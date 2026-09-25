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Bajo la conmemoración de sus 67 años de historia, MINI presenta en el país una edición que vuelve sobre una colaboración que comenzó hace décadas, la cual se ha ido perfecionando gracias al amalgama de la visión de un artista británico junto al diseño único de los automóviles de la marca. Dicha unión trae el MINI Paul Smith Edition, el cual toma elementos reconocibles del universo creativo de Smith y los lleva a distintos lugares del vehículo, desde los colores de la carrocería hasta las texturas y mensajes que aparecen en partes del habitáculo.

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Si bien la mencionada unión entre el artista inglés y la marca de autos es, por sí sola, una innovación, la presentación del modelo ocurrió de forma especial durante el cierre del rally por las casi siete décadas de la fundación de MINI. El acontecimiento sucedió en medio de la celebración y encuentro anual de la comunidad de propietarios de MINI en Colombia, organizado por MINI Community y acompañado por Autogermana como aliado estratégico y patrocinador, el pasado 12 de septiembre.

La reconocida signature stripe de Smith se encuentra en varias zonas del nuevo modelo. Cortesía: MINI.

La relación entre MINI y Paul Smith tiene su primer capítulo en el mundo automotor en 1998, cuando el diseñador presentó junto a la marca el primer MINI Paul Smith Edition basado en el Classic MINI. La edición estuvo limitada a 1.800 unidades y llevó el exterior en Paul Smith Blue, además de elementos como sus indicadores analógicos exclusivos.

Un año después, con motivo del 40 aniversario de MINI, ambas partes presentaron un MINI Cooper intervenido con la Signature Stripe de Paul Smith. La colaboración continuó en 2021 con el MINI STRIP, un MINI Cooper SE reducido a sus componentes más esenciales, y en 2022 con MINI Recharged, proyecto en el que un MINI Paul Smith Edition clásico recibió un motor eléctrico.

El MINI Paul Smith Edition en Colombia

Reconocido por sus líneas de color, en un sentido literal, Paul Smith ha conquistado el Reino Unido con su mirada expresiva, la cual no es ajena al mundo del MINI. Esta nueva edición del MINI Paul Smith Edition recoge ese gran recorrido y lo transforma, por primera vez, en una gran edición de serie con carácter global. La propuesta yace de una combinación de colores y detalles que buscan trasladar al vehículo algunos de los códigos que han acompañado el trabajo del diseñador nacido en Nottinghamshire.

Además, la edición está disponible en Inspired White, Statement Grey y Midnight Black, mientras el Nottingham Green aparece como color de acento en elementos como los espejos y el techo.

El universo creativo de Paul Smith volvió a unirse con MINI bajo una propuesta que apunta en los detalles. Cortesía: MINI.

Desde lo sobrio de Inspired White, que retoma el carácter del clásico Pepper White de MINI; el Statement Grey, que rinde homenaje al color del MINI Austin Seven de 1959; pasando por el Midnight Black, el cual, por su parte, aporta una lectura más sobria a la edición.

En el techo, el Nottingham Green aparece acompañado por la mundialmente conocida Signature Stripe de Paul Smith en el borde entre los montantes B y C, mientras los retrovisores y el marco de la parrilla octogonal también adoptan este color. Las llantas Slide Spoke de 18 pulgadas incorporan tapabujes en el tono verdoso y el logotipo de Paul Smith.

No obstante, en esta edición especial priman los detalles de ambos universos creativos, como pequeñas firmas dentro del conjunto. Los retrovisores proyectan en el suelo la palabra Hello con la tipografía manuscrita de Paul Smith, mientras en el portón trasero la denominación del modelo es reemplazada por la inscripción Paul Smith.

En el interior, el anagrama manuscrito del diseñador aparece en la moldura del umbral acompañado por el mensaje every day is a new beginning, y el característico conejo dibujado a mano aparece bordado en la alfombra.

La colaboración entre MINI y Paul Smith comenzó en 1998 con una edición limitada a 1.800 unidades del Classic MINI. Cortesía: MINI.

La Signature Stripe también encuentra una nueva interpretación en el salpicadero mediante el diseño Shadow Stripe. La cubierta recorre todo su ancho y utiliza cambios en la dirección de elaboración para crear un patrón de rayas inspirado en la franja característica del británico, quien fue reconocido como Caballero del Imperio Británico, con denominación de Sir por la reina Isabel II, en el 2000.

El tratamiento continúa en los asientos deportivos JCW, disponibles en Nightshade Blue con funda de vescin, material vegano y ecológico característico del MINI, sumado a un protector de tela con diseño Shadow Stripe en la zona de la cabeza y los hombros. En el modo Personal, la unidad interactiva de MINI ofrece tres fondos diseñados por Paul Smith, mientras la Signature Stripe vuelve a aparecer en la parte superior de la pantalla.

El MINI Paul Smith Edition, con todo sus detalles de lujo, está disponible en los concesionarios MINI Autogermana, compañía oficial importadora de la marca en Colombia, a nivel nacional desde $179.900.000, en sus versiones MINI Cooper Cabrio S y MINI Cooper SE BEV. La disponibilidad y el precio pueden consultarse directamente en los concesionarios.

Una nueva etapa en el universo MINI

Con los 67 años de la marca conocida por la atención al detalle y un pensamiento único al momento de trasladar diseño al vehículo, la celebración también permitió acercarse a una generación de modelos que amplía las posibilidades de la marca.

La amplía familia MINI ha logrado ser el punto de unión entre la precisión en los detalles y la grata experiencia al volante de la mano a las nuevas tecnologías ecoamigables, así como a una reinvención en materia de diseño sin olvidar el origen clásico de la marca.

Entre los modelos más recientes que retratan dicha armonía, se encuentra el MINI Aceman SE, un crossover 100 por ciento eléctrico que lleva algunos de los rasgos característicos de MINI a un formato más versátil, urbano y contemporáneo. Su diseño distintivo y su propuesta eléctrica están pensados para quienes buscan moverse por la ciudad y también encontrar nuevas maneras de salir de ella.

Asimismo, el Aceman SE conserva elementos que hacen parte de la personalidad de MINI, como el Go-Kart Feeling, mientras suma una experiencia tecnológica y eléctric. En el modelo habita un puente para esa combinación entre el carácter espontáneo de MINI y las nuevas formas de movilidad que hacen parte de su presente.

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