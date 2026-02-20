A partir del 16 de febrero hasta el 9 de junio de 2026 se reciben solicitudes a la séptima edición del S.Pellegrino Young Chef Academy Competition. La prestigiosa marca italiana busca a los jóvenes menores de 30 años más talentosos de todo el mundo para vivir una experiencia transformadora durante cuatro meses.

A través de mentoría y acceso a figuras influyentes en la gastronomía, la competencia permitirá que los participantes hagan crecer sus habilidades culinarias, mientras ganan reconocimiento internacional.

Concurso de chefs. Foto: cortesía de la página de S.Pellegrino Young Chef Academy

«S.Pellegrino Young Chef Academy ha sido una experiencia inolvidable y me ha brindado oportunidades de maneras que no podría haber imaginado. Poder seguir aprendiendo con chefs que tanto admiro es increíble, y me permite seguir impulsando mi carrera y aprovechar todo lo que ofrece la Academia a medida que continúo creciendo como chef», comentó Ardy Ferguson, antiguo ganador de la edición 2024-25.

El objetivo del concurso es reunir a los mejores chefs menores de 30 de todo el mundo, divididos en 15 regiones. Alma, la Escuela Internacional de Artes Culinarias Italianas, es la encargada de seleccionarlos. Los pre-seleccionados competirán en 15 finales regionales hasta que los ganadores logren avanzar a la Grand Finale. La cocina de los chefs se calificaran por habilidades técnicas, creatividad y creencia personal.

(Le puede interesar: Emilia Grace, un clásico de la pasta fresca en Bogotá)

Los participantes tendrán el beneficio de contar con mentoría, reforzando el compromiso que tiene la Academia con los competidores para ayudarlos a largo plazo. Es por esto que Ardy Ferguson, ganador de la edición pasada, participará en una experiencia de tutoría dedicada, pasando tres semanas trabajando junto a dos chefs de renombre internacional que formaron parte del jurado en la edición anterior del concurso: Julien Royer y Jeremy Chan.

Julien Royer, fundador y chef de Odette, Singapur, comentó sobre el concurso: «The S.Pellegrino Young Chef Academy ofrece a los jóvenes chefs una oportunidad extraordinaria para ponerse a prueba en un escenario global. El viaje a la Grand Finale es intenso y exigente, pero también es increíblemente gratificante, ya que empuja a los chefs a perfeccionar sus habilidades, aclarar su visión y crecer tanto profesional como personalmente. La Academia crea un entorno en el que el talento es desafiado, apoyado y se le da el espacio para evolucionar realmente «.

Jeremy Chan, fundador y chef de Ikoyi, Londres, agregó: «Lo que hace S.Pellegrino Young Chef Academy especial es que se centra en la individualidad y las creencias personales. Cocinar al más alto nivel requiere convicción tanto como habilidad, y esta competencia brinda a los jóvenes chefs el espacio y la confianza para desarrollar su propia voz. Poder apoyar ese proceso e interactuar con chefs en un momento tan formativo de sus carreras es increíblemente gratificante «

(Le puede interesar: La Rebeca, el restaurante más divertido de Bogotá)

Todos los ganadores de las ediciones anteriores del Concurso S.Pellegrino Young Chef Academy, desde 2015. Foto: cortesía de la página de S.Pellegrino Young Chef Academy

S.Pellegrino Young Chef Academy Competition ¿Cómo inscribirse?

A partir del 16 de febrero hasta el 9 de junio de 2026 están abiertas las solicitudes para la séptima edición del S.Pellegrino Young Chef Academy Competition para los chefs prometedores menores de 30 años. Algunos de los requerimientos que deben cumplir, además de la edad, es poder expresarse en inglés, ya el idioma oficial es inglés. Por otro lado, deben haber trabajado al menos un año como Chef Ejecutivo, Chef de Cocina, Sous Chef, Chef de Partie o Commis Chef (no es necesario que ese año haya sido en el mismo restaurante) y estar actualmente empleado. Puedes leer los otros requerimientos y comenzar con el proceso a través de la plataforma oficial de aplicaciones.

Como en ediciones previas, una primera etapa de selección definirá qué candidatos avanzan a las 15 Finales Regionales, que se celebrarán en distintas partes del mundo. Los chefs que resulten ganadores en cada región obtendrán un lugar en la Grand Finale, donde presentarán sus creaciones ante un prestigioso jurado compuesto por reconocidos chefs internacionales.

Grand Finale del concurso S.Pellegrino Young Chef Academy 2025. Foto: cortesía de la página de S.Pellegrino Young Chef Academy

Además de aspirar al premio principal, los concursantes podrán optar a tres distinciones especiales que reconocen la responsabilidad social, la valorización del patrimonio culinario y la capacidad de expresar convicciones personales a través de la cocina.

Para obtener más información sobre el concurso, visite sanpellegrinoyoungchefacademy.com.