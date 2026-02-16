La más reciente novela del escritor estadounidense Dan Brown, reconocido por su libro El código Da Vinci, transcurre en Praga. En esta oportunidad, el profesor de simbología Robert Langdon viaja a la capital de la República Checa para asistir a una conferencia que dará su novia, la científica noética Katherine Solomon, quien está a punto de lanzar un libro revolucionario sobre la conciencia humana. Sin embargo, hay un brutal asesinato y la científica desaparece con su manuscrito. Langdon, desesperado por encontrar a su amada, es perseguido por una poderosa organización y una inquietante figura de una leyenda mítica.

Así que, querido lector, si a usted lo emociona ver por dónde caminan los protagonistas de esta historia, este es el tour para usted. Además de esta experiencia en Praga, puede recorrer la biblioteca barroca Clementinum, construida en 1722 y catalogada como una de las más hermosas del planeta; navegar por el atardecer en el río Moldava, y otras aventuras emocionantes que le permitirán vivir diferente esta ciudad europea.

En esta edición, además, lea una entrevista con la actriz australiana Margot Robbie, protagonista y productora de Cumbres Borrascosas, dirigida esta vez por el singular ojo de la británica Emerald Fennell.

Disfrute también de un especial de los Premios Óscar, porque en un contexto lleno de incertidumbres para el séptimo arte, las históricas nominaciones de películas como Sinners y Una batalla tras otra de este año, abren una puerta de esperanza.

En tendencias, sorpréndase con un artículo sobre la conversación, el arte que necesitamos recuperar, porque en un mundo de mensajes instantáneos poco profundos, conversar es hoy un acto de resistencia. Y en moda, conozca tres marcas nacionales que han conquistado la moda urbana en el ámbito global.

Encuentre estas y muchas más historias sobre viajes, gastronomía y cultura en esta edición de febrero