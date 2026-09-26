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Bailar al ritmo de la salsa y la música popular, saborear una lulada bien fría, sentir la brisa de la tarde en el valle y volver a conectar en comunidad. Hay experiencias urbanas y culturales que cobran un sentido completamente distinto cuando se viven en la capital del Valle del Cauca. Del 2 al 4 de octubre de 2026, el Centro de Eventos Verde Arena se convertirá en el epicentro del entretenimiento, la creatividad y la reactivación económica del suroccidente colombiano con la llegada de una nueva entrega del Festival MINFULL 2026.

Durante tres jornadas consecutivas, la organización del festival proyecta reunir a más de 20.000 asistentes, 80 creadores de contenido de diversas plataformas y 32 artistas e invitados especiales. Atravesado este año por el concepto creativo denominado “Futuro Nostálgico”, el evento va más allá del formato convencional de conciertos: busca ser un motor dinámico para movilizar audiencias, visibilizar el talento regional, impulsar a los pequeños emprendedores y dinamizar el consumo local en un momento clave para la ciudad.

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Detrás de este proyecto se encuentra su fundador, Armando Ortiz (El Mindo), comunicador social, empresario y creador de contenido caleño con más de diez años de trayectoria en la industria digital. Junto a su equipo de trabajo, ideó el festival como una plataforma de ciudad capaz de articular la música, la gastronomía, el bienestar, la moda y el emprendimiento en un solo lugar, proyectando la identidad cultural de Cali hacia el resto del país y el mercado internacional.

Música, conferencias y el impacto de la cultura digital

MINFULL 2026 pondrá a Cali en movimiento: cultura, 'wellness' y solidaridad en el Verde Arena

El corazón del evento latirá en su escenario principal, el Main Stage, el cual albergará una nómina diversa de artistas pensada para satisfacer a públicos de distintas generaciones. Entre los nombres confirmados en la programación musical destacan figuras de la música popular como Paola Jara y Nico Hernández; agrupaciones emblemáticas del pacífico y la salsa como Herencia de Timbiquí, Orquesta La Palabra y el maestro Charlie Cardona; así como exponentes de la música pop y urbana de la escena nacional como Juliana, Juan Duque y Emyl Rusev.

Sin embargo, el festival no limita su alcance al ámbito de los conciertos. Conscientes de la transformación en las formas de consumo cultural, la agenda académica y de entretenimiento se amplía con un ciclo de charlas, paneles de discusión y masterclasses lideradas por influyentes personalidades de diversas industrias. Los asistentes podrán escuchar y debatir en vivo con figuras como la pareja de creadores Maleja Restrepo y Tatán Mejía, el colectivo Our Daily Lives, el inversionista y cofundador de Rappi Andrés Bilbao, y el reconocido productor musical SOG, quienes abordarán temas clave sobre la creación de contenido, los nuevos modelos de negocio y la evolución de las audiencias digitales.

Una agenda de ‘Wellness’ para conectar con el cuerpo y la mente en el Festival Minfull 2026

El movimiento corporal y la salud mental tendrán un protagonismo central dentro del recinto mediante una parrilla de actividades diseñadas tanto para el entrenamiento de alta intensidad como para la relajación profunda:

MINFULL 2026 pondrá a Cali en movimiento: cultura, 'wellness' y solidaridad en el Verde Arena

Microdosis de Amor: Una experiencia de reconexión emocional y pausa consciente dirigida por la actriz y conferencista Katherine Porto, orientada a volver a lo esencial en medio del ajetreo cotidiano.

Una experiencia de reconexión emocional y pausa consciente dirigida por la actriz y conferencista Katherine Porto, orientada a volver a lo esencial en medio del ajetreo cotidiano. Entrenamiento y salud física: Clases especializadas de ejercicios hipopresivos lideradas por Natalia Botero; sesiones de alta energía con el programa BodyKombat de la cadena Bodytech; y módulos dinámicos de cycling, barre y stepvibes a cargo de Valu Henao, Mari Pérez y Juli Stepvibes, combinando el ritmo y el ejercicio sobre step para activar la coordinación.

Clases especializadas de ejercicios hipopresivos lideradas por Natalia Botero; sesiones de alta energía con el programa BodyKombat de la cadena Bodytech; y módulos dinámicos de cycling, barre y stepvibes a cargo de Valu Henao, Mari Pérez y Juli Stepvibes, combinando el ritmo y el ejercicio sobre step para activar la coordinación. Sonoterapia: Sesiones de sound healing y armonización sonora a cargo de Ivonne, representante de la firma Vibra Armónica.

Una vitrina gastronómica con identidad caleña

La riqueza culinaria de la región será otro de los grandes atractivos del encuentro. La Zona Gastro alojará cerca de veinte propuestas seleccionadas, donde convergerán nombres tradicionales de la cocina vallecaucana con conceptos de comida rápida artesanal. Entre los participantes se destacan establecimientos icónicos como El Bochinche y Chilitaco, acompañados por propuestas como El Madurazo, La Sevillana, Pura Casta, Winkle Waffle y Típico Casero.

Complementando este circuito, la llamada Zona Sucursal rendirá un tributo directo a los antojos y mecatos tradicionales que caracterizan la vida cotidiana de Cali. En este espacio, marcas consolidadas e independientes como La Locura, Migo, Cremussa, Mushu, Prote&Co, Cuuc, Bertha y Commerk ofrecerán sus productos, convirtiéndose en una parada obligada durante el recorrido por el festival.

Infraestructura, marcas locales y dinamismo comercial

El festival estará distribuido en 11 zonas temáticas y 160 espacios de exhibición, una estructura de gran formato que permitirá a cada visitante personalizar su itinerario según sus intereses. Dentro de este mapa destaca el espacio Marketfull, desarrollado en alianza estratégica con la Cámara de Comercio de Cali. Esta plataforma reunirá a emergentes marcas locales de moda, joyería, accesorios y diseño de autor, entre las que figuran Laki Much, Naty London, Clama y Ula Ula, junto con marcas invitadas de otras regiones del país como EntreAguas, La Petit Perfumes y Matchamor.

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En total, el evento albergará 78 marcas participantes, de las cuales 49 son de origen caleño, un dato que reafirma el compromiso de la organización con la reactivación del tejido empresarial del departamento. En ese contexto, la marca Nucita (del grupo Colombina) aprovechará el marco del evento para celebrar sus 50 años en el mercado mediante una activación especial e inédita desarrollada en colaboración con El Mindo.

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La oferta comercial y de entretenimiento se completa con la zona Beautyfull, dedicada a la estética y el cuidado personal con aliados como Dermalaser, Hi, Zis! Cosmetics, Krika, Ana María y Etniker; mientras que en la zona Funfull estará presente el taller de grabado La Linterna, un ícono gráfico de la ciudad, junto a activaciones de firmas como Chevignon y la portafolio de bebidas de Diageo. Por su parte, la Green Zone y los espacios de experiencias contarán con el respaldo de Bavaria y La Poción, sumado al cubrimiento editorial internacional de plataformas de cultura contemporánea como Billboard y Hypebeast.

Compromiso social: «Cali se levanta»

Más allá del componente recreativo, la edición 2026 del festival asume una clara postura de responsabilidad social tras los recientes sismos que afectaron la infraestructura de la región. La organización decidió disponer de su capacidad de convocatoria para apoyar de manera directa la reconstrucción de las zonas impactadas a través de la iniciativa “Cali se levanta: MINFULL por la reconstrucción”.

Para financiar esta causa, se destinará un porcentaje fijo de la venta de entradas:

$5.000 COP por cada boleta de localidad general vendida.

por cada boleta de localidad general vendida. $10.000 COP por cada pase completo de tres días (pass tres días).

Los fondos recaudados a través de esta contribución y de la campaña institucional en la plataforma GoFundMe se entregarán de forma transparente a tres frentes de acción: la reactivación de pequeños comerciantes que perdieron sus herramientas o inventarios; la reparación de escuelas e instituciones educativas afectadas; y el fortalecimiento de proyectos comunitarios enfocados en recuperar espacios seguros para la ciudadanía. Con esta apuesta, el evento busca reafirmar que Cali no es solo el escenario donde suceden las cosas, sino el motivo principal que las impulsa.