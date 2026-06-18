Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

La escena independiente colombiana volverá a reunirse el próximo 20 de junio en la Plaza de Eventos de Compensar sede Av. 68 con la tercera edición del Festival Nuevas Voces, un espacio que busca visibilizar el talento emergente del país y acercar al público a las nuevas propuestas más destacadas de la música alternativa contemporánea.

Tras convocar cerca de 2.000 asistentes en sus versiones anteriores, el festival regresa este año con un cartel integrado por artistas como Margarita Siempre Viva, La Farmakos, Ácido Pantera, Pablo Watusi, Entrenco, Lika Nova y Selva Volcán, quienes representan distintas corrientes musicales que van desde el indie rock y el synth pop hasta la electrónica y las fusiones latinoamericanas.

Festival Nuevas Voces presenta una programación única y local. Foto: Festival Nuevas Voces 2026 / A.P.I.

Según Laura Corredor, gestora de Cultura de Compensar, el festival nació con el propósito de conectar a los públicos con nuevas sonoridades y fortalecer la circulación de artistas emergentes y de mediana trayectoria.

“Más allá de visibilizar, buscamos circular el talento emergente de nuestro país, que es impresionante”, explicó Corredor, quien destacó que la selección de los artistas implica un proceso de escucha, análisis y curaduría que se desarrolla durante meses.

Uno de los elementos diferenciales de esta edición será la incorporación de espacios dedicados a la salud mental dentro de las industrias creativas. En alianza con M3NTE COLECTIVO, el festival ofrecerá experiencias y conversaciones orientadas a reflexionar sobre diferentes temas como la ansiedad, la depresión y el agotamiento emocional que pueden afectar a quienes trabajan en el ámbito cultural.

La programación incluirá además la grabación en vivo de un podcast conducido por la periodista cultural Luisa Piñeros, quien conversará con la cantante colombovenezolana Selva Volcán sobre los procesos creativos y emocionales que acompañan la producción artística.

Selva Volcán es una artista colombovenezolana que busca transmitir con sus letras íntimas y profundas. Foto: Festival Nuevas Voces 2026 / A.P.I.

Para la artista, participar en el festival representa un reconocimiento importante dentro de su trayectoria. “Es un honor para mí estar acá. El año pasado vine a acompañar a una amiga que se presentó y este año no me esperaba que iba a estar yo con mi música. Además, compartiendo escenario con artistas que admiro muchísimo”, afirmó Selva Volcán.

Selva Volcán describe su propuesta como una mezcla entre R&B y sonidos latinoamericanos, marcada por una fuerte carga emocional. Durante su presentación, el público encontrará una puesta en escena que combina influencias del gospel, raíces latinoamericanas e invitados especiales provenientes de distintas regiones del país.

(Le puede interesar: Luz Ortiz lleva las emociones y la crianza a la música con el EP El Sonido de Nosotros)

La dimensión emocional también atraviesa la propuesta de La Farmakos, artista que concibe la música como un proceso de transformación personal. “Lo que escribo sale desde las heridas y se transforma en cura. Por eso mismo «Farmakos», porque es el veneno convertido en cura”, señaló la artistas mientras conversaba sobre sus procesos de creación y su fuente de creatividad.

La Famarkos se va a presentar en el Festival Nuevas Voces. Foto: Festival Nuevas Voces 2026 / A.P.I.

Para la cantante, los sentimientos difíciles y las experiencias dolorosas se convierten en el punto de partida de canciones que buscan transmitir mensajes de sanación y esperanza. Su presentación en el festival estará marcada por letras introspectivas, armonías diversas y una reflexión sobre la complejidad de las emociones humanas.

¿Cómo ir al festival?

Más allá de los conciertos, el Festival Nuevas Voces contará con una feria de emprendimientos, espacios gastronómicos, cafés y actividades culturales dirigidas a públicos de diferentes edades. La iniciativa, organizada por Compensar en alianza con la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá (FOSBO), busca fortalecer el ecosistema creativo local y generar nuevos encuentros entre artistas, emprendedores y audiencias. Las boletas ya están disponibles en la página oficial de compensar.

Para Corredor, existe un elemento que une a todos los participantes de esta edición: “el amor por la música y por crear”. Una pasión compartida que también busca formar nuevos públicos y ampliar los espacios para las propuestas independientes dentro de la escena cultural colombiana.