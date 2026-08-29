Cinco beneficios de la meditación para una vida más calmada

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Meditaciones existen tantas como personas. Aquella práctica de respirar, cerrar los ojos y apaciguar la mente ya era una práctica común en las religiones antiguas de la India hacia el año 1.500 a. de C., según la Enciclopedia Humanidades, pero su origen puede ser más antiguo. Le presentamos cinco beneficios de la meditación para que su vida sea mejor.

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En Colombia, la abogada y profesora de meditación Natalia Suárez, fundadora de Buddhi.Om, que ella define como “un santuario digital de meditación”, ha estudiado el tema en instituciones como Harvard Medical School y Stanford University y desde hace seis años acompaña a personas y organizaciones como conferencista, docente y consultora en bienestar.

La experta en meditación Natalia Suárez. Foto: cortesía.

Suárez asegura que la meditación es una práctica que tiene la capacidad de generarles efectos positivos a las personas, pero no siempre son los mismos, y antes de iniciar su práctica les dice: «Yo les prometo que la meditación va a mejorar algo en sus vidas, no les puedo decir qué”.

Y es que la meditación es un ritual necesario, sobre todo en este mundo en el que vivimos sobreestimulados y de carrera. “No sólo por cosas negativas, a veces también por cosas positivas, tenemos un montón de dopamina por consumir redes sociales constantemente, que nos hace sentir bien y pensamos que estar ahí en redes es estar en calma y no, ahí también estamos sobreestimulados”.

La experta cita algunos de los beneficios que la meditación puede dejarles a las personas:

Regulación del sistema nervioso. Suárez explica que está comprobado que la meditación y sobre todo la respiración consciente en el marco de la misma, trae una regulación de la respiración. “Primero, genera una regulación en el sistema nervioso, que neutraliza el mecanismo de alerta de la amígdala y hace que las personas se sientan en calma”. Mejoras en el sueño. El proceso de oxigenación que se incluye en la meditación regula los ciclos internos, inclusive el ciclo circadiano. “Las personas empiezan a tener una relación distinta a nivel fisiológico con la luz. Ya no se despiertan tanto en el transcurso de la noche o inclusive si se despiertan les queda muchísimo más fácil recuperar el sueño y volver a iniciar el ciclo”, explica la experta. Enfoque. Como el sistema interno está más balanceado, al igual que todos los procesos físicos, los hemisferios cerebrales tienen más posibilidad de comunicarse en un ambiente que no está alerta. “Si yo estoy sobreestimulada, mi cerebro va a estar pensando en mantenerme vivo. Entonces, me llega un correo electrónico y yo siento que lo tengo que contestar ya mismo porque si no algo malo va a pasar. Cuando mi sistema nervioso se regula, mi cerebro ya puede generar conocimiento y genera concentración. Pasamos de pensar en sobrevivir a ser más eficientes o propositivos en el trabajo y en las conversaciones”. Creatividad. La experta Natalia Suárez asegura que los seres humanos somos creativos por naturaleza. “Pero, lo cierto es que la creatividad es una función cerebral, una función neurológica, es la conexión de distintas áreas de nuestro cerebro. Lo bonito que tiene la creatividad es que funciona cuando tu sistema de default o por descarte está activo. Tú necesitas sentirte a salvo para ser creativo. Si tú sientes que algo está mal o que algo va a pasar, se desplaza la capacidad de creación y le da lugar a lo primordial que es sobrevivir”. Mejor conexión humana. Con la meditación se conecta con los demás en un estado de mayor presencia. “Ya no estás tan de afán, ya no estás tan reactivo, ya tienes un poquito de espacio cada vez que vas a reaccionar, como que viene el impulso, pero hay una parte de ti que tiene más de tiempo para decir cómo relacionarte con el otro. Entonces ya no es necesario ser reactivo, agresivo o brusco, sino que hay más espacio para oír al otro, para darte cuenta que de la misma forma en la que tú estás pasando por muchas cosas, pues el del lado también y genera unos vínculos de compasión y de empatía muchísimo más fuertes.

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Sacarle tiempo a la meditación

Hay una frase popular que se atribuye al budismo zen y que aplican los meditadores veteranos “si tienes un buen día, medita 15 minutos y si tienes un mal día, medita una hora”, pero puede ser retador sacar el tiempo para meditar.

Se recomienda comenzar por tiempos cortos y, luego, ampliar el tiempo de meditación// Foto: Getty.

“La realidad es que mucha gente llega al bienestar desde una necesidad. Si tú estás bien, no vas tanto a terapia o no vas, pero nos damos cuenta de que cuando las personas están pasándola mal o en crisis el bienestar se vuelve muy importante. Lo que yo les diría es, uno puede meditar o porque le toca o porque quiere explorar. Siempre es preferible empezar a hacer algo en la vida porque te genera curiosidad y no porque estás pasando mal”.

Según la experta, es más fácil crear un hábito si se une con otro. “Por ejemplo, hay personas que todas las mañanas se dan sus 15 minuticos para tomarse el primer café del día. Entonces, si ya tienes el hábito, aprovechemos y cuélgale unos 5 minuticos más de respiración consciente y de ojos abiertos y luego se puede comenzar ampliando el tiempo. Así ese hábito nuevo empieza a generar identidad propia”.

Meditación en la Plaza Cultural La Santamaría

En el marco de la primera Semana del Bienestar Bogotá, Natalia Suárez, en compañía de la cantante de mantras, Manuela Mejía, dirigirán este domingo 30 de agosto a las 10:00 a.m. en la Plaza Cultural de la Santa María, una meditación colectiva, en línea con la democratización del bienestar que pretenden tanto esta actividad como el Hearth Summit, que se lleva a cabo la próxima semana en la ciudad. La entrada es libre, pero el aforo es limitado.

“Tendremos una experiencia de meditación con música, me van a acompañar Manuela Mejía – una cantante de mantras espectacular que viene de Madrid- y Alejandro Flores, que hace un proceso muy especial de sanación con música. El objetivo de esta sesión es justamente que la gente pueda explorar, es también un buen momento para estar juntos por la coyuntura que estamos atravesando como país. Nos hemos dado cuenta de que estar juntos tiene un poder muy grande”.

Suárez también dirigirá unas meditaciones colectivas y, en compañía del neurocardiólogo colombiano Jorge Sáenz, contarán por qué es importante medir el bienestar. Las sesiones serán el lunes 31, martes 1 y miércoles 2 de septiembre a las 4 de la tarde en el Centro de la Felicidad de Chapinero. “Jorge Sáenz hace parte del Heart Math Institute, que se dedica a medir el bienestar y traerá una serie de equipos y una técnica muy interesante, donde podemos ver cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, la respiración consciente”, concluye la experta.

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