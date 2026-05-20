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Escritores legendarios como Dante Alighieri o Petrarca solían referirse a Italia como el Bel paese. “El hermoso país donde el sí suena”, escribió Dante en la parte del Infierno de su famosa Divina comedia.

La boutique de vinos y alimentos gourmet Maestri Milano recupera la expresión poética para referirse a ese país del que provienen los productos que componen su propuesta gastronómica. Para cumplir ese objetivo de llevar a cada mesa una auténtica experiencia italiana, dispone de una amplia selección de vinos, charcutería y carnicería artesanal.

Maestri Milano ofrece un viaje por las regiones vinícolas más representativas del Bel paese. Este recorrido incluye 40 denominaciones y más de 120 referencias exclusivas, seleccionadas cuidadosamente para todo tipo de gusto y ocasión.

Esa carta se marida con un portafolio de los alimentos más reconocidos de Italia, como quesos y aceites extra vírgenes. Lo anterior se complementa con una propuesta de charcutería italiana hecha en Colombia. Desde 2019, Maestri Milano produce diferentes productos de esta tradición gastronómica con materia prima del campo colombiano, que se trabaja a través de los estándares y de las recetas milenarias italianas.

Con esa filosofía de que el buen gusto se vive, esta marca construyó una selección pensada para acompañar celebraciones, regalos especiales y momentos que vale la pena recordar. Privilegios Davivienda recoge este espíritu y propone dos kits de Maestri Milano para este mes de mayo, con los que mamá podrá disfrutar el auténtico saber del Bel paese.

Ancheta Amalfi

Ancheta Amalfi. Foto: cortesía de Maestri Milano

La primera opción es la ancheta Amalfi, que contiene un Primitivo del Salento IGP Tatu Varvaglione, un vino tinto ideal para disfrutar en casa, y un mix de jamones que incluye lomo ahumado, pepperoni y coppa, una carne fría que se produce utilizando bondiola de cerdo e ingredientes naturales como las semillas de hinojo.

Esta ancheta se complementa con queso Grana Padano, de la bodega Consorzio Virgilio, elaborado con leche de vaca y que requiere una maduración mínima de nueve meses, lo que le otorga una textura granulosa y notas delicadas de frutos secos; aceite extra virgen de oliva italiano Guglielmi, crema de vinagre balsámico con trufa y cantuccinis, dulces tradicionales de la gastronomía de La Toscana, marca Colussi.

Ancheta Amalfi

El kit incluye: Primitivo del Salento IGP Tatu Varvaglione + mix de jamones (coppa, lomo ahumado, pepperoni) + queso Grana Padano 200 g Virgilio + aceite extra virgen de oliva italiano Guglielmi + crema de vinagre balsámico con trufa 250 ml + Cantuccini clásicos 175 g Colussi + cofre grande rojo.

PRIVILEGIOS: $269.708

NORMAL: $362.000

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Ancheta Milano

Ancheta Milano. Foto: cortesía de Maestri Milano

La otra opción para este mes tan especial es la ancheta Milano, que ofrece un vino Umbría Cadetto Rosso de la bodega Lungarotti, ubicada en la región de Umbría, en el centro de Italia. En cuanto al queso, esta ancheta incluye el Grana Padano de Maestri Milano, al que se suman las galletas Canestrelli de la bodega Orlando Grondona, que nacen después de un largo y cuidadoso proceso de elaboración y son un ejemplo elocuente del arte de la pastelería genovesa.

Esta ancheta también incluye la tradicional coppa, que se complementa con el pesto Alberti, hecho con albahaca genovesa y otros ingredientes cuidadosamente seleccionados.

Ancheta Milano

El kit incluye: Umbría Cadetto Rosso – Lungarotti + queso Grana Padano 200 g Maestri Milano + Canestrelli 100 g Grondona + coppa cortado 100 g + pesto genovés Alberti 170 g + cofre azul.

PRIVILEGIOS: $170.414

NORMAL: $228.000