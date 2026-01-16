descuentos de enero, descuentos de enero, descuentos de enero, descuentos de enero, Tan popular y efectivo en mercados como el norteamericano, el tema de las rebajas por comienzo de año sigue consolidándose en Colombia durante enero de 2026 y cada vez convoca a más compradores que entienden este momento como una oportunidad estratégica para ajustar gastos tras diciembre, por lo que no resulta extraño ver vitrinas y pasillos de centros comerciales cubiertos de avisos en rojo y blanco que anuncian descuentos de inicio de año y prometen alivio financiero en un mes tradicionalmente pesado para el bolsillo. descuentos de enero, descuentos de enero, descuentos de enero, descuentos de enero,

Las categorías que más participan continúan siendo ropa, calzado y accesorios, seguidas por artículos de decoración, tecnología, electrodomésticos y grandes superficies, de acuerdo con los reportes más recientes de Fenalco, que ha señalado que enero se mantiene como uno de los meses con mayor rotación de inventario no alimentario.

Esta temporada responde a un calendario global cada vez más acelerado, en el que las marcas de moda necesitan liberar espacio físico y contable para dar entrada a colecciones de primer semestre de 2026, lo que implica sacar de circulación prendas que no se vendieron en diciembre o que pertenecen a líneas lanzadas durante 2025, una dinámica que se ha visto reforzada por el crecimiento del comercio electrónico y la presión por mantener bodegas livianas.

La verdad de los descuentos de enero en 2026

Kai Pilger en Pexels

Conviene tener en cuenta que en los estantes encontrará principalmente prendas de temporadas anteriores, así como referencias diseñadas y producidas durante 2025 que ya cumplieron su ciclo comercial, algo que también ocurre con artículos que estuvieron en exhibición prolongada y que bajan de precio para estimular su salida rápida. En el caso de tecnología y electrodomésticos, muchos productos corresponden a modelos que siguen siendo funcionales y vigentes, aunque ya no representan la última novedad del mercado.

Esto implica que algunos artículos pueden presentar leves imperfecciones estéticas o señales normales de uso por exhibición, como sucede con ciertos productos de descuento en lugares como el Alkosto de Venecia en Bogotá, reconocido desde hace años por concentrar oportunidades atractivas en tecnología y línea blanca, donde el ahorro suele estar directamente relacionado con aceptar detalles menores que no afectan el desempeño.

En Diners reunimos recomendaciones actualizadas de expertos en consumo y comercio para enfrentar con criterio los descuentos de enero de 2026.

1. Infórmese antes de comprar

Antes de salir de casa resulta clave revisar los sitios web y redes sociales de las marcas que le interesan, confirmar qué productos están realmente en descuento y verificar horarios, teniendo en cuenta que muchas tiendas lanzan primero sus rebajas en canales digitales, lo que permite comparar precios, detectar falsas promociones y decidir si conviene comprar en línea o en tienda física.

2. Revise lo que ya tiene

Si su objetivo es ropa, calzado o accesorios, tómese el tiempo de revisar su clóset con honestidad, identifique qué usa, qué necesita reemplazar y qué lleva meses sin tocar, porque este ejercicio evita compras impulsivas y ayuda a enfocar el gasto en piezas que realmente van a entrar en rotación.

3. Apueste por prendas básicas

Las rebajas siguen siendo un buen momento para invertir en básicos del guardarropa como camisetas neutras, jeans oscuros, pantalones negros, camisas blancas o blazers clásicos, prendas que atraviesan temporadas, se desgastan con mayor frecuencia y suelen aparecer con descuentos reales, lo que las convierte en compras racionales más que emocionales.

4. Elija bien el momento

Quien busca variedad y tallas completas debería ir durante los primeros días y en horas de la mañana, cuando las tiendas están más organizadas y la experiencia resulta menos caótica, mientras que quienes priorizan precios muy bajos pueden esperar hacia el final del mes, asumiendo el riesgo de encontrar menos opciones y medidas limitadas.

5. Comodidad y seguridad ante todo

Las jornadas de descuentos suelen ser largas y demandantes, por lo que conviene ir sin afán, con ropa cómoda, calzado adecuado y medios de pago bien resguardados, entendiendo que una compra inteligente no termina en el precio sino en la experiencia completa y en la tranquilidad posterior.