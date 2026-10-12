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Autogermana, Autocolombiana, Motoamericana y Automotor decidieron mirar la seguridad vial desde un lugar distinto al de las señales, las normas y las sanciones. Seamos en la vía como en la vida, la nueva campaña de la marca, expone que el punto de partida está en algo que ocurre todos los días: esperar el turno en una fila, dejar salir a alguien de un ascensor o respetar el espacio de otra persona. Son comportamientos que parecen incorporados a la convivencia, pero que pueden cambiar cuando llega la prisa, aparece el tráfico y cada quien ocupa su lugar detrás del volante o sobre una motocicleta.

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Vivian Alarcón, directora de comunicaciones y marca corporativa de Autogermana, comentó a Diners que dicha contradicción terminó convirtiéndose en el eje de la propuesta. Por eso, los contenidos recurren a situaciones como las filas de un supermercado, un cajero o un ascensor y las trasladan, con ironía, al contexto de la movilidad. La pregunta que queda planteada es qué ocurre con la paciencia y el respeto que una persona tiene en esos espacios cuando siente que necesita avanzar unos metros más rápido.

La iniciativa retoma el trabajo de sensibilización vial que Autogermana había desarrollado con la campaña Ponte en las ruedas del otro. Crédito: Autogermana Colombia.

El contexto hace que la discusión tenga poco de abstracta. Según cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional citadas por la compañía, 4.079 personas fallecieron en siniestros viales durante el primer semestre de 2026 en Colombia. Para Alarcón, parte de la conversación está en esas decisiones que duran apenas un instante: frenar a tiempo, no mirar el celular, dar paso o anticipar lo que otro actor vial puede hacer.

“Un segundo puede cambiar completamente un escenario”, indicó. Ese segundo es, precisamente, el espacio que la propuesta intenta poner en primer plano. La idea no es asumir que quienes conducen desconocen las reglas, sino recordar que saber qué está permitido no necesariamente determina cómo se actúa cuando en momentos donde el tiempo es corte, el cual existe alta tensión o ganas de llegar primero.

Autogermana: la responsabilidad no tiene un solo vehículo

En lugar de repartir responsabilidades entre carros, motos o bicicletas, Alarcón insiste en que el mensaje debe incluir a quienes comparten la calle. “En la vía estamos todos como actores viales”, afirmó. Esa es también la razón por la que las compañías decidieron participar juntas: cada una tiene contacto con públicos diferentes y, al unir esas audiencias, pueden ampliar la conversación.

Autogermana trabaja con usuarios de vehículos y motocicletas; Autocolombiana llega también a personas relacionadas con bicicletas y vehículos utilitarios, mientras Automotor hace parte del mismo esfuerzo. La intención es que el comportamiento no termine reducido a una discusión sobre qué tipo de vehículo genera el problema. La atención está puesta en las decisiones que cualquiera puede tomar mientras se desplaza.

La campaña fue concebida como un movimiento de largo plazo que busca involucrar a empresas y colaboradores en la conversación sobre seguridad vial. Crédito: Autogermana Colombia.

El trabajo continuará después de la exposición inicial. La directora de comunicaciones de Autogermana comentó que desde las compañías habrá formación para los empleados y, en el caso de los clientes, el momento de recibir un vehículo servirá para abrir una conversación sobre lo que implica salir a la vía. El asesor encargado de la entrega presentará un video y tendrá una charla breve sobre seguridad, comportamiento, respeto y empatía.

También está previsto llevar la conversación a empresas privadas y sus empleados. Para Alarcón, sumar más actores permitiría mantener presente el tema y generar cambios que no dependan de una sola pieza publicitaria.

La propuesta recoge, además, el camino que ya había iniciado Autogermana con Ponte en las ruedas del otro, una acción anterior centrada en la empatía. Esta vez, la reflexión parte de una situación más amplia: la persona que espera pacientemente su turno fuera del carro sigue siendo la misma que, unos minutos después, puede sentirse tentada a adelantarse en una fila de vehículos.

Esa diferencia es la que la compañía quiere poner en discusión. La empatía que funciona en una fila o en un ascensor también puede aparecer cuando hay que ceder el paso, esperar unos segundos o reconocer que la decisión de otro conductor, motociclista o ciclista también merece consideración.

“Ser esa buena persona implica tener un respeto por el otro, tener una empatía por el otro”, concluyó Alarcón. En ese sentido, el propósito va más allá de recordar una recomendación al conducir. La apuesta está en conseguir que esas formas de relacionarse que ya existen en la vida cotidiana también tengan lugar cuando comienza el recorrido.

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