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Es inevitable hacer una lista sobre las leyendas del rock en español y dejar a Los Enanitos Verdes fuera de la conversación. Argentina se ha consolidado como un referente para el rock español en Latinoamérica y el mundo, siendo la cuna de grandes artistas como Soda Estéreo, Alcohol Etílico, Andrés Calamaro, Fito Páez, entre otros y Los Enanitos Verdes no es una excepción. Una tarde de 1979 en la fría ciudad de Mendoza, Argentina, Felipe Staiti (guitarrista), Marciano Cantero (líder, bajista y vocalista) y Daniel Piccolo (baterista) se unieron para hacer música, conformando la icónica banda de Los Enanitos Verdes.

Con una amplia trayectoria, han recolectado grandes éxitos que han acompañado y ayudado a consolidar esta leyenda del rock, con álbumes icónicos como: Big Bang, Igual que ayer, Habitaciones Extrañas, Contra Reloj, entre otros. Sin embargo, en 2009 Daniel Piccolo deja la banda, por lo que solo queda Marciano Cantero y Felipe Staiti como miembros fundadores junto con otros miembros que se fueron incorporando. No obstante, en 2022 fallece Marciano Cantero dejando a Felipe Staiti como el nuevo líder de la agrupación.

Es indiscutible que todos los miembros de esta exitosa banda han aportado su granito para formar la historia del rock en español, volviéndose en piezas indispensables. Es por esto que no es de sorprenderse cuando una de sus canciones más icónicas, Lamento Boliviano, superó las mil millones de reproducciones en Spotify marcando un hito en la música Argentina en las plataformas de streaming.

Sin embargo, en 2024, Los Enanitos Verdes tienen que detener algunas presentaciones que tenían programados para su gira por temas de salud de Felipe Staiti. A pesar de que no se ha confirmado alguna correlación, es el 14 de abril de 2026 que se anuncia el fallecimiento del último integrante fundador de la banda, dejando un legado e icónicas canciones. Estas son algunas canciones para recordarlo y conocer sobre su gran historia musical.

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Lamento Boliviano

«Lamento Boliviano» es uno de los sencillos más conocidos de la banda Los Enanitos Verdes. Principalmente fue una canción lanzada en 1984 por la banda de rock argentino Alcohol Etílico. En 1994, Los Enanitos Verdes la volvieron a grabar y la lanzaron ese mismo año en el álbum Big Bang. A lo largo de los años está canción se ha convertido en un éxito internacional y en un clásico en el rock argentino.

Tu cárcel

Otro reconocido sencillo de la agrupación Los Enanitos Verdes es «Tu Cárcel». Sin embargo, vuelve a pasar lo mismo que con «Lamento Boliviano». La canción, «Tu Cárcel», salió en 1987 en el álbum «Me volví a acordar de ti» del grupo mexicano Los Bunkis y cuya autoría la tiene el vocalista Marco Antonio Solís.

Muralla verde

La Muralla Verde es uno de los sencillos más representativos de Los Enanitos Verdes. Fue lanzada en 1986 como parte de su segundo álbum Contra Reloj. La canción se consolidó como uno de los primeros grandes éxitos de la banda y ayudó a posicionarlos en la escena del rock en español, destacándose por su energía y por transmitir un mensaje ligado a la esperanza y al paso entre el pasado y el futuro.

Amigos

La canción Amigos es uno de los temas más reconocidos de Los Enanitos Verdes. Fue lanzada en 1987 como parte del álbum Igual que ayer y, con el paso del tiempo, se ha convertido en un himno sobre la amistad en el rock en español. Gracias a su mensaje emotivo y cercano, la canción ha sido ampliamente utilizada para celebrar vínculos duraderos y momentos significativos entre amigos.

Mariposas

La canción «Mariposas» se ha convertido en una de las más conocidas de los artistas, Los Enanitos Verdes. Fue publicada en 2006 en el álbum Pescado Original.