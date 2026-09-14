Conozca las 5 canciones favoritas de Jorge Celedón. El artista comparte su playlist más personal previo a su concierto en el Movistar Arena.
Rosalbita
Alejo Durán
Esta fue la primera canción vallenata que me aprendí. Alejo Durán es uno de los juglares que más me gustan y todavía lo escucho con la misma emoción del primer día.
Te seguiré queriendo
Binomio de Oro
Rafael Orozco, voz principal del Binomio de Oro, es uno de los mejores cantantes románticos que he escuchado; lo empecé a seguir desde temprano y durante la etapa del grupo lo admiré. Además, Israel Romero fue vecino mío y primer acordeonista de Daniel Celedón, que es mi tío. Verlos triunfar influyó mucho en mi carrera.
Noches sin lucero
Jorge Oñate
La versión de Jorge Oñate es la que más me gusta. Desde pequeño he seguido su carrera y su voz siempre me ha fascinado. Este tema es muy especial para mí porque lo escribió un villanuevero, Rosendo Romero, mi vecino y hermano de Ismael Romero, a quien también pude ver triunfar en mi infancia. Además, siempre nombraba en sus canciones cosas que yo mismo viví y con las que me identifico mucho.
Algo de mí
Este artista español me encantaba, hasta el punto de que yo quería ser como él, cantar a su nivel. También me gustaba cómo componía y las letras que escribía; para mí, es de los baladistas más completos que han existido.
Aquella tarde
Los Hermanos Zuleta
Los hermanos Poncho y Emiliano Zuleta eran mis ídolos de infancia, porque como villanuevero crecí escuchando su música; de hecho, diría que ellos musicalizaron toda mi niñez. Aquella tarde es una gran canción, composición del maestro Gustavo Gutiérrez.
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