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La gastronomía coreana permaneció lejos del radar de los comensales colombianos durante décadas. Hoy, en cambio, el aroma del aceite de ajonjolí, el carácter del gochujang y la complejidad del kimchi forman parte de una conversación cada vez más frecuente. Lo que comenzó como una curiosidad impulsada por el auge de la cultura pop coreana se ha transformado en un interés genuino por una cocina que seduce por su equilibrio, su respeto por los ingredientes y una manera de entender la comida como un acto cotidiano de bienestar.

Eunji Kang y Hye Lyeong Seo son dos jóvenes coreanas que llegaron a Colombia en 2021 para trabajar con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koika). Lo que inicialmente era una experiencia profesional se terminó convirtiendo en un proyecto de vida. Mientras recorrían el país y descubrían la calidez de la cultura colombiana, comprendieron cuánto extrañaban aquellos platos sencillos que habían acompañado su infancia y su rutina en Seúl. Fue entonces cuando decidieron compartir esa nostalgia con los bogotanos y abrir Seoul Table.

En su propuesta, la protagonista es la comida de todos los días: la que se sirve en hogares, pequeños restaurantes y cafés de barrio, donde un bowl bien construido reúne arroz, vegetales, proteína y fermentados en una combinación tan reconfortante como equilibrada.

Para esta edición, Kang y Seo abren las puertas de ese universo con cuatro recetas que permiten entender la esencia de la cocina coreana. El bibimbap resume la filosofía del equilibrio en un solo plato; el dakgalbi adapta una de las preparaciones más queridas de Corea a un formato contemporáneo, sin perder su identidad; el kimchi recuerda que la fermentación es uno de los grandes legados culinarios del país, y el dubu frito demuestra de qué manera un ingrediente tan noble como el tofu puede adquirir una personalidad extraordinaria gracias a la técnica y al juego de sabores.

Las siguientes recetas no solo enseñan a cocinar. Son una invitación a descubrir una cultura en la que la tradición no permanece inmóvil, sino que evoluciona sin perder su esencia.

Dubu Frito

Sabores de Corea: cuarto recetas de comida coreana por las creadoras de Seoul Table

El tofu ha formado parte de la alimentación coreana durante siglos y es uno de los ingredientes más apreciados de su cocina. Gracias a su sabor suave y a su capacidad para absorber distintos condimentos, está presente en sopas, guisos, acompañamientos y platos principales.

El dubu frito ofrece una forma diferente de disfrutar este ingrediente tradicional. El tofu se fríe hasta que quede dorado y crujiente por fuera, mientras conserva un interior suave y delicado. Finalmente, se cubre con una salsa coreana a base de soya que combina notas dulces y saladas, para resaltar el sabor natural del tofu.

Para cuatro personas

Ingredientes:

600 g de tofu

½ taza de fécula de maíz

Aceite vegetal para freír

Salsa

3 cucharadas de salsa de soya

2 cucharadas de miel (o azúcar)

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de ajo picado

1 cucharadita de aceite de ajonjolí

Para decorar

Semillas de ajonjolí

Cebollín picado

Corte el tofu en cubos y séquelo bien con papel de cocina. Cubra ligeramente cada cubo con fécula de maíz y fría el tofu hasta que esté dorado y crujiente.

Mezcle todos los ingredientes de la salsa y cocine a fuego bajo durante dos o tres minutos. Incorpore el tofu a la salsa y mezcle suavemente hasta que quede bien cubierto. Decore con semillas de ajonjolí y cebollín antes de servir.

Kimchi

Sabores de Corea: cuarto recetas de comida coreana por las creadoras de Seoul Table

Más que un alimento, el kimchi es una parte esencial de la identidad y la cultura coreanas. Aunque comparte ingredientes básicos, cada familia conserva su propia receta, transmitida de generación en generación. Por eso, se suele decir que cada hogar tiene un sabor de kimchi que refleja su historia y sus tradiciones.

En Corea, es difícil imaginar una comida sin kimchi. Está presente en casi todas las mesas, desde el desayuno hasta la cena. Gracias a su proceso de fermentación, su sabor evoluciona con el tiempo y ofrece matices diferentes en cada etapa.

Para 4 personas

Ingredientes:

1 repollo chino (1 kg, aprox.)

½ taza de sal gruesa

1 litro de agua

3 cucharadas de gochugaru (ají coreano en hojuelas)

2 cucharadas de salsa de pescado

1 cucharada de ajo picado

1 cucharadita de jengibre rallado

1 cucharadita de azúcar

2 cebollines picados

Corte el repollo en trozos grandes y déjelo reposar con la sal y el agua durante dos o tres horas. Enjuague y escurra bien. Mezcle los ingredientes del condimento hasta formar una pasta y cubra el repollo con la pasta de manera uniforme. Guarde en un recipiente hermético y deje fermentar uno o dos días a temperatura ambiente. Luego, conserve refrigerado.

Bibimbap

Sabores de Corea: cuarto recetas de comida coreana por las creadoras de Seoul Table

El bibimbap, que significa literalmente ‘arroz mezclado’, es uno de los platos más representativos de la gastronomía coreana. Más que una combinación de ingredientes, refleja una filosofía muy presente en la cultura coreana: encontrar equilibrio y armonía entre sabores, colores y texturas.

En Corea, el bibimbap se prepara tradicionalmente con vegetales frescos de temporada. Cada ingrediente se cocina por separado para conservar su color, textura y sabor, y solo al momento de comer se mezclan todos en un mismo bowl.

Para cuatro personas

Ingredientes:

600 g de arroz blanco cocido

300 g de carne de res (lomo o solomillo), cortada en tiras finas

Para el marinado

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de aceite de ajonjolí

1 diente de ajo rallado

Vegetales

200 g de espinaca

150 g de brotes de soya

1 zanahoria (en julianas)

1 zucchini (en julianas)

150 g de champiñones

4 huevos

Salsa

4 cucharadas de gochujang

1 cucharada de miel

1 cucharada de aceite de ajonjolí

1 cucharada de agua

1 cucharadita de semillas de ajonjolí

Para decorar

Semillas de ajonjolí

Cebollín picado

Cocine el arroz y manténgalo caliente. Marine la carne durante veinte minutos y saltee a fuego alto hasta dorarla. Saltee cada vegetal por separado con un poco de aceite y una pizca de sal. Ponga a freír los huevos, pero procure que la yema quede ligeramente líquida. Mezcle todos los ingredientes de la salsa.

Sirva el arroz en el bowl, acomode la carne y los vegetales, ponga el huevo en el centro y decore con ajonjolí y cebollín. Justo antes de comer, añada la salsa y mezcle todos los ingredientes.

Dakgalbi

Sabores de Corea: cuarto recetas de comida coreana por las creadoras de Seoul Table

Originario de la ciudad de Chuncheon, el dakgalbi es uno de los platos de pollo más representativos de Corea. Tradicionalmente, se prepara cocinando el pollo y los vegetales sobre una plancha caliente, cubiertos con una salsa a base de gochujang (pasta de ají fermentada coreana), que logra un equilibrio entre el picante, el dulzor y el umami.

Para 4 personas

Ingredientes:

600 g de muslo o pechuga de pollo, cortado en trozos

300 g de repollo

1 cebolla en julianas

1 zanahoria en rodajas finas

1 camote pequeño en rodajas finas (opcional)

2 cebollines picados

Salsa

3 cucharadas de gochujang

1 cucharada de gochugaru (ají en hojuelas coreano)

2 cucharadas de salsa de soya

1½ cucharadas de azúcar o 1 cucharada de miel

1 cucharada de ajo picado

2 cucharadas de mirin o vino de cocina (opcional)

1 cucharada de aceite de ajonjolí

Pimienta al gusto

Mezcle todos los ingredientes de la salsa. Marine el pollo durante veinte a treinta minutos. En un sartén grande o plancha, cocine primero los vegetales durante unos minutos. Agregue el pollo marinado y cocine a fuego medio-alto, mezclando en forma constante, hasta que el pollo esté bien cocido y la salsa se caramelice ligeramente. Incorpore el cebollín al final y sirva acompañado de arroz blanco y rodajas de aguacate.

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