postre clásico. Me inspiró la forma en que la luz se filtra a través de la gelatina como si fuera una joya, y utilicé un fondo geométrico y sombreado para mostrar la belleza de lo cotidiano.»

(Le puede interesar: Las fotos ganadoras del Sony World Photography Awards nos recuerdan lo increíble que es habitar este mundo)

Fortnum & Mason: Comida en la mesa (Fortnum & Mason Food at the Table)

Una mujer come en la cafetería de un sanatorio de la era soviética. Foto: Jo Kearney / tomada de la página World Food Photography Awards

El fotógrafo Jo Kearney de Reino Unido presentó la fotografía “El sanatorio Khoja Obi Garm”, una imagen capturada en este histórico complejo de Tayikistán construido sobre manantiales termales en las montañas. Durante la era soviética, el lugar funcionó como destino vacacional para trabajadores comunistas y, en la actualidad, continúa recibiendo visitantes gracias a sus tratamientos de bienestar y su accesibilidad. La fotografía retrata la singular atmósfera de este emblemático sanatorio y su legado histórico.

Premio Hotel Art Group al estilismo gastronómico (Hotel Art Group Food Stylist Award)

Almuerzo construido. Foto: Sarah Ghijselinck | Foto: Sandra Dectercq / tomada de la página World Food Photography Awards

«El corte preciso de un sándwich deja al descubierto una composición de capas, colores y texturas. La imagen transforma este alimento cotidiano en un ejercicio visual de equilibrio y estructura, donde cada ingrediente cumple una función específica.» Así describe su fotografía el fotógrafo belga Sarah Ghijselinck.

Premio Juvenil Jamie Oliver: 12 años o menos (Jamie Oliver Youth Prize 12 and under)

Romanesco en Panzer’s. Foto: Ariel Owliaei / tomada de la página World Food Photography Awards

«Una visita al deli Panzer’s, en St. John’s Wood, inspira esta imagen centrada en el romanesco, una hortaliza que sorprende por su forma geométrica y apariencia poco común, casi de otro mundo.» Esta imagen llamada «Romanesco en Panzer´s» es una fotografía realizada por Ariel Owliaei de Reino Unido.

Premio Juvenil Jamie Oliver: de 13 a 17 años (Jamie Oliver Youth Prize 13–17)

Ofrendas del Chhath Puja. Foto: Indigo Lamour / tomada de la página World Food Photography Awards

La fotografía «Ofrendas del Chhath Puja» del fotógrafo Indigo Lamour de India describe su obra como «la celebración del Chhath Puja en Bengala Occidental, India, donde los fieles, en su mayoría mujeres, realizan ofrendas al dios del sol, Surya, mientras permanecen en el agua. La escena destaca por sus colores vibrantes y su carácter tradicional.»

Louis Jadot: Fotógrafo de vino del año – Personas (Louis Jadot Wine Photographer of the Year – People)

En las profundidades del depósito. Foto: Juan Miguel Ortuño Martinez / tomada de la página World Food Photography Awards

Juan Miguel Ortuño Martínez de España presentó «En las profundidades del depósito», en donde se observa a Pedro en el interior de tanques subterráneos para retirar «con agua a presión restos de vino adheridos a las paredes y al suelo». Al finalizar el trabajo, se baja un balde y una esponja para terminar de recoger los residuos.

Louis Jadot: Fotógrafo de vino del año – Lugares (Louis Jadot Wine Photographer of the Year – Places)

El viñedo oculto, Pokolbin (Nueva Gales del Sur, Australia). Foto: Chris Elfes / tomada de la página World Food Photography Awards

«Durante las cosechas de uvas de Semillón en un viñedo de Mount Pleasant Wines», Chris Elfes, fotógrafo de Australia, sacó la imagen aprovechando una perspectiva aérea para capturar todo «el trabajo en el campo».

Louis Jadot: Fotógrafo de vino del año – Producción (Louis Jadot Wine Photographer of the Year – Produce)

En el interior del kvevri. Foto: Luke Carver / tomada de la página World Food Photography Awards

Luke Carver describe su imagen como una «toma en primera persona desde el interior de un kvevri tradicional durante la cosecha de uvas de 2025 en Georgia.»

M&S Food: Estrella emergente (M&S Food Rising Star)

Sirviendo estofado de lentejas. Foto: Sarah – Vanessa Schneider / tomada de la página World Food Photography Awards

«Esta imagen es una representación de las cenas familiares y del tranquilo ritual de servir los alimentos». «Sirviendo estofado de lentejas», de la suiza Sarah – Vanessa Schneider, sirve como recordatorio de que lo bueno de la vida, a menudo, no está en las extravagancias ni en el lujo, sino en las tradiciones cálidas y simples.

Premio MPB a la innovación (MPB Award for Innovation)

Retrato familiar. Foto: Hussam Sleiby / tomada de la página World Food Photography Awards

«En este retrato familiar, una berenjena blanca y una berenjena púrpura posan como padres detrás de un antiguo marco dorado, mientras tres pequeñas berenjenas rayadas aparecen frente a ellos. La iluminación cálida y el entorno rústico aportan un aire nostálgico a la escena.» Así describe la imagen la jordana Hussam Sleibym, creadora de la fotografía.

Con el teléfono móvil (On the Phone)

Día de las patatas fritas entre amigas. Foto: Maggie Jary / tomada de la página World Food Photography Awards

Como expresa Maggie Jary, la fotógrafa de Reino Unido, Siento que esta imagen retrata el poder de la amistad. Cuatro mujeres (desconocidas para mí) disfrutan de un divertido día juntas mientras comparten discretamente una bolsa de papas fritas.» La imagen fue espontánea de un momento alegre en el museo al aire libre Beamish, en el condado de Durham.

La política de los alimentos (Politics of Food)

Molino Irebero. Foto: Glenn Vanderbeke / tomada de la página World Food Photography Awards

«La fotografía muestra a una molinera tras finalizar el procesamiento de granos para producir harina de maíz. La mujer fue formada en el Centro de Formación Profesional Irebero, donde se capacitaba a mujeres solteras en este oficio.» Descripción de la fotografía de Glenn Vanderbeke de Bélgica.

Production Paradise: Fotografías publicadas previamente (Production Paradise Previously Published)

Escalfado. Foto: Erik Lafontaine / tomada de la página World Food Photography Awards

La fotografía de Erik Lafontaine de Bélgica presenta una caballa escalfada emergiendo de un caldo oscuro, una composición que destaca por el uso de la luz y las sombras para resaltar texturas y contrastes. La imagen transforma una preparación sencilla en una escena visualmente llamativa, marcada por una atmósfera de calma y profundidad.

RPS: Estudiante de fotografía gastronómica del año (RPS Student Food Photographer of the Year)

Cóctel rojo. Foto: Lara Zeh / tomada de la página World Food Photography Awards

La fotografía de Lara Zeh de Alemania presenta un elegante cóctel de tonos rojizos intensos, donde una iluminación puntual resalta la silueta de la copa y aporta profundidad a la composición. El borde decorado con chile y azúcar añade textura y carácter a una imagen que destaca por su simetría y su estética refinada.

Comida callejera (Street Food)

Vendedor callejero de Kioto. Foto: Kara Baird / tomada de la página World Food Photography Awards

La fotografía de Kara Baird de Australia fue tomada en septiembre de 2025 en el mercado Nishiki de Kioto, Japón. Capturada en medio de una multitud abarrotada, la imagen registra de forma espontánea la energía y la intensidad que caracterizan a este concurrido mercado en uno de sus momentos de mayor actividad.

Premio Bimi (The Bimi Prize)

Pera confitada. Foto: Anne Mason – Hoerter / tomada de la página World Food Photography Awards

«A partir de finas rodajas de pera confitada, hervidas en una mezcla de azúcar y agua hasta alcanzar un efecto translúcido, se realizó esta fotografía.» Describe Anne Mason de Alemania sobre el proceso de creación. «Fotografié la composición varias veces desde distintos ángulos y, finalmente, utilicé Photoshop para combinar las diferentes imágenes.»

Premio de Fotografía de la Fundación James Beard (The James Beard Foundation Photography Award)

En la caja. Foto: Daniel D Kwak / tomada de la página World Food Photography Awards

«Un momento de descanso lejos de la fila en Hadja Marley, un auténtico restaurante senegalés en Brooklyn.» «En la caja», la fotografía de Daniel D Kwak de Estados Unidos, es un retrato que representa el ritmo cotidiano de la vida en Fulton Street.

Premio Philip Harben a la comida en acción (The Philip Harben Award for Food in Action)

Receta probada. Foto: Lehóczki Balázs / tomada de la página World Food Photography Awards

Según la descripción en la página del concurso la autora «había planeado esta imagen durante seis o siete años, pero seguía posponiéndola porque sentía que no era digno de fotografiarlos. Ahora, debido a su edad, ya no podía esperar más. Mi abuela fue a la peluquería, mi abuelo se afeitó y yo llené su cocina con equipo de estudio. Cuando vio la fotografía, mi abuela me llamó artista.»

Reino Unido para UNHCR: La comida como hogar (UK for UNHCR Food as Home)

Un momento en la cocina. Foto: Sadia Sikandar / tomada de la página World Food Photography Awards

La fotografía refleja una visión personal del concepto de hogar, entendido no como un lugar geográfico, sino como un espacio de acogida y pertenencia. La imagen retrata un restaurante frecuentado por el autor, donde las conversaciones, las risas y la cercanía con sus habitantes le permiten sentirse como en casa.

Alimentos a la venta (Unearthed Food for Sale)

Mercado de coles. Mohastangor, Bogura, Bangladesh. Foto: Kazi Mohammad Golam Quddus / tomada de la página World Food Photography Awards

La fotografía muestra la actividad diaria del mercado de verduras de Mahasthangarh, en Bogra, donde cada mañana los agricultores llegan con coles recién cosechadas, transportadas principalmente en rickshaws. Desde este punto de comercio, los productos son adquiridos por comerciantes que los distribuyen a Daca y otras ciudades importantes del país.

Programa Mundial de Alimentos: Comida para la vida (World Food Programme Food for Life)

El restaurante al aire libre. Foto: Mithail Afrige Chowdhury / tomada de la página World Food Photography Awards

En Daca, Bangladés, la fotógrafa Mithail Afrige Chowdhury de Bangladesh saco esta fotografía, en donde se puede ver a una vendedora vender su comida en el aire libre. «Vende sus platos a bajo costo para que los trabajadores jornaleros que laboran en la estación de carbón de Gabtoli puedan permitírselos.»

Mundo de las bebidas (World of Drinks)

Camareros de Campari, Milán. Foto: Marie – Louise Moutafchieva / tomada de la página World Food Photography Awards

Marie – Louise Moutafchieva presentó la fotografía «Camareros de Campari, Milán» en donde, según la autora, «dirigió su atención al bar Camparino, ubicado en una esquina de la Galleria Vittorio Emanuele II. La expresión del barman y del camarero vestido con un esmoquin blanco creó de inmediato una historia que sintió la necesidad de capturar. Fue uno de esos momentos en los que se encontró en el lugar correcto, en el momento adecuado», comenta.