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El journaling o, en su traducción al español, llevar un diario, es un hábito que siempre ha sido recomendado por sus beneficios. Sin embargo, en los últimos años ha ganado popularidad por su impacto en la salud mental. Lo que antes podía considerarse una práctica aburrida, hoy se ha transformado en una actividad incluso visual y creativa.

Sin embargo, el comenzar a hacer un «diario» puede ser un poco abrumador, hay demasiada información en internet. No obstante este hábito debe sentirse como un mejor amigo al que le puedes contar lo que quieras.

Casa, persona y manos con cuaderno para escribir, horario o reflexión diaria para el bienestar. Foto: PeopleImages /Shutterstock

Como comenzar a escribir un «diario»

Escribir un diario no debe ser complicado. Lo primero que se debe conseguir es una libreta que te haga sentir cómodo y te guste, ya que va a ser tu acompañante hasta que se acaben las hojas. No importa si es de hoja blanca, a rayas, cuadriculadas o con puntos guías, importa que sea un espacio en donde puedas escribir cómo te sientes.

Al principio, enfrentarse a la hoja en blanco puede generar presión. Por eso, usar preguntas guía puede facilitar el proceso. Algunas opciones son: ¿cómo me siento hoy?, ¿qué provocó esa emoción?, ¿qué me inquietó?, ¿qué me dio calma? Estas preguntas ayudan a ordenar pensamientos y a conectar con lo que ocurre internamente.

Otra recomendación clave para adquirir el hábito es establecer un horario fijo para escribir. No se trata de encontrar el momento perfecto, sino de crear una rutina que se adapte a la vida cotidiana. Puede ser en la mañana, para ordenar los pensamientos antes de empezar el día, o en la noche, como una forma de cerrar lo vivido. Tampoco importa la cantidad: basta con unas pocas líneas. Lo importante es la constancia, incluso en los días en que no hay mucho que decir, porque es ahí donde el journaling empieza a convertirse en un espacio propio y sostenido en el tiempo.

Al inicio, lo que importa es escribir para conocerte y entender cada vez más tus pensamientos y sentimientos. Este «diario», como es personal, no tiene tantas reglas y está la oportunidad de decorarlo a preferencia de cada uno. Esto es una de las mayores motivaciones para muchas personas que están comenzando en el mundo del Journaling, el decorar la hoja con stickers e imágenes pueden ayudar a desestresar.

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Tipos de «diario»

Existe una gran variedad de formas de hacer journaling y funcionan para que los usuarios expresen sus gustos, sus pensamientos, opiniones, entre otros. Estos son algunos ejemplos de diarios.

Elaboración y pegado de coloridos trozos de papel y cartón con una botella de pegamento entre ellos, de cerca. Foto: Lilly Reilly / Shutterstock

Junk Journal

El journal basura es, quizás, la forma más libre de journaling. No sigue reglas ni estructuras: es un espacio para pegar recibos, fotos, tiquetes, envolturas o cualquier objeto cotidiano que acompañe pensamientos sueltos. Más que orden, busca autenticidad. Escribir aquí no implica coherencia, sino soltar lo que pasa por la mente y convertir lo aparentemente trivial en memoria personal.

Acogedor diario con notas de viaje. Planificación del viaje en un diario. Foto: Rawpixel.com/ Shutterstock

Journal de viaje

El journal de viaje funciona como una bitácora íntima de los lugares recorridos. No se limita a describir destinos, sino que captura sensaciones, encuentros y detalles que muchas veces no quedan en las fotos. Puede incluir mapas, entradas, dibujos o listas, y se convierte con el tiempo en una forma de revivir experiencias desde una mirada más emocional que turística.

Manos, para hacer la lista y la persona que escribe en el cuaderno en casa para el recordatorio, la agenda o la planificación con ideas. Foto: PeopleImages /Shutterstock

Journal de cine (o libros)

El journal de cine o de libros está pensado para registrar lo que se consume culturalmente. En él se pueden anotar opiniones, frases, escenas memorables o reflexiones personales después de ver una película o leer una obra. Más que reseñas formales, es un espacio para dialogar con las historias y entender por qué impactan —o no— a quien las vive.

Páginas mixtas de libros de medios de comunicación, periodismo artístico, arte abstracto. Foto: middlegray /Shutterstock

Journal de aprendizaje

El journal de aprendizaje es una herramienta para organizar ideas, procesos, conocimientos y emociones. Se utiliza para tomar apuntes, hacer resúmenes o reflexionar sobre lo aprendido en cursos, lecturas o experiencias. Su valor está en que no solo acumula información, sino que permite procesarla y darle sentido, facilitando así una comprensión más profunda.