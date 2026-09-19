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Durante cuatro días, Bogotá se convertirá en la puerta por la que el arte latinoamericano entra al mundo y por la que el mundo entra a mirarlo de frente, siendo la única ciudad donde el cien por ciento de las galerías participantes tiene un vínculo directo con América Latina, ya sea por origen, programa o vocación.

La edición 22 de ARTBO Feria Internacional de Arte, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre en Ágora Bogotá – Centro de Convenciones, contará con siete secciones: “Galerías”, “Instituciones”, “Artecámara”, “Encuentro Editorial”, “Trayectoria”, “Ruta Diseño” y “Conversaciones”. La feria convocará de nuevo a galerías, curadores y artistas nacionales e internacionales para ratificar su papel como vitrina cultural de las artes plásticas en Colombia por medio del intercambio comercial, la circulación de conocimiento y el encuentro entre los actores del ecosistema artístico.​

Con este tipo de apuestas, ARTBO Feria, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, continúa con su objetivo de ser una plataforma clave para el fortalecimiento, resiliencia e innovación de las artes plásticas no solo en Colombia, sino también en la región.

En esta edición, ARTBO Feria celebrará la carrera de Fanny Sanín en la sección “Trayectoria”, que reconoce y visibiliza la obra de artistas cuya producción ha contribuido de manera significativa a la historia y al ecosistema del arte colombiano y latinoamericano.

Gracias a su visión de la abstracción geométrica, la bogotana Fanny Sanín se ha posicionado como una de las voces más relevantes del arte colombiano en la escena internacional. Su prolífica carrera, que abarca cinco décadas, se traduce en pinturas, dibujos y grabados que se han exhibido en más de 300 exposiciones colectivas y 43 individuales.

Las obras de Sanín sobresalen por su riguroso y característico lenguaje visual, como su reconocido Acrílico N.º 4, que la artista pintó en 1973. Este despliegue de color, en el que la precisión geométrica sumerge a quien lo ve en un laberinto de interpretaciones.

El espacio “Trayectoria”, una alianza de ARTBO Feria con la Joyería Bauer, se tomará el salón P del piso 3 de Ágora y además, contará con el apoyo y gestión de la galería Alonso Garcés y la curaduría de José Roca.

En la feria participarán cincuenta galerías de veinte ciudades, que consolidarán a Bogotá como referente del mercado del arte en Latinoamérica. Los visitantes podrán apreciar las obras de 220 artistas de estas galerías de ciudades como Buenos Aires, Quito, Ciudad de México, São Paulo, Nueva York y Santiago de Chile.

En este medio centenar de invitados se destacan propuestas como la de Rolf Art, de Buenos Aires, fundada en 2009 por Florencia Giordana Braun y que se presenta como la única galería de arte especializada en imagen técnica en Argentina.

Sobresale también la galería Banda Municipal de Ciudad de México, fundada en 2022 como un proyecto que trasciende los márgenes de las disciplinas y experiencias artísticas, cuestionando y desafiando los formatos de las prácticas culturales contemporáneas.

Epifanía (tríptico), 2025, técnica mixta sobre tela de Gabriel Silva. Foto cortesía Galería El Museo | Galería Fernanda Pradilla

Por Bogotá, participarán galerías como Espacio KB, Hugo Dufon, Beatriz Esguerra Arte, Casa Hoffmann, Casa Zirio, Casas Riegner y la Galería Sextante. A su vez, Medellín estará presente con El Coleccionista Galería, Duque Arango Galería y Policroma, entre otras.

Más allá del arte plástico, ARTBO Feria también tendrá la sección “Encuentro editorial”, para esta edición, curada por Relámpago. Esta sección, que estará ubicada en el piso 3, concentrará más de 40 editoriales independientes relacionadas con publicaciones de artes plásticas y visuales.

Una sección emblemática de la feria es “Artecámara”, que contará con la participación de 20 artistas de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Envigado, Sogamoso y Barranquilla.​

María Noreña participa en Artecámara con la obra Frailejón – Centro de agua, 2024. Vidrio soplado, agua y tierra.

La principal particularidad de esta sección, cuya curaduría estuvo a cargo de Melissa Aguilar, es que convoca a artistas menores de 40 años de nacionalidad colombiana que no tienen representación comercial de una galería.​ La nómina incluye a creadores como Alexandra Idrobo, de Cali; Andrés Falaz, de Medellín; Daniel Patiño Cuartas, de Yarumal (Antioquia); Daniel Ruiz, de Pereira; Juan Sebastián Sisa, de Duitama (Boyacá), y Teresa Arteaga Botero, de Manizales.

A las anteriores iniciativas se suma la sección “Instituciones”, que se creó para ofrecer un espacio de visibilidad a varias entidades culturales, tanto nacionales como internacionales, en especial aquellas enfocadas en las artes plásticas.

En esta sección, en la que históricamente han participado museos, fundaciones, medios de comunicación, editoriales y organizaciones dedicadas a la promoción cultural, se reunirán 33 instituciones de Girona (España), Barcelona (España), Long Beach (Estados Unidos), aparte de entidades colombianas como la galería Santa Fe, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y las Escuelas Creativas del Municipio de Guasca (Cundinamarca).

Esta edición de ARTBO Feria también se une a la celebración de importantes hitos del arte colombiano y latinoamericano, como los 50 años de ArtNexus, una de las publicaciones referentes para el arte del continente, y de Arte Dos Gráfico, taller fundamental para la producción gráfica en Colombia, creado por María Eugenia Niño y Luis Ángel Parra.

Galería Nueveochenta, Bogotá, una de las galerías que podrá visitar en el piso 5 de ARTBO Feria.

ARTBO Feria se convierte además en el puente entre la curiosidad por el arte y la decisión de adquirirlo con ARTBO Conecta, un servicio de consultoría sin costo, que acompaña a nuevos coleccionistas en su primer acercamiento al mercado del arte, conectándolos directamente con las galerías y artistas más afines a sus intereses.

Por último, la sección ‘Conversaciones’, un espacio para reflexionar sobre el arte, el mercado y los retos culturales, reunirá a 35 curadores, coleccionistas y académicos, 31 de ellos internacionales, entre representantes del Solomon R. Guggenheim Museum, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y el Carnegie Museum. Este año, la sección cuenta con la curaduría de Benedicta Badia bajo el título Mi casa no es tu casa.

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