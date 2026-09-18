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Durante años, los centros comerciales fueron, sobre todo, lugares para comprar, espacios cerrados pensados para el consumo; sin embargo, las ciudades han cambiado y las personas ahora buscan sitios donde, además de comprar, se puedan quedar un rato más, respirar, encontrarse con amigos, caminar sin prisa y sentir que la ciudad también puede ser amable.

Por eso son cada vez más interesantes los proyectos que entienden que el futuro del comercio también pasa por la naturaleza, el bienestar y la experiencia. En el sur de Bogotá está ocurriendo una de esas transformaciones. El centro comercial Paseo Villa del Río está dando paso a un nuevo concepto: Paseo Florece, una renovación arquitectónica que ha convertido el complejo en el jardín urbano más grande de la ciudad dentro de un centro comercial, un espacio en el que la naturaleza y el comercio conviven para ofrecer algo más que un día de compras. Y ese es, precisamente, el tipo de transformación que vale la pena mirar de cerca.

El recorrido por el centro comercial es una especie de paseo por diferentes regiones del país.

Una segunda vida

En la renovación de Paseo Villa del Río se parte de crear un gran parque natural urbano integrado al centro comercial, con recorridos inspirados en los paisajes de Colombia, espacios más abiertos y una experiencia que invite a permanecer. Y por medio del diseño interior se quiere contar una historia distinta en cada zona, convirtiendo el recorrido por el centro comercial en una especie de paseo por diferentes regiones del país.

Pero la transformación no es solamente estética. Desde su conceptualización, el proyecto se pensó para hacerlo con altos estándares de sostenibilidad y eficiencia ambiental, gracias a lo cual se convirtió en el primer centro comercial de Latinoamérica, y el octavo en el mundo, en obtener una certificación de diseño EDGE, creada por el Banco Mundial para promover proyectos más eficientes en el uso de energía, agua y materiales.

En un momento en el que las ciudades buscan ser más verdes y más habitables, esta clase de proyectos empiezan a ocupar un lugar distinto. Ya no se trata únicamente de construir más metros cuadrados, sino de imaginar mejor cómo queremos vivirlos, porque un jardín urbano también es una forma de hacer ciudad.

Invertir antes de que florezca

Las grandes transformaciones tienen algo en común: quienes llegan primero suelen ver oportunidades que después resultan evidentes para todos. Y eso es, precisamente, lo que está ocurriendo hoy en Paseo Florece.

Antes de que el proyecto concluya y la transformación se refleje plenamente en la valorización del complejo, existe la posibilidad de invertir en una etapa temprana, cuando todavía es posible acceder a condiciones atractivas.

Actualmente, hay 49 locales comerciales disponibles para la venta, de los cuales 37 se encuentran arrendados y 12 están disponibles para nuevos proyectos comerciales. Las áreas son tan diversas como las posibilidades de inversión: locales desde 36 metros cuadrados hasta espacios de más de 1.700 metros cuadrados.

Lo interesante de proyectos como este es que la transformación no comienza de cero, pues Paseo Villa del Río ya es parte de la vida cotidiana de miles de personas y esa historia previa, sumada a la renovación que está en marcha, abre una nueva etapa para el sitio y para quienes ven en este tipo de cambios una oportunidad a largo plazo. En el mundo inmobiliario suele pasar que muchas veces el mayor potencial se descubre cuando los cambios apenas empiezan a tomar forma y todavía es posible imaginar todo lo que un lugar puede llegar a ser.

Las áreas son tan diversas como las posibilidades de inversión: hay locales desde 30 metros cuadrados hasta espacios de más de 1.700 metros cuadrados.

Un jardín que también es una apuesta por el futuro

Tal vez la verdadera historia de Paseo Florece no sea únicamente la de un centro comercial que se está renovando, sino la historia de un lugar que entendió que el comercio puede convivir con la naturaleza, que las personas buscan experiencias distintas y que las ciudades necesitan espacios capaces de reunir comunidad, bienestar y actividad económica en un mismo sitio.

Y también es la historia de una oportunidad, porque mientras el jardín urbano más grande del sur de Bogotá comienza a tomar forma, todavía es posible ser parte de esa transformación desde el principio, porque algunas veces las inversiones más importantes no son las que llegan cuando todo está terminado, sino las que saben reconocer el potencial de un lugar justo cuando empieza a florecer.

Desde su conceptualización, el proyecto se planeó con altos estándares de sostenibilidad y eficiencia ambiental.

Si está interesado en conocer la oferta de locales disponibles y las oportunidades de inversión de Davivienda en Paseo Villa del Rio, puede consultar la información a través de https://bienesalalcancedetodos.davivienda.com/ o llamando a nuestro ejecutivo de ventas al 310 236 6144.

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