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La literatura puede volver sobre el pasado no para repetirlo, sino para intentar comprender aquello que permanece después de que los acontecimientos terminan. En esa exploración de la memoria, la violencia y sus consecuencias se encuentra una parte importante de la obra del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, quien acaba de recibir un nuevo reconocimiento internacional: el Premio Literario Lee Ho-chul por la Paz 2026.

Vásquez fue elegido ganador de la décima edición de este galardón, otorgado por el distrito de Eunpyeong-gu, en Seúl. El jurado destacó la manera en que su obra aborda, a través de una narrativa compleja y profundamente comprometida con la memoria, la violencia política y los traumas heredados de la historia contemporánea de Colombia.

El reconocimiento llega después de un proceso de selección desarrollado entre enero y junio de este año. Fueron ocho rondas de evaluación en las que participaron especialistas de los ámbitos literario, académico y periodístico, hasta determinar al ganador de la décima edición del premio.

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Juan Gabriel Vásquez gana el Premio Literario Lee Ho-chul por la Paz 2026

Más que distinguir únicamente una trayectoria individual, el galardón pone en primer plano la capacidad de la literatura para acercarse a algunos de los conflictos que atraviesan a las sociedades. El Premio Literario Lee Ho-chul por la Paz fue creado en 2017 con el propósito de preservar el legado del escritor coreano Lee Ho-chul y su aspiración de paz y reunificación.

Desde entonces, el premio internacional reconoce a autores cuya literatura contribuye a reflexionar sobre conflictos como la guerra, la violencia, la discriminación, el desplazamiento y las divisiones sociales. En ese contexto, la elección de Vásquez establece un vínculo entre su exploración literaria de la historia contemporánea colombiana y una concepción de la literatura como espacio para examinar las huellas que dejan los conflictos en individuos y sociedades.

Juan Gabriel Vásquez y las huellas de la historia

A lo largo de su trayectoria, Vásquez ha construido una de las carreras más destacadas de la literatura contemporánea en español. Sus novelas y libros han abordado distintos episodios, personajes y consecuencias vinculados con la historia, y su obra ha alcanzado reconocimiento fuera de Colombia.

Entre los títulos del escritor se encuentran El ruido de las cosas al caer, Esto ha sucedido, Volver la vista atrás y Los nombres de Feliza. A ellos se suma una serie de reconocimientos que dan cuenta de la dimensión internacional de su carrera.

El escritor ha recibido, entre otros, el Premio Alfaguara de Novela, el International IMPAC Dublin Literary Award y el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. El Premio Lee Ho-chul por la Paz se incorpora ahora a esa lista y vuelve a poner su obra en el escenario internacional.

El jurado, en esta ocasión, puso el énfasis en tres asuntos: la memoria, la violencia política y los traumas heredados de la historia contemporánea de Colombia. Son precisamente estos elementos los que permiten comprender el sentido del reconocimiento dentro de los objetivos del premio, dedicado a escritores capaces de generar una reflexión sobre los conflictos que afectan a las sociedades.

La elección también reafirma la proyección internacional de una obra escrita desde una experiencia histórica particular, pero capaz de dialogar con preocupaciones que no se limitan a las fronteras de Colombia.

Un premio desde Seúl

El Premio Literario Lee Ho-chul por la Paz lleva el nombre del escritor coreano Lee Ho-chul y está vinculado con su aspiración de paz y reunificación. Desde Eunpyeong-gu, en Seúl, el galardón propone así un diálogo entre literatura y algunos de los grandes conflictos sociales y políticos de la historia contemporánea.

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Foto: Camilo George

En su décima edición, ese reconocimiento recae sobre un escritor colombiano cuya obra ha convertido la memoria y las consecuencias de la violencia política en asuntos centrales de su exploración literaria.

El premio incluye una estatuilla y una dotación de 40 millones de wones surcoreanos. La entrega se realizará el 18 de septiembre de 2026, en el Lee Ho-chul Book Concert Hall de Seúl, donde se llevará a cabo la ceremonia de premiación.

Para Vásquez, el reconocimiento se suma a una trayectoria que ya había sido distinguida con algunos de los principales premios internacionales de literatura. Para la literatura colombiana, representa además una nueva ventana de reconocimiento desde Asia a una obra que, según el jurado, encuentra en la memoria de un país marcado por la violencia política una materia literaria capaz de interrogar conflictos de alcance universal.

El Premio Literario Lee Ho-chul por la Paz 2026 reconoce, en última instancia, esa posibilidad: que una historia particular pueda convertirse, a través de la literatura, en una pregunta compartida sobre la violencia, sus consecuencias y la manera en que las sociedades recuerdan aquello que todavía las habita.