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En el marco de la decimoséptima edición del Salón del Ocio y la Fantasía, las pantallas del pabellón 6 de Corferias transmitirán una selección de cortometrajes animados, algunos como resultado de colaboración internacional de 6 países. Bajo la programación titulada Creepy Animado, las narrativas escogidas por Bogoshorts hallan su punto de unión en la experimentación de fotogramas digitales y dibujados para lograr historias perturbadoras de ambientación oscura.

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El mencionado escape a la animación, vertiente del séptimo arte popularizada en occidente por estudios como Disney y en oriente con la cultura anime, busca reivindicar el formato de corta duración con el lenguaje único de la técnica gracias a la libertad en la creación de universos y personajes insólitos.

La función de los audiovisuales estará disponible cada uno de los tres últimos días del SOFA, del sábado 10 al lunes 12 de octubre. Además, en conjunto, en el mismo pabellón habrá dos programaciones de cortometrajes con actores de carne y hueso: Monstruosidades, una apertura al mundo de criaturas fuera de lo cotidiano, que contará con 7 obras a proyectar y Futuros distópicos, la mirada hacia realidades próximas de sociedades y tecnología guiada por la ciencia ficción, el cual presentará un total de 6 cortos.

Como guinda, será presentado por segunda vez en territorio nacional el especial dedicado a los 40 años de la cinta de 1985 Volver al Futuro. Cortos de Irlanda, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos y Cuba rinden homenaje a la obra del cineasta Robert Zemeckis con tramas llenas de paradojas temporales y juegos entre pasados y futuros.

Dieu est timide

Con un título claro, que en español se traduce como Dios es tímido, el producto francés de Jocelyn Charles, presentado en la Semana de la Crítica de Cannes, concentra los secretos más profundos del universo en su breve duración. Entre colores deslumbrantes y terror cósmico, la historia se asoma al abismo y descubre que este le devuelve la mirada.

Jocelyn Charles traslada a la animación las exploraciones visuales que desarrolló en sus trabajos musicales para L’Impératrice y The Weeknd. Crédito: IMDB.

Este primer trabajo de Charles en el formato del cortometraje recoge inquietudes que ya había explorado en videoclips para L’Impératrice y The Weeknd, donde la monstruosidad y el humor macabro ocupaban un lugar central. La propuesta visual del cineasta combina la influencia de la animación japonesa con recursos del cine de acción real, como la profundidad de campo, la iluminación y los movimientos de cámara.

Walk In

Del 2024 es Walk In, el cortometraje animado de Han-eol Park, que sigue a J, una mujer de unos treinta años que descubre moho creciendo sobre las cenizas de su pareja. Cuando lo esparce sobre su comida, la sustancia comienza a moverse en busca de más alimento. La protagonista lleva entonces la comida contaminada a la bañera y empieza a crear algo a partir de aquello que parecía una descomposición.

Con una duración de 14 minutos y 50 segundos, la película marca el debut de Park en la animación. La realizadora se formó en esta disciplina en la Academia Coreana de Artes Cinematográficas en 2023, después de estudiar Lingüística en la universidad. En Walk In, parte de una pérdida íntima para construir una historia en la que las cenizas, el moho y la comida abren paso a una transformación inquietante.

La habitación del macho cabrío

La enfermedad del abuelo de Juan convierte las noches en una escena perturbadora. En una habitación apartada del mundo real, el hombre expulsa grandes cantidades de materia que atraen a unas apariciones hambrientas de su carne podrida. La abuela intenta mantener al niño de diez años al margen de lo que sucede, pero la curiosidad termina por llevarlo hacia esas presencias. Así comienza La habitación del macho cabrío, el cortometraje animado de doce minutos que Dubán Pinzón realizó en Bogotá en 2025.

Pinzón estuvo a cargo de la dirección, el guion, la animación y el montaje del corto. Crédito: International Fantastic Film Festival.

El director colombiano encontró en la animación una forma de explorar las posibilidades de lo surrealista, con referentes como David Lynch y Hayao Miyazaki. Su primer cortometraje, Lete, tuvo presencia en festivales nacionales e internacionales, y este nuevo trabajo continúa una serie de proyectos ambientados en un mismo universo. La película recibió el premio Santa Lucía a mejor diseño sonoro en Bogoshorts y fue seleccionada por el Macabro Film Festival y el Festival de Cine Corto de Popayán.

Una vez en un cuerpo

Una presencia extraña habita el cuerpo de una mujer mientras intenta recomponer la relación con su hermana, marcada por un episodio de la adolescencia del que nunca hablaron. En Una vez un cuerpo, la directora colombiana María Cristina Pérez convierte esa tensión familiar en una historia animada sobre la memoria, la intimidad y las huellas que ciertas experiencias dejan en el cuerpo. El cortometraje, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Locarno de 2025, fue seleccionado para la Competencia Internacional del Festival de Clermont-Ferrand y el Short Film Program 4 de Sundance, dos citas que se celebrarán a comienzos de 2026.

Pérez escribió y dirigió la película, en la que también asumió la dirección de arte. La historia parte de un aborto que sufrió la hermana mayor durante la adolescencia, un acontecimiento silenciado que afectó la relación entre ambas y la manera en que cada una comprende su propio cuerpo. La realizadora describe el proyecto como «una carta de amor a una hermana» y una exploración de la fragilidad femenina, la pérdida y las formas en que la sociedad construye la relación de las mujeres con sus cuerpos.

Balada de peces y pájaros

Cuatrocientos cincuenta segundos dura Balada de peces y pájaros, el cortometraje animado de los colombianos Juan Arévalo y Anny Uribe, que sigue a Carlina, una niña de doce años que perdió a su padre en el conflicto armado. Mientras ella y su madre intentan sobrellevar la ausencia aferrándose a los recuerdos y objetos que conservan de él, la aparición de un pez místico conduce a Carlina por un viaje en el que tendrá que enfrentarse al dolor, el miedo y el rencor.

Producida por LaPajaraPinta, en coproducción con Canido Estudio, la película aborda las consecuencias de la violencia desde la experiencia de una niña que descubre cómo el odio puede terminar transformándola en aquello que rechaza. Arévalo, diseñador gráfico y animador, y Uribe, realizadora de animación, construyen así una historia en la que el perdón abre la posibilidad de encontrar paz para Carlina y su familia.

Epifanía

En las montañas de Colombia, Doña Marta encuentra una criatura diminuta, dorada y parecida a un dragón en el campo de patatas frente a su casa. Después de perder a su hija, la anciana vive sola y ve en aquel hallazgo la posibilidad de volver a tener una familia. La llama Epifanía y la cría como si fuera su propia hija, hasta que el paso del tiempo despierta en la criatura el deseo de volar y regresar al mundo al que pertenece. Con nueve minutos de duración y sin diálogos, la animación de Mila Useche cuenta una historia sobre el vínculo entre una madre adoptiva y su hija, y la dificultad de aceptar que amar también puede significar dejar ir.

La criatura que da nombre al cortometraje está inspirada en la mitología de las montañas colombianas. Crédito: Telescope Animation.

Colombiana radicada en Japón, Useche estudió ilustración en Berlín y ha trabajado durante más de siete años en diseño de personajes, animación y desarrollo visual. Epifanía marca su debut como directora y toma elementos de la gente y la mitología de las montañas colombianas. En 2025, el cortometraje pasó por festivales como el Stuttgart International Festival of Animated Film, Giffoni Film Festival, Nordic Film Days y Pixelatl.

Pudor ante el asalto de los ojos furtivos

Ocho minutos le bastan a Laura María Rodríguez Moreno para explorar una tensión que atraviesa la vida urbana: la mirada masculina sobre el cuerpo femenino y la vigilancia que esta impone sobre quienes transitan el espacio público. En Pudor ante el asalto de los ojos furtivos, cortometraje de animación realizado en Bogotá en 2025, la ciudad aparece como un escenario de deseo y escrutinio, donde el cuerpo de las mujeres se convierte en un territorio en disputa.

El corotmetraje fue galardonado al premio por mejor montaje en Bogoshorts 2025. Crédito: Retina Latina.

Rodríguez Moreno estuvo a cargo de la dirección, el guion, la animación, el montaje y el diseño sonoro de esta producción independiente. Su trabajo obtuvo el premio a mejor montaje nacional en Bogoshorts 2025. La realizadora también dirigió Cartografía del refugio, de 2023.

No Vacancy

Jack recorre un motel en ruinas en busca de una salida que parece alejarse con cada habitación. En No Vacancy, cortometraje animado del creativo Miguel Rodrick, las noches caóticas del protagonista se mezclan con recuerdos marcados por la vergüenza, la adicción y los errores que todavía lo persiguen. En medio de su corta duración, la pieza audiovisual congrega imágenes cambiantes que desdibujan la frontera entre realidad y memoria mientras el protagonista intenta liberarse de su pasado.

Rodrick, cineasta colombiano radicado en Estados Unidos desde 2012, comenzó su trayectoria como compositor de música clásica, pero su interés por contar historias lo llevó a trabajar en cine, animación y diseño. Con el presente cortometraje, estrenado en 2024, asumió la dirección, el guion, la producción, el montaje y la música, y trabajó en la animación junto a Esteban Peña.

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