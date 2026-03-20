Más de cinco décadas después de su lanzamiento original, el primer álbum de Aerosmith regresa en una edición que busca capturar, por fin, la esencia con la que fue concebido en 1973. Titulada Aerosmith (Legendary Edition), esta nueva entrega no es solo una reedición: es una reconstrucción sonora y visual que revisita el nacimiento de una de las bandas más influyentes del rock estadounidense.

Liderados por los cofundadores Steven Tyler y Joe Perry, la banda trabajó directamente sobre las cintas originales junto al productor nominado al GRAMMY Zakk Cervini y el productor ganador del GRAMMY Steve Berkowitz para ofrecer una nueva mezcla remasterizada que, según sus creadores, refleja por primera vez la visión artística sin filtros del grupo.

Un debut que marcó el rumbo del rock

Cuando Aerosmith apareció el 5 de enero de 1973, la escena musical estadounidense estaba dominada por el rock británico. Sin embargo, desde los estudios Intermedia en Boston, el quinteto integrado por Tyler, Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford y Joey Kramer grabó un disco que combinaba blues, hard rock y una actitud callejera que se convertiría en su sello distintivo.

Clásicos como Dream On, Mama Kin y Make It nacieron en esas sesiones. Aunque el éxito fue gradual, la insistente gira de la banda durante los dos años siguientes permitió que Dream On escalara posiciones hasta convertirse en uno de los himnos más reconocibles del rock clásico.

Hoy, más de 150 millones de discos vendidos después, el debut de Aerosmith sigue siendo una pieza fundamental para entender la evolución del hard rock estadounidense.

Una edición pensada para coleccionistas y nuevas audiencias

Aerosmith (Legendary Edition) llega en múltiples formatos físicos y digitales a través de Capitol Records y Universal Music Enterprises, desde versiones en CD y vinilo hasta una ambiciosa caja de cinco LP que incluye material inédito, presentaciones en vivo y un libro con fotografías nunca antes vistas.

La joya central de la colección es la nueva mezcla remasterizada del álbum, ahora disponible también en Dolby Atmos, lo que permite una experiencia de escucha inmersiva que reinterpreta la crudeza del sonido original con tecnología contemporánea.

Entre las rarezas incluidas destacan Harmonica Bass Jam Jelly, una improvisación de estudio nunca antes publicada, y Joined At The Hip, una jam de casi seis minutos que revela la química espontánea del grupo en sus primeros años y anticipa incluso el riff que más tarde daría forma a Sweet Emotion.

Una reconstrucción visual y narrativa del nacimiento de la banda

El apartado visual de la edición fue dirigido por el reconocido fotógrafo Ross Halfin, cuya lente ha documentado a algunas de las figuras más importantes del rock. La caja deluxe se despliega como un diorama tridimensional que recrea los inicios de la banda, acompañado de un libro de tapa dura escrito por el periodista musical Rick Florino.

Las notas incluyen nuevas entrevistas con los cinco miembros originales, así como testimonios de artistas de distintas generaciones que reconocen la influencia de Aerosmith, desde Dolly Parton hasta Slash y Corey Taylor.

“Dream On”, la canción que nunca deja de crecer

Para acompañar el lanzamiento, la banda estrenó un nuevo lyric video oficial de Dream On, una canción que no solo superó los cinco mil millones de reproducciones en plataformas digitales, sino que además forma parte del Grammy Hall of Fame. La balada, construida sobre la voz ascendente de Tyler y un arreglo orquestal que rompe con la crudeza del resto del álbum, se ha convertido en la tercera canción de rock clásico más reproducida de la historia.

Un legado que sigue expandiéndose

Aerosmith no solo fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en 2001, sino que también mantiene récords de certificaciones en la Recording Industry Association of America y continúa sumando nuevas audiencias, con más de 26 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En 2025, la banda incluso sorprendió con el EP colaborativo One More Time junto al músico británico YUNGBLUD, demostrando que su capacidad de reinventarse sigue intacta.

Con Legendary Edition, Aerosmith no solo revisita su pasado: lo reescribe con herramientas del presente, invitando tanto a coleccionistas como a nuevas generaciones a redescubrir el álbum que dio origen a una de las carreras más longevas y exitosas del rock.

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