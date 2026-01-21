Huella digital, Huella digital, Huella digital, Huella digital, Huella digital, Huella digital, Huella digital, Antes de empezar a mostrarle cómo eliminar su rastro digital, déjenos que le contemos algo que duele pero que es la verdad y que suele incomodar incluso a los usuarios más conscientes de su privacidad: su huella en internet es imposible de borrar. Es que ni el mejor hacker logra borrar sus huellas, cómo lo podrá hacer usted desde su celular o computador.

Esa afirmación resulta dura y puede provocar que muchos abandonen este artículo con una mezcla de resignación y cansancio digital, aunque conviene quedarse un poco más porque dentro de ese panorama áspero existe un margen de acción realista y útil.

Partiendo de esa idea, que no busca ubicar el problema en su verdadera dimensión, es necesario decir que sí se puede borrar lo visible ante la mirada de personas que desean obtener información suya con apenas escribir su nombre completo o incluso su cédula o número de identificación en Google. En esa capa superficial de internet se mueve buena parte del escrutinio cotidiano que enfrentan profesionales, estudiantes, figuras públicas ocasionales y ciudadanos comunes.

¿Por qué queremos desaparecer de internet?

Esta guía funciona para personas que desean borrar su pasado superficial de internet con la intención de comenzar una nueva etapa personal o profesional. Funciona especialmente bien si usted ha sido activo en redes sociales y ahora quiere privatizar su información o si ha hecho parte de grandes compañías que lo expusieron públicamente para ofrecer productos o servicios, lo que incluye aparecer en videos institucionales, fotografías corporativas e incluso registros visuales tomados en conciertos o eventos masivos donde su imagen quedó asociada a una marca o a un contexto que ya no representa quién es hoy.

¿Cuál es el riesgo de dejar mi huella digital en internet?

Las personas prevenidas revisan y reducen periódicamente su huella digital, o para ser precisos, eliminan aquello que consideran inconveniente que esté al alcance inmediato de hunters laborales o incluso de parejas potenciales. Puede tratarse de una foto de fiesta donde usted no aparezca en sus cinco sentidos, un video grabado sin contexto o un comentario crítico sobre un político o una personalidad pública que con el tiempo podría ser utilizado para perjudicar su reputación.

El riesgo no se limita al ámbito social o emocional, porque la huella digital también tiene una dimensión financiera. Incluso cuando usted accede exclusivamente a plataformas bancarias desde dispositivos de confianza, esa huella queda registrada y lo hace vulnerable a ataques de crackers capaces de vaciar una cuenta con un clic, una posibilidad que parece exagerada hasta que ocurre.

Así lo confirma Kaspersky, que revela que el 15% de los colombianos ha sido víctima de robo de identidad debido a dejar su huella digital al alcance de terceros. Ese dato incluye información altamente sensible como datos biométricos, entre ellos huellas dactilares, rostro, iris y voz, utilizados para validar la identidad de forma rápida y supuestamente segura, bajo la promesa de ser una alternativa robusta frente a las contraseñas alfanuméricas.

Sin embargo, incluso estos datos únicos han sido vulnerados. El 37% de los computadores utilizados a nivel mundial para procesar información biométrica ha registrado intentos de infección por malware que pone en riesgo los datos almacenados en la nube, una cifra que evidencia la fragilidad del ecosistema digital contemporáneo.

Por esa razón, eliminar su huella digital de manera periódica resulta una decisión sensata, no únicamente para proteger la privacidad sino también para reducir la exposición de contraseñas y datos biométricos que podrían quedar al alcance del mundo entero.

¿Cómo eliminar mi huella digital en Colombia?

Existen diversas formas de eliminar parte de su huella digital. En Europa, por ejemplo, es posible solicitar el derecho al olvido en internet, un mecanismo mediante el cual se evalúa cada caso y se ayuda a retirar determinados resultados de la web. En Colombia el escenario cambia debido a que no existe una regulación expresa que consagre ese derecho de forma directa, aunque dentro del marco normativo de la Ley 1581 de 2012 y su decreto 1377 de 2013 se reconoce que el titular de los datos tiene derechos sobre su información personal bajo ciertas condiciones, sin establecer el derecho al olvido como figura autónoma.

Lo que sí ha ocurrido es que la Corte Constitucional colombiana ha abordado casos individuales mediante sentencias en las que se pondera el derecho a la honra, la intimidad y el buen nombre frente a la libertad de información y el interés público. En algunos fallos se ha ordenado a medios de comunicación actualizar información o impedir que ciertos contenidos aparezcan en resultados de búsqueda, sin exigir la eliminación de la fuente original, lo que demuestra que las decisiones se toman caso por caso.

El paso a paso con la herramienta especializada

Si ya llegó hasta aquí y realmente quiere reducir su rastro digital, vale la pena conocer Redact, una plataforma diseñada para borrar datos biométricos y otro tipo de información personal con el objetivo de desaparecer de internet en la medida de lo posible.

Sus funciones básicas son gratis, pero tiene que hacerles seguimiento manual para que se ejecuten. Ahora si quiere automatizar este proceso y olvidarse de tener que borrar de vez en cuando esa información suya de la web, puede pagar por ello $8 dólares mensuales.

A continuación, vea el paso a paso para eliminar su huella digital de internet:

1. Cree su cuenta en Redact

La aplicación buscará toda su información básica en la web, un proceso que se apoya en algoritmos que rastrean bases de datos públicas, corredores de datos y sitios que comercian con perfiles de usuarios a partir de registros abiertos, compras, suscripciones y formularios olvidados en el tiempo.

2. Revise la lista de sitios web

La plataforma le mostrará de forma simplificada dónde están sus datos publicados. Aquí aparecen bases de datos de telefonías, redes sociales y newsletters en los que se haya inscrito en los últimos 20 años. También pueden aparecer directorios de personas, motores de búsqueda de registros públicos y bases de datos de marketing, y en ese punto se decide qué eliminar y qué conservar, porque no toda aparición es necesariamente dañina o incorrecta.

3. Redact lo hace por usted

El siguiente paso es autorizar a Redact para enviar solicitudes de eliminación en nombre del usuario, una tarea que de forma manual implicaría correos, formularios diferentes en cada sitio y semanas de seguimiento, y que aquí se centraliza mediante solicitudes formales de opt out apoyadas en las políticas de privacidad y en leyes de protección de datos vigentes en varios países.

4. Seguimiento y eliminación de datos

Después viene una etapa menos visible pero clave que consiste en el seguimiento, ya que muchos sitios no eliminan la información en el primer intento o la vuelven a publicar meses después, y Redact actúa como un vigilante que revisa periódicamente si los datos reaparecen y vuelve a solicitar su retiro.

5. Ayúdele a la plataforma con sus redes sociales

Redact recomienda ajustar redes sociales, eliminar cuentas antiguas, revisar permisos de aplicaciones y limitar futuras filtraciones de datos, una parte que depende completamente del usuario y que define buena parte del éxito real de la estrategia.

¿Funciona de verdad o siempre queda algo flotando?

Redact reduce de manera significativa la exposición de datos personales en los lugares más usados por estafadores, empresas de marketing agresivo y curiosos persistentes, y en ese nivel la diferencia antes y después es evidente, medible y útil para la vida real.