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Conozca a continuación los libros recomendados por David Toscana; una fascinante ventana a la biblioteca personal y a las grandes influencias literarias del novelista.

Ensayo sobre la ceguera

José Saramago

Los 5 libros recomendados por David Toscana que inspiraron 'El ejército ciego', libro ganador del premio Alfaguara 2026

Este libro, de José Saramago, estuvo inevitablemente en ese recorrido. Es una novela que dialoga con uno de los temas que atraviesa mi libro y que me acompañó durante el proceso de escritura. No la leí para buscar respuestas ni para hacer comparaciones, sino porque era una conversación literaria que necesitaba entablar mientras construía esta historia.

Informe sobre ciegos

Ernesto Sabato

Los 5 libros recomendados por David Toscana que inspiraron 'El ejército ciego', libro ganador del premio Alfaguara 2026

Este texto aparece de inmediato cada vez que pienso en la literatura sobre la ceguera. Forma parte de ese conjunto de libros que me acompañaron mientras escribía y que alimentaron mis reflexiones alrededor del tema. No se trata de buscar influencias directas, sino de convivir con autores que han explorado anteriormente un territorio literario tan complejo y tan rico como este.

El firmán de la ceguera

Ismaíl Kadaré

Los 5 libros recomendados por David Toscana que inspiraron 'El ejército ciego', libro ganador del premio Alfaguara 2026

Hay un libro que es difícil de conseguir, pero hice el esfuerzo por encontrarlo: El firmán de la ceguera, de Ismaíl Kadaré. Quería leerlo porque también dialoga con el universo que estaba explorando. Me interesaba conocer otra aproximación a la ceguera y ampliar el panorama de lecturas que acompañaban la escritura de mi novela. Fue uno de esos libros que busqué de manera consciente porque sabía que tenía algo que aportar a mi proceso.

Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes

Los 5 libros recomendados por David Toscana que inspiraron 'El ejército ciego', libro ganador del premio Alfaguara 2026

Hay un libro que siempre tengo en la cabeza, escriba lo que escriba: Don Quijote de la Mancha. No importa cuál sea el proyecto en el que esté trabajando, Cervantes siempre termina acompañándome. Es una novela que retomo constantemente, porque en ella encuentro una forma de entender la literatura, el humor, la tragedia y la condición humana. Más que una influencia para este libro, es una presencia permanente en mi manera de escribir.

Un puente sobre el Drina

Ivo Andrić

Los 5 libros recomendados por David Toscana que inspiraron 'El ejército ciego', libro ganador del premio Alfaguara 2026

Siempre vuelvo a este libro porque me habla del hombre pequeño dentro de un momento importante de la historia. Me interesa esa idea de que alguien aparentemente insignificante se puede convertir en héroe cuando las circunstancias lo exigen. Esa mirada sobre los personajes ha estado presente en muchos de mis libros y también durante la escritura de este. Es una novela que releo a menudo porque siempre encuentro algo nuevo en ella.

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