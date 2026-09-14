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Las 5 canciones que inspiran a Jorge Celedón
Foto: Cortesía Agencia Jaque
septiembre 14, 2026
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Las 5 canciones que inspiran a Jorge Celedón

El cantante guajiro, quien se presentará el próximo 17 de septiembre en el Movistar Arena con su show La historia mía, le contó a Diners cuáles son sus cinco canciones favoritas.
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Revista Diners

Conozca las 5 canciones favoritas de Jorge Celedón. El artista comparte su playlist más personal previo a su concierto en el Movistar Arena.

Rosalbita

Alejo Durán

Canciones que inspiran a jorge celedón
Las 5 canciones que inspiran a Jorge Celedón

Esta fue la primera canción vallenata que me aprendí. Alejo Durán es uno de los juglares que más me gustan y todavía lo escucho con la misma emoción del primer día.

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Binomio de Oro

Canciones que inspiran a jorge celedón
Las 5 canciones que inspiran a Jorge Celedón

Rafael Orozco, voz principal del Binomio de Oro, es uno de los mejores cantantes románticos que he escuchado; lo empecé a seguir desde temprano y durante la etapa del grupo lo admiré. Además, Israel Romero fue vecino mío y primer acordeonista de Daniel Celedón, que es mi tío. Verlos triunfar influyó mucho en mi carrera.

Noches sin lucero

Jorge Oñate

Canciones que inspiran a jorge celedón
Las 5 canciones que inspiran a Jorge Celedón

La versión de Jorge Oñate es la que más me gusta. Desde pequeño he seguido su carrera y su voz siempre me ha fascinado. Este tema es muy especial para mí porque lo escribió un villanuevero, Rosendo Romero, mi vecino y hermano de Ismael Romero, a quien también pude ver triunfar en mi infancia. Además, siempre nombraba en sus canciones cosas que yo mismo viví y con las que me identifico mucho.

Algo de mí

Camilo Sesto 

Canciones que inspiran a jorge celedón
Las 5 canciones que inspiran a Jorge Celedón

Este artista español me encantaba, hasta el punto de que yo quería ser como él, cantar a su nivel. También me gustaba cómo componía y las letras que escribía; para mí, es de los baladistas más completos que han existido.

Aquella tarde 

Los Hermanos Zuleta

Canciones que inspiran a jorge celedón
Las 5 canciones que inspiran a Jorge Celedón

Los hermanos Poncho y Emiliano Zuleta eran mis ídolos de infancia, porque como villanuevero crecí escuchando su música; de hecho, diría que ellos musicalizaron toda mi niñez. Aquella tarde es una gran canción, composición del maestro Gustavo Gutiérrez.

( Le puede interesar: Fonseca anuncia su concierto en el Estadio El Campín: «En la Casa»)

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