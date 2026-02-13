¿Cómo hacer un brunch con mucho estilo?

cómo hacer un brunch, cómo hacer un brunch, cómo hacer un brunch, cómo hacer un brunch, Catalina Osorio recuerda perfectamente cuando viajó a Estados Unidos en 1982. En ese entonces, su mayor expectativa era ir a conocer a Mickey Mouse, hasta que sus papás comenzaron a hablar del brunch, un término que se popularizó gracias a un artículo publicado por el periodista inglés Guy Beringer en la revista Punch a finales del siglo XIX, en el que Beringer explicaba que esta mezcla del desayuno (breakfast) con el almuerzo (lunch) permitía tomarse una pausa, hablar con los amigos, beber alcohol y degustar platos distintos de los tradicionales huevos, pan y café.

Osorio quedó maravillada ante la idea y la variedad de platos servidos a la hora del brunch en aquel hotel en el que se hospedaron en Estados Unidos, y desde ese momento se convirtió en su comida favorita. Años más tarde, la mujer que siempre había estado cerca de la cocina porque su mamá y su tía manejaban la panadería Expo 70, en Bogotá, estudió Administración de Instituciones de Servicios en la Universidad de la Sabana y luego, Gastronomía en Le Cordon Blue, en Portland.

Al regresar al país, comenzó a ofrecer sus servicios a sus amigos y familiares, hasta que su hermano la contrató en 2005 para que atendiera a la banda estadounidense de metal progresivo Dream Theater. Sin quererlo, Catalina Osorio se fue convirtiendo en la chef de los artistas, y desde entonces ha atendido a leyendas como Paul McCartney y Beyoncé, y a bandas de la talla de Coldplay y Metallica.

Ahora, con una experiencia de más de veinticinco años, decidió escribir Domingo de gula, un libro con recetas de su comida favorita, el brunch, estructurado en varias secciones: dulce cierre, complementos y antojos, huevos, frutas y bebidas. Domingo de gula recibió, además, el Gourmand World Cookbook Award como mejor libro en la categoría de brunch y desayuno.

Osorio compartió con Diners algunos consejos y cinco de sus recetas para que se anime a preparar un brunch en casa.

Para tener en cuenta

En Domingo de gula, Osorio aconseja lo siguiente a la hora de hacer un brunch.

Frutas. Algo que las represente, puede ser desde un racimo de uvas hasta una ensalada de frutas.

Huevos. Debe incluir una opción de huevos o algo que tenga este ingrediente porque es una parte clave del desayuno.

Panes. Con sus acompañamientos, como mantequilla y mermelada, queso crema, un paté o un dip.

Complementos. Al menos tres de sal, y asegúrese de que uno de esos tres sea rico en algo de grasa, porque como dicen por ahí, “la grasa ayuda a pasar el trago y el guayabo”.

Bebidas calientes. Estas son supremamente importantes, como un buen café, una variada selección de tés, un delicioso chocolate, y por qué no, la tradicional agua de panela, caliente o fría.

Opciones vegetarianas y veganas. Se deben tener alternativas para los amantes de este tipo de comida.

Quesos y jamones. Son opcionales y se pueden dejar para el remate, así la visita no se va tan rápido.

Variedad. La variedad de la comida es vital para hacer que su brunch sea un hit.

Tocineta en miel y pimienta

4 porciones

8 tajadas de tocineta

1 cucharada de miel

¼ de cucharadita de agua

¼ de cucharadita de pimienta

Precalentar el horno a 400 °F/200 °C por veinte minutos. Poner las tajadas de tocineta sobre una lata o un molde. Llevar al horno por ocho minutos. Aparte, tomar la miel y mezclar con el agua y la pimienta. Voltear la tocineta y llevar nuevamente al horno por otros ocho minutos. Sacar del horno y untarle la mezcla a la tocineta con una brocha. Llevar al horno por unos cuatro minutos más o hasta que usted la vea en el punto que le gusta. Servir.

Tips

La miel se puede remplazar por miel de maple o una mermelada de frutos rojos, y la pimienta, por unas gotas de siracha.

Chilaquiles

2 porciones

1 taza de salsa roja

4 huevos

1 taza de queso cheddar rallado

1 aguacate en puré

2 tazas de totopos

Salsa roja

2 ajíes guajillos (sin semillas)

2 ajíes de árbol (sin semillas)

2 tomates chontos cortados en cubos grandes

1 cebolla cabezona blanca cortada en cubos grandes

2 dientes de ajo

1 cucharadita de orégano

4 tazas de agua

2 ramas de cilantro (sin la raíz)

Aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

Poner a calentar una olla a fuego medio y adicionar dos cucharadas de aceite. Agregar cebolla, ajos y ajíes y dejar sofreír por unos cinco minutos. Añadir el tomate y dejar sofreír cinco minutos más. Retirar del fuego y agregar el agua. Poner en la licuadora con las dos ramas de cilantro y licuar bien. Retirar de la licuadora, poner nuevamente en la olla y dejar cocinar hasta que esté casi seca. Salpimentar al gusto. Retirar del fuego y reservar.

Pico de gallo

½ taza de cebolla blanca en cubos

1 tomate larga vida en cubos

1 rama de cilantro finamente picada

Jugo de un limón

Poner la cebolla en cubos en un recipiente, y después añadir el tomate y el cilantro. Mezclar bien. Salpimentar al gusto, adicionar el jugo de limón, mezclar bien y reservar.

Precalentar el horno a 380 °F/190 °C. Poner en un sartén una cucharada de aceite y engrasar bien. Colocar la mitad de los nachos molidos sobre el sartén y rociar después la mitad de la salsa roja por encima. Partir los huevos sobre los nachos y la salsa.

Bañar con más salsa y rociar más queso. Llevar al horno por veinte minutos y retirar. Decorar con pico de gallo y servir, acompañado de guacamole y crema agria.

Tostada vegetariana

2 porciones

2 tajadas de pan integral, vegano

1 aguacate hass tajado finamente

1 tomate chonto en cubos chiquitos

250 gramos de champiñones en julianas

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Brotes

Tomar un sartén y poner a calentar a fuego medio por cinco minutos. Adicionar dos cucharadas de aceite de oliva y los champiñones. Salpimentar al gusto y dejar cocinar hasta que sequen. Retirar del fuego y reservar. Calentar nuevamente el sartén, adicionar una cucharada de aceite de oliva y tostar el pan por tres minutos.

Añadir otra cucharadita de aceite y voltear el pan. Cocinar por tres minutos más y retirar del fuego. Poner las tostadas sobre un plato, el aguacate encima, luego los champiñones y, por último, decorar con el tomate y unos brotes. Salpimentar al gusto.

Servir.

Tips

Si es vegano, asegúrese de que el pan sea vegano. También se le puede poner huevo y queda delicioso. Es supernutritivo y sirve para la comida o como una entrada.

Vivamos

Esta preparación no tiene tanta historia detrás, pero sí cumple con el deseo de que el comensal se sienta saludable y empiece el día con mucha energía.

1 porción

1 manzana verde

1 taza de jugo de naranja

Jugo de medio limón

½ cucharadita de jengibre finamente picado

¼ de cucharadita de cúrcuma/tumérico

Hielo

Poner todos los ingredientes en una licuadora y mezclar bien. Servir en un vaso con hielo.

Tips

Si no hay manzana verde, se puede remplazar por una manzana roja, pero la cúrcuma no puede faltar.

Churros

En alguna parte encontré que esta receta proviene de los chinos, que luego la adoptaron los portugueses y, por último, los españoles, específicamente los criadores de ovejas tipo “navaja-churra”. Parece que las esposas les mandaban pedazos de esta masa para que comieran algo y ellos los apodaron churros, ya que se parecían a los cuernos de esta variedad de ovejas.

2 tazas de agua

130 gramos de mantequilla de vaca o ghee

1 pizca de sal

300 gramos de harina

6 huevos

1 taza de azúcar

2 cucharadas de canela

Poner agua, mantequilla y sal en una olla a fuego medio; llevar a punto de hervor. Retirar del fuego y adicionar la harina. Mezclar bien con una cuchara. Llevar nuevamente al fuego, seguir batiendo y cocinar hasta que se arme una bola y se cree una costra de color amarillo pálido en la base de la olla. Retirar del fuego, añadir un huevo y seguir mezclando hasta que esté incorporado. Repetir el mismo procedimiento con los huevos restantes. Es importante hacerlo de uno en uno.

Aparte, poner a calentar tres tazas de aceite a fuego medio. Tomar una manga pastelera con la punta de estrella, adicionar la mezcla y hacer tiras sobre el aceite, dejando que se frite tres minutos por cada lado. Sacar del aceite, escurrir rápidamente y pasar por el azúcar mezclada con la canela. Servir acompañados de chocolate, dulce de frutos rojos, arequipe, etc.

Tips

Usar huevos tipo A o AA.

Para saber que el aceite tiene la temperatura adecuada, tome un poco de la masa, haga una bolita y póngala a sofreír. Si se hunde y no flota de inmediato, está frío; si sale rápidamente y se pone café oscuro, está muy caliente, y los churros quedarán cocinados por fuera y crudos por dentro.

Se deben pasar por el azúcar estando calientes o si no esta no se pegará.

Si no tiene manga pastelera con la punta de estrella, córtele una esquina a una bolsa resellable y úsela como tal.