Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Cada cierto tiempo surgen tendencias que les dan un vuelco a nuestros hábitos de vida. Desde la pandemia se ha afianzado la premisa de la alimentación saludable y los buenos hábitos para fortalecernos. Y en ese maremágnum de tendencias viene tomando fuerza el entrenamiento cognitivo, el cual permite detonar todo el potencial del cerebro y la mente.

¿Esto es lo mismo que el mindfulness? Pues no. O más bien, es parecido pero distinto. La neuropsicóloga colombiana Karen Halliday explica que este es un concepto que se engloba dentro del entrenamiento cognitivo, ya que debe integrar lo emocional, lo espiritual y lo físico. “El propósito de estas técnicas es generar bienestar”, asevera.

Bruno Ribeiro, experto en neurociencia aplicada al rendimiento, dice sin dudarlo que “nuestro cerebro es un Ferrari” que, desafortunadamente, la mayoría de la gente lo conduce como si fuera un pequeño utilitario al que no se le puede sacar partido; es decir, que sobre los hombros cargamos una máquina de gran potencia que nos conformamos con parquear en un centro comercial, en lugar de usarla para ganarnos la Fórmula 1 de nuestra vida.

Loro viejo sí aprende a hablar

El poder de la mente me intrigó desde siempre. Cuando tenía unos diez años, me senté durante una hora frente al televisor con una cucharita de postre en la mano, con la esperanza de que el mentalista invitado a un programa “en vivo y en directo” lograra doblarla. Nunca ocurrió.

Pero eso no mató mi fascinación por las mentes brillantes. La idea de que pedazos del cerebro de Einstein estuvieran en un frasco de formol para ser estudiados no me dejaba dormir. ¿Cuál era el misterio? ¿Qué habían hecho esas mentes brillantes para conseguir un potencial tan inmenso de su mente? En 1997, cuando entré a trabajar a la revista Dinero, mi jefe de ese entonces, el fallecido economista Juan Luis Londoño, intentó sensibilizar a su nuevo equipo de redactores con la esperanza de ayudarnos a ser más propositivos.

Nos habló del método de lectura rápida y hasta nos dictó un pequeño taller de ideación centrado en El libro de los mapas mentales, de Tony Buzan. Por la misma época compré el libro El cerebro y el mito del yo, del reconocido médico y científico colombiano Rodolfo Llinás, que he intentado leer un par de veces, sin llegar a entenderlo muy bien del todo.

Y finalmente llegó la película Matrix, con una propuesta disruptiva sobre los universos de la mente y el mundo real. La imagen de Neo aprendiendo técnicas de lucha con solo implantar un programa de computador me voló la cabeza.

Hasta entonces, estaba convencida de que tenía una reserva de neuronas limitada, dictada por una infancia que yo juzgaba poco estimulada, en la que me regañaban por ser una lectora voraz y negarme a jugar con mis primos “normales” en la calle.

La entrada en el nuevo siglo alimentó mi interés por la nueva era como alternativa para “expandir mi poder mental”. Creo que andaba en algún taller medio hippie cuando uno de los conferencistas mencionó los términos neurogénesis y neuroplasticidad que, para mi gusto, superaron de lejos las tesis pseudocientíficas tipo ley de atracción y poder de manifestación, que hoy inundan las redes sociales.

Comprender que sí era posible producir nuevas neuronas con actividades como el ejercicio físico, la estimulación mental, la gestión adecuada del estrés y los buenos hábitos de vida me abrió todo un mundo de potencialidades, aunque el concepto de neuroplasticidad me sedujo a primera vista por su promesa de cambiar, modificar y adaptar las conexiones neuronales para alcanzar un mayor rendimiento.

Con estos conceptos en la mano, derrumbé el mito que tantas veces escuché en mi casa de que “Loro viejo no aprende a hablar” y comencé a construir uno totalmente nuevo, en el que no existen límites para el aprendizaje. Lo que en realidad importa es el cómo, esto es, el método para lograrlo.

Y en este punto debo resaltar que hubo una frase que complementó ese nuevo descubrimiento: que el cerebro es el hardware y la mente es el software. Es decir, que nuestro PC es todo lo físico que tenemos en el cráneo: sus neuronas, el sistema límbico y el hipotálamo, entre otros, y otra cosa es el programa que nos permite utilizarlo y que se actualiza diariamente a partir de nuestros pensamientos, hábitos, aprendizajes y retos que decidimos asumir.

Entrena tu mente, mejora tu vida

En los últimos años, he comprado con frecuencia libros en los que se explica cómo funcionan el cerebro y la mente, y cómo se pueden optimizar para sacar provecho de su interacción. Ese interés en mejorar mi capacidad cognitiva tenía un propósito práctico: aprender todo lo que necesitaba para ascender en la escalera profesional. Y si bien esta es una consecuencia bastante lógica de este tipo de entrenamientos mentales, no es ni la más importante ni la definitiva.

En la conversación virtual con Karen Halliday, en la que mi entusiasmo por este tema me rebasó, entendí que al final de cuentas este camino de explorar el potencial cognitivo me ha llevado a un solo propósito: diseñar una vida satisfactoria en la que pueda sentirme plena, sin necesidad de copiar los paradigmas que nos ofrece a diario la sociedad, y superar los programas dañinos que implantamos de manera involuntaria con cada experiencia que tenemos.

Cómo potenciar su mente: los beneficios del entrenamiento cognitivo para vivir mejor

Pero me da esperanzas para superar un desafío para el futuro: conservar el máximo posible de mi capacidad cognitiva en los años venideros, ya que mis abuelos paternos sufrieron un tipo de demencia senil durante sus últimos años en este plano.

Entrenar con el Ferrari debe ser un propósito para todos, puesto que las nuevas tecnologías y las redes sociales están generando graves deficiencias en las habilidades cognitivas de las nuevas generaciones. Déficit de atención, pérdida de la memoria, bajo nivel de comprensión de lectura, entre otros, están afectando a los niños y jóvenes que hoy viven hiperconectados a través de dispositivos electrónicos.

Según Karen Halliday, que tiene un programa de entrenamiento cerebral apoyado en tecnología, hoy más que nunca los seres humanos estamos inmersos en un mundo hiperconectado, que nos mantiene en un estado de hipervigilancia permanente. Ante esta clase de eventos, el cerebro activa sus mecanismos de supervivencia y detona los impulsos para huir, luchar o paralizarnos ante las amenazas percibidas. Hormonas como el cortisol corren por el cuerpo en forma permanente, impactando el estado de ánimo y la salud.

Otro aspecto que afecta a los adultos jóvenes expuestos a la tecnología son los permanentes estímulos digitales que activan los sistemas de recompensa y gratificación. “Por esa razón, ahora los videos son cada vez más cortos, porque las plataformas se apoyan en neurocientíficos para diseñar esquemas que les permitan obtener la atención de las personas de un modo más efectivo. Estamos en la economía de la atención, y esto está afectando nuestras funciones cerebrales”, advierte la neuropsicóloga.

El exceso de conexión y estimulación también está generando problemas de salud mental de manera masiva. La ansiedad, la niebla mental, la hiperalerta y el estrés se han vuelto pan de cada día en familias y empresas. “Esta situación afecta a todas las personas, sin importar la edad. Todos estamos en riesgo de sufrir un deterioro cognitivo”, señala Halliday.

Entrenar el cerebro es un buen negocio

Si bien todos los problemas que plantea la sobreexposición a la tecnologías ya es bastante excusa para animarnos a entrenar el cerebro, hay un aspecto esencial que debemos tener en cuenta y es que también puede ayudarnos a tomar mejores decisiones de vida, especialmente financieras.

En el libro Escasez: ¿por qué tener muy poco significa tanto?, del economista Sandhil Mullainathan y el psicólogo Eldar Shafi, se presentaron varios experimentos que demostraron que cuando hay escasez monetaria o de tiempo se afectan los procesos cognitivos, lo que lleva a adoptar malas decisiones financieras.

De ahí que sea frecuente que personas sobreendeudadas decidan seguir tomando créditos para “tapar un hueco abriendo otro”, incluso recurriendo a los peligrosos préstamos “gota a gota”, que los exprimen con intereses diarios absurdos. El efecto que describen los autores es la reducción de la capacidad mental o efecto túnel, lo que lleva a tomar decisiones inmediatas que resuelvan la necesidad urgente, sin preocuparse por lo que pasará después.

Cómo potenciar su mente: los beneficios del entrenamiento cognitivo para vivir mejor

Una persona con un cerebro entrenado podría estar en capacidad de anteponer su necesidad de gratificación inmediata para tener una perspectiva a largo plazo y decidir mejor con todos los elementos sobre la mesa. Según el Instituto Mexicano del Comportamiento, los hallazgos del libro de Mullainathan y Shafi, que en inglés se denomina Scarcity, se pueden extrapolar a los emprendedores que enfrentan escasez financiera aguda o de tiempo, lo que haría suponer que este grupo también se podría beneficiar de un buen programa de acondicionamiento cognitivo.

El neurofitness sirve hasta para perder peso y mejorar la salud mental. A finales de junio asistí a un minitaller virtual dictado por Catalina Hoffman, terapeuta, conferencista y empresaria española que registró los derechos sobre el término neurofitness en varios países. Ante más de mil asistentes, reveló cómo gracias a su entrenamiento cognitivo logró bajar 25 kilos y superar una depresión que le opacó la vida durante mucho tiempo. En el camino dejó un matrimonio poco satisfactorio que, al parecer, formaba parte del problema. Su programa virtual vale la bicoca de 1.200 euros.

En Colombia, un programa de acondicionamiento cognitivo que incluya seis semanas de entrenamiento, con actividades diarias de entre 18 y 45 minutos, una sesión semanal de coaching y evaluación al inicio y el cierre de todo el programa puede costar alrededor de dos millones de pesos. En Estados Unidos, esta clase de entrenamientos ronda los 1.200 dólares.

Por lo general, un programa de entrenamiento cognitivo parte de un diagnóstico inicial y de las necesidades del paciente, aun cuando lo que se suele trabajar son la atención y la concentración, la memoria, el procesamiento espacial para agilizar la toma de decisiones y la gestión emocional. En el caso de Halliday, se puede incluir como ayuda diagnóstica un mapeo cerebral para conocer cómo funciona la actividad eléctrica del cerebro e identificar posibles causas de ciertos comportamientos.

Pero si se sale del presupuesto acceder a un programa personalizado es posible recurrir a la tecnología, pues hoy existen muchas aplicaciones móviles que le ayudarán a mejorar su cerebro si las utiliza con disciplina. Entre las que se destacan en comentarios de usuarios están Pike, Neuronation y Elevate, que funcionan mediante juegos y retos para superar cada día. La recomendación de Halliday es que tengan la opción de medir la evolución para saber que sí se está logrando un objetivo con su empleo.

¿Vale la pena el entrenamiento cognitivo? A mi juicio, todo lo que contribuya a mejorar nuestra capacidad para tomar mejores decisiones, tener salud física, mental y financiera, bien vale la pena. Incluso Shakira se lo recomendó a su ex en la canción BZRP Music Sessions, vol. 53, en compañía de Bizarrap, cuando le dijo: “Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también”.

( Continúe leyendo: 5 hábitos que mejoran la salud cognitiva en adultos mayores, según estudio latinoamericano )