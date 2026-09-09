Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Bajo una propuesta que evoca el cariño en los detalles, del 10 al 13 y del 17 al 20 de septiembre, el Parque de la 93 será el punto de encuentro para vivir la Feria EVA Love Edition: The Grand Season, espacio que reunirá más de 520 marcas colombianas. La programación ocupará distintos espacios dentro del parque, entre ellos los pabellones 94 y Home & Decor, con propuestas de moda, joyería, gastronomía, decoración, belleza y diseño. La entrada será libre.

(Le puede interesar: Cómo potenciar su mente: los beneficios del entrenamiento cognitivo para vivir mejor)

La mencionada edición toma como punto de partida la idea de un gran baile y los encuentros que pueden surgir alrededor de él. Más que limitar el concepto del amor a las relaciones de pareja, la Feria EVA plantea el concepto desde las conexiones que aparecen al descubrir una marca, encontrarse con amigos, conocer un proyecto nuevo o compartir una experiencia en la ciudad.

Feria EVA Love Edition: más de 520 marcas y propuestas colombianas

La oferta de esta edición estará compuesta por más de 520 marcas colombianas de diferentes categorías. Moda, accesorios, joyería, belleza, bienestar, decoración y diseño harán parte del recorrido, con propuestas que van desde emprendimientos emergentes hasta marcas que ya cuentan con una trayectoria dentro del mercado nacional.

Feria EVA Love Edition 2026 se realizará del 10 al 13 y del 17 al 20 de septiembre en el Parque de la 93. Cortesía: Feria EVA.

Esa diversidad es también parte de la identidad que Feria EVA ha construido durante sus diferentes ediciones. El evento funciona como una vitrina para proyectos que encuentran en estos encuentros una oportunidad para presentar sus productos directamente al público y, al mismo tiempo, como un espacio para quienes buscan propuestas que se alejen de las opciones habituales de consumo.

Dentro del Parque de la 93 estarán diferentes espacios destinados a la feria, entre ellos el Pabellón 94 y el Pabellón Home & Decor. Este último reunirá propuestas relacionadas con el hogar, el diseño y la decoración, mientras que el resto del recorrido permitirá encontrar marcas con prendas únicas, accesorios llenos de historia y joyería exquisita, entre otros elementos 100 por ciento colombianos del sector belleza.

Si bien el diseño es una de las grandes apuesta del evento, la gastronomía también hará parte de la experiencia. Las propuestas de comida y bebida acompañarán el recorrido y permitirán que la visita se convierta el espacio en un momento en el cual pueden ocurrir varias horas de compras y encuentros, de la mano a las diferentes propuestas de emprendimiento colombiano.

The Grand Season, una celebración de los encuentros

El concepto de The Grand Season está inspirado en la atmósfera de un gran baile y en todo lo que puede suceder alrededor de él: una conversación, un encuentro entre amigos, el descubrimiento de una marca o la aparición inesperada de algo que termina formando parte de la experiencia.

Por ello, esta edición propone una idea del amor que también incluye la amistad, las conexiones y el vínculo que se crea con los proyectos y objetos que encontramos en el camino. El concepto acompaña una feria que, además de reunir marcas, busca generar un espacio de encuentro alrededor del diseño, la gastronomía y el talento colombiano.

Más de 520 marcas colombianas participarán en Feria EVA Love Edition 2026, con propuestas de moda, joyería, gastronomía, decoración, belleza y diseño. Cortesía.

Como antecedente, la edición Spring Edition, realizada entre abril y mayo de este año, reunió también a cerca de 520 emprendimientos y cerca de 300.000 visitantes durante sus dos fines de semana de programación. El espacio ocupó el Parque de la 93, con más de 15.000 metros cuadrados destinados a una propuesta que congregó compras, gastronomía, diseño y experiencias guiadas por el talento nacional.

A esa oferta se sumaron cerca de 90 propuestas gastronómicas y una programación cultural con más de 40 artistas y agrupaciones de géneros como jazz, blues, boleros y música clásica. Con The Grand Season, Feria EVA vuelve ahora al Parque de la 93 para una nueva edición que conserva esa escala, pero cambia la primavera por una temporada inspirada en los encuentros y en las distintas maneras de celebrar el amor.

(Descubra leyendo: Netsuke: el fascinante arte japonés en miniatura que se puede ver en Bogotá)