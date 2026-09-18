Septiembre es el mes para celebrar las conexiones especiales. Si busca sorprender con estilo, le presentamos la Lista D: una exclusiva guía de regalos para Amor y Amistad con opciones de lujo en moda, tecnología, joyería y belleza.

Elegancia y aventura

Regalar con amor y buen gusto: la guía de regalos para Amor y Amistad

Guess Iconic Sublime es la fragancia con notas frescas, florales y cálidas que acompaña a mujeres optimistas, seguras y naturalmente elegantes. Para ellos, Guess Iconic Blue lleva esa misma inspiración hacia la aventura, con notas cítricas, aromáticas y amaderadas que transmiten frescura, energía y seguridad.

Amor brillante

Regalar con amor y buen gusto: la guía de regalos para Amor y Amistad

Un corazón que se lleva cerca es este dije de oro de 18 quilates, delineado en diamantes de laboratorio, de Kevin’s Joyeros. El regalo perfecto para demostrarles amor a las personas especiales.

Nostalgia floral

Regalar con amor y buen gusto: la guía de regalos para Amor y Amistad

Con su ya clásico toque floral, el set Nostalgia de Agua by Agua Bendita invita al romanticismo, la evocación y la brisa vespertina, mientras exalta la comodidad y la elegancia caribeña.

Estilo dinámico

Regalar con amor y buen gusto: la guía de regalos para Amor y Amistad

Los tenis Stan Smith, de Adidas Originals, están inspirados en una silueta que nació en el tenis y trascendió la cancha. Su diseño limpio y atemporal les ha permitido reinventarse y encontrar nuevos espacios en la conversación contemporánea.

Versátil y sofisticado

Regalar con amor y buen gusto: la guía de regalos para Amor y Amistad

El bolso Le Cadence de Longchamp combina elegancia y funcionalidad. Confeccionado en cuero plena flor, cuenta con una bandolera ancha, ajustable, y un interior espacioso para llevar el portátil y los esenciales.

Fuerza natural

Regalar con amor y buen gusto: la guía de regalos para Amor y Amistad

Los blazers y trajes de LaBlú cuentan las historias vivas de la naturaleza colombiana: montaña, selva y río, para las mujeres poderosas. La diseñadora Lizbeth Carrero crea piezas auténticas en conjunto con artistas colombianos, quienes dan color a los estampados.

Sonido en cualquier lugar

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Los nuevos audífonos over-ear premium, Sonos Ace Ultra, están equipados con altavoces internos de 40 mm, cancelación activa de ruido y hasta 35 horas de duración de batería. Se conectan directamente al sistema Sonos, así que con solo presionar un botón se puede transferir el sonido de los audífonos al sistema, sin necesidad de tener un teléfono cerca.

Con brillo propio

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El collar Montse, de Silvia Tcherassi, es una pieza de lujo italiano con su colgante en forma de cristal que incorpora una piedra de fantasía Petralux que brilla en la oscuridad, montado sobre una base metálica. Hay opciones de color y, en el día, el colgante muestra su efecto marmoleado.

Lujo atemporal

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El bolso Charlie, de Tory Burch, es un clásico moderno con diseño atemporal. Elaborado en piel granulada, su estructura suave se equilibra con bordes a la medida y herrajes biselados, que lo hacen la mejor opción para el día a día.

Potencia creativa

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Los nuevos equipos y chips de Mac permiten a los creativos, desarrolladores, científicos de datos y otros usuarios aprovechar al máximo su potencial y acelerar su trabajo. Se trata del Mac Studio, el Mac Mini y los chips M6 y M5 Ultra, que dan a los usuarios velocidad de procesamiento, sobre todo en esta era de la IA.

Diseño ecléctico

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El colgante de Tous une la tradición joyera española con la visión artística colombiana en su nueva colaboración con la diseñadora de joyas Paula Mendoza, que incorpora uno de sus elementos más representativos: la esfera. El colgante es parte de una colección que explora la fuerza geométrica y el poder de la forma a través de volúmenes contundentes, líneas fluidas y acabados que captan la luz.

Sólo para conocedores

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El Rioja Barón de Chirel es un clásico moderno para conocedores, que realza la identidad y tradición de esa región vitivinícola de España. Elaborado por Herederos del Marqués de Riscal, este vino heredó los métodos de vinificación de Burdeos, al suroeste de Francia, cuando la casa hizo un vino experimental que recuperara la grandeza de los míticos Reserva Médoc, pero que incorporara la tecnología del siglo XX.

Belleza minimalista

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El Lumin Serum, de Skintheory, pone la ciencia al cuidado de la piel con menos pasos. Además de que combina diez activos, trabaja sobre luminosidad, textura, poros e irregularidades del tono para revelar una piel más uniforme y luminosa.

Desayuno con diamantes

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El anillo de oro blanco de 18 quilates engastado en diamantes, de Joyería Liévano, combina movimiento, sofisticación y un diseño contemporáneo que celebra la belleza de lo excepcional.

Joyas con estilo

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La colección de joyas Pandora Talismán está diseñada con referencias a monedas antiguas, hallazgos arqueológicos, símbolos históricos, inscripciones en latín y motivos mitológicos. Las piezas se pueden usar solas o en conjunto para crear combinaciones que conecten.

Diseño funcional

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Los viajes nunca volverán a ser iguales con Bazy+, la nueva colección de maletas de Totto que combina diseño, funcionalidad y resistencia. La colección está disponible en tres tamaños e incorpora un sistema expandible para ganar capacidad cuando el viaje lo exige, ocho ruedas de giro 360° para facilitar el desplazamiento, sistema de seguridad TSA para viajes internacionales, una estructura fabricada en policarbonato con recubrimiento en ABS que ofrece mayor resistencia y un forro elaborado en material reciclado.

Siempre versátil

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Metamorfosis es el nombre de la nueva colaboración entre la diseñadora Andrea Landa y la marca ELA, que reúne piezas versátiles que se adaptan a diversos escenarios y que acompaña a las mujeres en sus distintas versiones, porque el estilo es movimiento, como este pantalón en denim.

Intensidad sin límites

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Acaba de llegar a Colombia Armaf Club De Nuit Intense Overdose, una nueva fragancia masculina creada para quienes buscan una presencia poderosa. Esta interpretación lleva la intensidad de la colección Club De Nuit a un nuevo nivel, transformando la intensidad de las maderas, la frescura de los cítricos y la calidez del ámbar en una experiencia olfativa inolvidable.

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